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Как Ким Ир Сен "хакнул" выборы, кого назвал обезьянами премьер Словакии и почему в Тбилиси ёлку не зажгли

Как Ким Ир Сен "хакнул" выборы, кого назвал обезьянами премьер Словакии и почему в Тбилиси ёлку не зажгли - 16.12.2024 Украина.ру

Как Ким Ир Сен "хакнул" выборы, кого назвал обезьянами премьер Словакии и почему в Тбилиси ёлку не зажгли

О чем говорят сейчас политики, журналисты, блогеры? Что обсуждают в соцсетях? Во всём мире идут активные электоральные процессы. И все - скандальные.

2024-12-16T12:32

2024-12-16T12:32

2024-12-16T12:32

эксклюзив

словакия

грузия

европа

роберт фицо

саломе зурабишвили

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ес

еврокомиссия

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Только отменили выборы в Румынии, а в Молдавии "со скрипом" водрузили на место президента Майю Санду, как начались новые потрясения.Грузия сопротивляется попыткам затащить страну в ЕС. А бывшая президент отказывается уходить.Президент Южной Кореи, которому объявили импичмент, обвиняет во всем Северную Корею.А чиновники ЕС "с микроскопическим опытом" пытаются руководить Дональдом Трампом.Посмотрим, как цепляются за власть те, кто уже не должен занимать никаких должностей, но не может с ними расстаться. И как бюрократы тоже пытаются отхватить свой кусок от пирога власти.Южная Корея: "выборы хакнул Ким"В Южной Корее президенту страны объявили импичмент.Но он не сдаётся!Президент заявил: "Оппозиция пляшет под дудку Северной Кореи."А он - законно избранный. Поэтому оппозиция неправа.И вообще, он теперь предполагает, что "Северная Корея "хакнула" выборы весной этого года.""Я буду бороться до конца", - сказал президент Южной Кореи. И назвал объявленный ему импичмент "танцем безумия".Но, конечно, политическое будущее его завершено.А на что надеется президент Грузии Саломе Зурабишвили, к которой теперь должны обращаться как к "бывшему президенту"?Она отказывается покидать Дворец президента! Это дворец Орбелиани в центре Тбилиси."Мы еще посмотрим, кто уйдёт!" - пишет Зурабишвили. И называет себя почему-то "я представитель среди иностранцев".Видимо, имеется в виду то, что послы других стран будут подтверждать легитимность президента Грузии?Премьер- министр Грузии называет бывшего президента "агентом не установленных иностранных держав."И намекает на состояние психики:"Уже более 20 лет у Грузии не было патриотичного, психически и психологически устойчивого президента."Президент Грузии: "Ёлки не будет"Уже произошли выборы и президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.Но Саломе заявила, что она выборов не признает. Что только она (вопреки Конституции, конечно) - настоящий президент."Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", - вот такие простые аргументы у Зурабишвили.Дошло до того, что злобная старушка запретила зажигать ёлку на площади."Никаких провокаций сегодня не будет, зажжения ёлки тут не будет. Я с вами, я не допущу никаких провокаций."Каких провокаций? Что страшного в новогодней ёлке?Каха Каладзе, мэр Тбилиси, был вынужден отложить церемонию зажжения ёлки из-за митинга."Радикальная оппозиция заняла место детей у ёлки", - сказал он.Почему Грузия сопротивляется так называемому "европейскому выбору", который с таким упорством навязывает грузинскому народу Саломе Зурабишвили, объясняет Яков Кедми."Древний народ, своеобразный"Яков Кедми, военный и политический эксперт экс-глава спецслужбы Израиля "Натив":"Грузия не захотела. У грузин есть свои религиозные и национальные обычаи, они их сохраняют. Это не Украина, в которой можно было в течении полутора лет перекрестить из православной церкви в какое-то пцу. Которые не имеют никакого отношения ни к церкви, ни христианству, ни к православию. Под благословление капитана турецкой армии в Стамбуле. У грузин национальные черты православной церкви глубоко сидят в народе. В его сознании. Они не позволяют им принять новые пидо... стические ценности. Всякие гендерные операции.Там треть демонстрантов - вообще не грузины. Сбежавшие из России либералы.Начались давление, подкуп, угрозы. Ну, не любят такого грузины. Это древний народ, своеобразный. Любят себя. Уважают свою церковь, свои традиции. Не отдают их так легко."Санкции и еврокомиссарыКстати, по поводу санкций ЕС, которыми грузинам угрожают европейские нынешние правители.Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, уже заявил, что Венгрия блокирует подобное решение ЕС, если оно будет.А вообще немного непонятно, как в принципе могла бы Грузия вступить в ЕС, если у них нет общей границы?Понятно, что европейские бюрократы крайне заинтересованы в приёме новых стран. Это их "подножный корм", новые бюджеты, новые зарплаты и привилегии.Евробюрократы становятся всё жирнее, в их распоряжении пояаляются всё новые службы.Теперь у них есть новые офисы, службы и всё новые комиссии. В них успешно разместили свои "пятые точки" новые "комиссары".Даже должности "главного дипломата", которую много лет занимал знаменитый садовник Боррель, не было еще 15 лет назад.Но теперь эту бесполезную и бессмысленную "должность ради должности" занимает бывшая эстонская премьер, Кая Каллас.Микроопыт Каи КалласПапа Каи, Сийм Удович Каллас, несколько сроков был членом Еврокомиссии, комиссаром от Эстонии. Также как Даля Грибаускайте из Литвы и Валдис Домбровскис из Латвии.Также как Сикорский из Польши. Никому не дают утонуть. Народ не выбрал вас на выборах? Новое правительство не хочет с вами работать? Добро пожаловать в ЕС.Там всегда можно пересидеть трудные времена заслуженному человеку.Папа Каллас пошел дальше. Он трудоустроил дочку. Сначала она села на его место премьера в Эстонии, теперь - на место комиссара в ЕС.Непотизм? Ну что вы, конечно же нет. Просто дочка у Сийма Удовича очень талантливая.Кая Каллас уже назидательно вещает: "Трамп должен быть жёстче с Россией, если он хочет быть жёстче с Китаем".Как пишет сенатор России Алексей Пушков: ЕС был создан для более простого управления европейскими странами. А у его настоящих истоков были совсем не объединения угля и стали, а Джордж Сорос и США.Сегодня бюрократический ЕС - это инструмент Демпартии США.Это логово Демпартии, и с помощью ЕС глобалисты продолжают управлять миром.Визит Си и БлинкенНе зря, когда председатель Си в мае этого года посетил Европу, он встретился с премьером Венгрии, президентом Сербии и Франции. И с Урсулой фон дер Ляйен, в числе других. Но только в числе других, руководителей суверенных стран Европы.Вот тогда вылез Блинкен и укорил публично главу Китая. Вы не должны встречаться с главами стран, вы должны встречаться с руководством ЕС, таким было содержание его назидательной речи.Да, так и сказал. Попытался поруководить председателем Си.Ответ председателя был молчаливым и красноречивым. Он позвал к себе на личную встречу Макрона, без Урсулы и других чиновников.Макрон ждал! Он прибыл в шале, в Швейцарии, где разместился на пару дней Си Цзинь Пин, в мгновение ока. Можно сказать, прилетел на крыльях почитания и уважения.Снимки Макрона, который пьёт вино с главой Китая в Швейцарии, на фоне альпийских снегов, наверняка не сильно обрадовали Блинкена и Урсулу.Эта уже давно не скрытая вражда продолжается и сейчас. Страны Европы всё больше тяготятся ролью статистов при "королеве Евросоюза".Тем более что бюрократы совершенно теряют границы.Никем не избранные, потерпевшие поражение в своих странах, они пытаются руководить не только странами Европы.Миром руководят никем не избранные бездарности.А руководители стран Европы высказываются всё более прямо. Категорически не хотят "идти в ногу" с глобалистами.Роберт Фицо И "европейские обезьяны"Роберт Фицо, премьер Словакии, о своей поездке в Москву на 9 мая 2025 года.Есть смысл процитировать даже часть диалога с журналистом - редактором радиостанции Словакии. Журналисты в Словакии часто принадлежат к либеральному крылу, у них давняя история дискуссий с Робертом Фицо.Но Фицо не закрывается от диалога, а наоборот, активно его ведёт:- Скажите, господин Фицо, есть ли у вас информация о том, что кто-то ещё, например, из европейских лидеров, поедет в мае в Москву?- Я не из тех обезьян, которые задумываются о том, поедет кто то или нет. Я не переживаю об этом. Это восьмидесятилетие окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом.- Вы не беспокоитесь о том, что будете там один?- Скажите, какое уважение мы показываем этим людям? Откуда эта свобода пришла в Словакию? Что, она пришла из Норвегии, из Африки, с Запада? Ведь свобода пришла в Словакию явно с Востока. И все народы, входившие в Красную армию, невероятно пострадали. Кто сыграл решающую роль во Второй мировой войне? Без бывшего Советского союза Гитлер никогда бы не потерпел поражение. Красная армия сыграла решающую роль в освобождении всей Чехословакии.Обращаясь к редактору:- Почему ты не кричал, когда я был на годовщине в Нормандии? Я поехал туда, и почему ты тогда не сказал: Фицо, что ты там делаешь? Ну конечно, для вас это совсем другое. Дайте мне спокойно вести суверенную внешнюю политику Словакии.Удивительно, что в Европе появились такие лидеры.И какая поразительная разница между Словакией и соседней Украиной, где давно уже поставлены памятники Бандере и Шухевичу.А 9 мая в ЕС, видимо, никто не смеет публично отмечать День Победы.О том, какие еще скандалы недели произошли в Европе - в статье Елены Мурзиной "Как Путин управляет Европой, уничтожить выборы и что смешного сказал украинский дипломат. Скандалы недели"

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Елена Мурзина

эксклюзив, словакия, грузия, европа, роберт фицо, саломе зурабишвили, дональд трамп, ес, еврокомиссия, красная армия, елена мурзина