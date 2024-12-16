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Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией
Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией - 16.12.2024 Украина.ру
Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал уровень напряжённости на границах Белоруссии и... Украина.ру, 16.12.2024
2024-12-16T12:08
2024-12-16T12:08
2024-12-16T12:08
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белоруссия
украина
россия
александр носович
ес
нато
молдавия
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приднестровье
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал уровень напряжённости на границах Белоруссии и европейских стран, а также рассказал о ситуации в Молдавии и в Приднестровье: 00:23 - Ситуация на границах Белоруссии; 02:30 - О европейском военном контингенте на Украине; 07:18 - Почему США не идут на переговоры по Украине? 11:13 - О Молдавии и Приднестровье. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал уровень напряжённости на границах Белоруссии и европейских стран, а также рассказал о ситуации в Молдавии и в Приднестровье:
00:23 - Ситуация на границах Белоруссии;
02:30 - О европейском военном контингенте на Украине;
07:18 - Почему США не идут на переговоры по Украине?
11:13 - О Молдавии и Приднестровье.
ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel
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