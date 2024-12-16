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Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией"
Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией" - 16.12.2024 Украина.ру
Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией"
Запад продвигает конструирования национальных псевдоидентичностей по всему миру в своих интересах, Украина стала очередной жертвой такой политики. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
2024-12-16T12:25
2024-12-16T12:25
2024-12-16T12:25
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В отклике на статью зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" лидер движения "Другая Украина" отметил точное описание системы современного западного неоколониализма.Медведев отметил, что эта система при реализации имела два измерения – горизонтальное и вертикальное. В первом колонизаторы делили местное население на отдельные сообщества - обычно по религиозному, расовому или языковому признакам. Вертикальная проекция разделяла общество по классовому признаку, отделяя элиту от масс. Два этих метода, как правило, синергетически дополняли друг друга, констатировал Медведев.По его мнению, сейчас не происходит ничего нового - в Африке такое происходит 300 лет. Он также обратил внимание на тезис Медведева о то, что украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт. Они хотят доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Медведев указал на смысла этой затеи - оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание.Согласен Медведчук и с тезисом Медведева о смысле разжигания межнациональной или межрасовой вражды, которая сводится к конструированию национальной псевдоидентичности какой-либо этнической группы для ее откола от государствообразующего народа.По его мнению, чтобы не быть таким тараном и расходным материалом, выйти из нечестной игры Запада, следует осознать, что интересы западных манипуляторов совершенно не совпадают с интересами украинского народа."И если Украина коллективному Западу нужна, как средство борьбы с Россией, то для России она просто ее неотъемлемая часть", - подчеркнул Медведчук.Ранее на эту ему: Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает" Также на эту тему: Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев Актуальное интервью: Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией
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новости, украина, россия, запад, виктор медведчук, дмитрий медведев, владимир зеленский, постсоветское пространство, бывший ссср, деколонизация, геополитика, китай, кнр (китай), тайвань, этносы, националисты, украинские националисты, национализм
Новости, Украина, Россия, Запад, Виктор Медведчук, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, постсоветское пространство, бывший СССР, деколонизация, геополитика, Китай, КНР (Китай), Тайвань, этносы, националисты, украинские националисты, национализм
Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией"
Запад продвигает конструирования национальных псевдоидентичностей по всему миру в своих интересах, Украина стала очередной жертвой такой политики. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В отклике на статью зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" лидер движения "Другая Украина" отметил точное описание системы современного западного неоколониализма.
Медведев отметил, что эта система при реализации имела два измерения – горизонтальное и вертикальное. В первом колонизаторы делили местное население на отдельные сообщества - обычно по религиозному, расовому или языковому признакам. Вертикальная проекция разделяла общество по классовому признаку, отделяя элиту от масс. Два этих метода, как правило, синергетически дополняли друг друга, констатировал Медведев.
"Украинцам следует прочитать этот тезис внимательно, - отметил Медведчук. - Русофобия, читай, новый нацизм по западным методичкам, введенная в ранг государственной идеологии разрывала украинское общество, блокировала все демократические процессы. В результате появилась каста неприкасаемых политиков, которые погнали народ на бойню за деньги коллективного Запада", - признал Медведчук.
По его мнению, сейчас не происходит ничего нового - в Африке
такое происходит 300 лет. Он также обратил внимание на тезис Медведева о то, что украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт. Они хотят доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Медведев указал на смысла этой затеи - оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание.
"Не менее интересен анализ "декитаизации" китайцев на Тайване, - заметил Медведчук, анализируя статью Медведева. - Тут уж украинцы найдут четкие параллели между действиями западных кураторов в различных точках земного шара. Миллиарды долларов вкачиваются в то, чтобы доказать, что китайцы Тайваня китайцами не являются. С Украиной ситуация аналогичная".
Согласен Медведчук и с тезисом Медведева о смысле разжигания межнациональной или межрасовой вражды, которая сводится к конструированию национальной псевдоидентичности какой-либо этнической группы для ее откола от государствообразующего народа.
"Но ведь именно национальная вражда и ложится сегодня в основу государственной идеологии Украины Зеленского
, "новую нацию" хотят создать на основе ненависти к русским. И самое главное, что коллективный Запад вовсе не считает украинцев своими, они для них только таран для России, только расходный материал", - заметил в этой связи Медведчук.
По его мнению, чтобы не быть таким тараном и расходным материалом, выйти из нечестной игры Запада, следует осознать, что интересы западных манипуляторов совершенно не совпадают с интересами украинского народа.
"И если Украина коллективному Западу нужна, как средство борьбы с Россией, то для России она просто ее неотъемлемая часть", - подчеркнул Медведчук.