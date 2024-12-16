https://ukraina.ru/20241216/1059690706.html

Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога

Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога - 16.12.2024 Украина.ру

Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога

Киевский режим продолжает деконструкцию православия на Украине. На этот раз поруганию была подвергнута Киево-Печерская лавра, которую превратили в съемочную площадку для кулинарного шоу под управлением повара-русофоба Евгения Клопотенко

2024-12-16T13:30

2024-12-16T13:30

2024-12-16T13:51

эксклюзив

украина

россия

киево-печерская лавра

клопотенко

пцу

упц

владимир зеленский

елена зеленская

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Шоу в ЛавреКиево-Печерская лавра за время своего существования повидала всякое: нашествия татаро-монголов, разорения, закрытие, восстановление, штурмы со стороны раскольников и сектантов и т.д. Но того, что произошло там в конце ноября, эти стены еще не видели."В такие темные и сложные дни, которые сегодня переживает Украина, очень важно давать что-то светлое, давать что-то хорошее и двигаться к пониманию того, что мы все равно победим. Праздник Рождества — это тоже в известной степени о Победе", - приводит в аннотации к программе телеканал "1+1" слова продюсера Акима Галимова.Таким "светлым" и "хорошим" оказались съемки кулинарного шоу, которые состоялись в ноябре и вышли в эфир в конце прошлой недели. Передачу снимали прямо в Трапезной лавры, на фоне икон популярный на Украине шеф-повар Евгений Клопотенко перед зрителями кашеварил там свои блюда.Трапезная в монастыре – не просто столовая. В православии это место имеет сакральное значение, прием пищи обязательно предваряется молитвой, помещение трапезной неизменно украшается иконой с горящей лампадкой, периодически там могут проходит богослужения.И вот в такую Трапезную Киево-Печерской лавры и пожаловали со своей стряпней Клопотенко и его команда.Антироссийские выходки КлопотенкоКак всякий щирый украинский патриот, повар Клопатенко на фронт не спешит. Не имею я военного опыта и занимать чужое место не хочу, рассказал он в одном из интервью."Я верю, что каждый украинец должен делать то, что он умеет лучше всего, чтобы помочь нашей стране победить. Я не могу воевать на фронте, но могу кормить людей и рассказывать об Украине миру", - заявил кулинар, которого в свое время принимал у себя тогда еще главком ВСУ Валерий Залужный. Известность он получил еще до скандальных съемок в Лавре. Его конек, кроме неизменного чуба и вышиванки – патологическая русофобия, которая теперь пронизывает все сферы жизни современной Украины, добравшаяся и до готовки.Уничтожала, дескать, Россия веками украинские кулинарные традиции, утверждает шеф-повар, и вот теперь он без сна и отдыха возвращает их украинцам.Клопотенко из той плеяды украинских шоуменов, которые с приходом к власти своего духовного праотца Владимира Зеленского открыли для себя новые горизонты. В случае данного повара-русофоба – это формирование школьного меню для всех украинских средних учебных заведений. В этом ему активно потворствует жена Зеленского Елена, которая озаботилась вдруг тем, что едят украинские школьники.Получилось, мягко скажем, не очень. Стряпня Клопотенко оказалась настолько невкусной, пресной и однообразной, что юные украинцы шарахаются от клопотенковских "изысков" и предпочитают сидеть на уроках голодными.Тем не менее, приготовлением одного "блюда" он овладел в совершенстве – имя ему русофобия. Редкое интервью кулинарного псевдомаэстро обходится без выпадов в адрес России. Эта ненависть у него давно имеет клинический характер. Так, он заявлял, что россияне будто бы "на два уровня ментально ниже" украинцев. Во время своей борьбы за признание борща украинским супом он устроил следующий перфоманс: Клопотенко накромсал в кастрюлю овощей, объявил это варево русскими щами, после чего помыл в этой кастрюле ноги.Бес попуталСказать, что православные украинцы были в шоке от съемок в Лавре – это не сказать ничего."Храмы, даже трапезные, имеют глубокое духовное значение, которое нельзя игнорировать или переосмысливать для светских нужд. Использование сакрального пространства таким образом рассматривается как небрежное отношение к вере, оскорбляющее чувство верующих", - прокомментировали в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Протоиерей Александр Клименко отметил, что в Киеве полно более подходящих локаций для съемок кулинарного шоу, однако выбор для это Лавры – далеко не случаен."Им (властям – ред.), очевидно, важно снова и снова публично проявлять свое пренебрежение к тому, что для верующих было и есть святыня. "Проглотите и это", - вроде бы заявляют они в очередной раз", - написал он в соцсетях.Ответ на вопрос, почему местом для кулинарной передачи была выбрана Киево-Печерская лавра прост – "бес попутал", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом. И телевизионная трансляция изготовления "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего", - написала она у себя в телеграм-канале.По мнению украинского политолога Алексея Куща, произошедшее в Лавре – показатель того, чем сегодня является так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) и какую роль она играет в нынешнем украинском государстве с подачи правящего режима."Можно сколько угодно кричать с "пеной у рта" о "возврате святынь", но если ПЦУ толерантно относится к подобным фактам, когда в Храме устраивают такие шоу, то она просто подтверждает свой статус "государственной церкви", которая "сакрализирует нацию" и секуляризирует веру, заменяя нацией Бога, а духовность подменяя светской идеологией", - заявил эксперт.Он отметил, что представить что-то подобное в других странах невозможно."Представить нечто подобное в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, естественно, нельзя. В Сикстинской капелле в Ватикане даже громко говорить запрещено и периодически звучит предупреждение – "селенция"", - сказал Кущ.По его словам, "для православного человека, все это выглядит, безусловно, как оскорбление, мерзость и поругание".Волна недовольства после выходки Клопотенко вынудила отреагировать и ПЦУ. Там такое поведение в Лавре, похоже, особо никого не смутило. "Ну почему украинское духовенство и верующие, в том числе и нашей Православной церкви Украины, ведутся на московские ИПСО?! Возможно потому, что осознание и очищение собственной традиции, а самое главное видение ее будущего, еще только в процессе формулирования и формирования", - написал в соцсетях "священник" ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко."Гнет Московии" Утром в понедельник, 16 декабря, на скандал отреагировал сам его виновник - Евгений Клопотенко. Он написал в своих соцсетях пространный пост, в котором обвинил в негативном эффекте от его шоу в Киево-Печерской лавре "российские ботофермы", "спящих агентов" и "пропагандистов". Реплика примечательная, так как к "спящим агентам", получается, можно отнести миллионы прихожан УПЦ, которые были шокированы тем, во что превращает Лавру Клопотенко и компания. Кулинар походя извинился перед теми, кого оскорбила его передача, после чего принялся поливать Россию грязью. "Выпуск "Реальной истории" о традиционном украинском рождественском столе набрал уже почти 150 тысяч. просмотров. Изучаем реальную историю своего народа, лелеем и возрождаем традиции своей семьи, узнаем больше о своем прошлом, чтобы построить будущее. Вот что сегодня важно как никогда", - заявил он.Клопотенко счел нужным высказаться и по теме православия на Украине. "По моим личным ощущениям, за годы правления УПЦ МП церковь очень отделена от людей. Многие жили в страхе сделать что-то не так, поэтому просто обходили храмы. Теперь, когда Киево-Печерская лавра хоть и частично освобождена от гнета Московии, я хочу, чтобы вы посетили этот невероятный заповедник - это наша с вами история, наше наследие, которым стоит гордиться", - рассказал повар. Оправдания Клопотенко и продолжающаяся антихристианская вакханалия лишний раз демонстрирует, что денацификация Украины – это не только про праворадикалов, нацбаты, их ликвидацию и запрет. Вместе с ними из украинского информпространства должна исчезнуть вся медийная обслуга киевского режима: все эти клопотенки, призывающие к убийствам телеведущие, комедианты и прочие смехачи, звезды шоу-бизнеса, которые годами оболванивают население страны и сеют в нем зерна ненависти.О том, как уполномоченные международные организации сквозь пальцы смотрят на уничтожение культуры на Украине - в материале издания Украина.ру Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина

https://ukraina.ru/20241215/1059670513.html

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эксклюзив, украина, россия, киево-печерская лавра, клопотенко, пцу, упц, владимир зеленский, елена зеленская