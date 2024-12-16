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Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье"

Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье" - 16.12.2024 Украина.ру

Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье"

Украина под её нынешним руководством стала тараном Запада против России и это угрожает украинской государственности. Об этом 16 декабря заявил председатель... Украина.ру, 16.12.2024

2024-12-16T12:50

2024-12-16T12:50

2024-12-16T12:50

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Украина под её нынешним руководством стала тараном Запада против России и это угрожает украинской государственности. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Мне мнению движения "Другая Украина", очень важно расшифровать те посылы, которые зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев адресовал украинцам в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая"."Во-первых, он, вопреки пропаганде команды Зеленского, не против украинской государственности. Он против нацистского недогосударства, которое уничтожает украинский народ", - констатировал Медведчук.Он процитировал фрагмент статьи Медведева, в которой сказано, что задачей России является помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства" с присущей этой идеологеме русофобии."То есть, не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье, - отметил Медведчук. - Второе, Дмитрий Медведев ставит вопрос о геноциде русских, который давно просится на международную арену".Медведчук также отметил, что к оценке геноцида русских на Украине в начале ХХ века следует добавить аналогичные явления в веке нынешнем. В частности, Медведчук указал на сожжение пророссийских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, уничтожение мирного населения в Донбассе по приказу преступной самопровозглашенной власти в Киеве, а также убийства мирного населения в Курской области в 2024 году.В-третьих, отметил лидер движения "Другая Украина", украинец, считающий себя лучше русского, не идёт по пути возрождения национального сознания, но идёт по пути нацизма и уничтожения собственного народа. Медведчук уверен, что украинцы не станут свободными после уничтожения русских, но следующими пойдут под нож западной системы.По его мнению, сегодня Владимир Зеленский пытается продать США возможность стать супердержавой за счёт крови украинцев. Такие торги ни к чему хорошему не приведут, убеждён Медведчук."В этой ситуации украинскому народу нельзя дать себя продать на убой этому политическому клоуну и его хозяевам. Поэтому так важно украинцам понять то, о чем пишет в своей статье Дмитрий Медведев", - резюмировал лидер движения "Другая Украина".Ранее на эту ему: Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает" Также на эту тему: Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией" Мнение Дмитрия Медведева отражено в публикации Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев Тем временем Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области

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