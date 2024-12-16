Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина - 16.12.2024 Украина.ру
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Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина
Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина - 16.12.2024 Украина.ру
Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что снижение мобилизационного возраста в стране не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого, передает телеканал "Общественное"
2024-12-16T12:35
2024-12-16T12:35
новости
украина
ольга стефанишина
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владимир путин
вооруженные силы украины
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"Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это (призывы Запада о снижении возраста мобилизации) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — сказала Стефанишина.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ольга стефанишина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Ольга Стефанишина, США, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина

12:35 16.12.2024
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что снижение мобилизационного возраста в стране не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого, передает телеканал "Общественное"
"Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это (призывы Запада о снижении возраста мобилизации) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — сказала Стефанишина.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.
В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.
В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.
Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаОльга СтефанишинаСШАКиевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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