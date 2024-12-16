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Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина

Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина - 16.12.2024 Украина.ру

Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что снижение мобилизационного возраста в стране не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого, передает телеканал "Общественное"

2024-12-16T12:35

2024-12-16T12:35

2024-12-16T12:35

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"Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это (призывы Запада о снижении возраста мобилизации) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — сказала Стефанишина.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ольга стефанишина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины