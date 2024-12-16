Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский - 16.12.2024 Украина.ру
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Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский
Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский - 16.12.2024 Украина.ру
Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский
Британские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
2024-12-16T11:56
2024-12-16T11:56
новости
украина
запад
лондон
владимир зеленский
александр дубинский
андрей ермак
верховная рада
судьба
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Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что киевский режим обеспокоен тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По информации издания, есть информация о том, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.В конце ноября глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Западе уже начали искать кандидатов для замены Зеленского.В пользу своей версии Медведчук привел результаты последних рейтингов, где Зеленский занимает отнюдь не лидирующие позиции. Глава "Другой Украины" уверен, что это - сигнал о том, что западные кураторы разрешили "сливать" Зеленского.Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режимаПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.P.S. Еще весной шаманка, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова в беседе в журналистами "Московского комсомольца" заявила, что в скором времени супруга Зеленского Елена навсегда уедет в Лондон, забыв про обещания верности бывшему мужу и Украине."У нее (Елены Зеленской. - Ред.) есть немало недвижимости за границей. Я не вижу ее вместе с Зеленским в дальнейшем: они выпадают отдельно друг от друга", - заявила Ахметжанова.Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманкаДругие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
https://ukraina.ru/20241129/1059308384.html
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новости, украина, запад, лондон, владимир зеленский, александр дубинский, андрей ермак, верховная рада, судьба
Новости, Украина, Запад, Лондон, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Верховная Рада, судьба

Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский

11:56 16.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский на фоне золотого дворца
Коллаж: Зеленский на фоне золотого дворца - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Украина.ру
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Британские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
"Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", - написал он.
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что киевский режим обеспокоен тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По информации издания, есть информация о том, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.
В конце ноября глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Западе уже начали искать кандидатов для замены Зеленского.
В пользу своей версии Медведчук привел результаты последних рейтингов, где Зеленский занимает отнюдь не лидирующие позиции. Глава "Другой Украины" уверен, что это - сигнал о том, что западные кураторы разрешили "сливать" Зеленского.
Фото: Владимир Зеленский
29 ноября, 13:59
"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоНа Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения
Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
"Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
14 ноября, 12:53
Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборахУкраинское издание "Интерфакт Украина" сообщило, что пресс-центре агентства проходит круглый стол на тему "Выборы в условиях военного положения: между общественным запросом и усилением российских злонамеренных нарративов". Организатор - американский "Фонд содействия демократии"
P.S. Еще весной шаманка, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова в беседе в журналистами "Московского комсомольца" заявила, что в скором времени супруга Зеленского Елена навсегда уедет в Лондон, забыв про обещания верности бывшему мужу и Украине.
"У нее (Елены Зеленской. - Ред.) есть немало недвижимости за границей. Я не вижу ее вместе с Зеленским в дальнейшем: они выпадают отдельно друг от друга", - заявила Ахметжанова.
Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка
Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
 
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