https://ukraina.ru/20241216/1059682342.html

Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией

Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией - 16.12.2024 Украина.ру

Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал уровень напряжённости на границах Белоруссии и... Украина.ру, 16.12.2024

2024-12-16T12:08

2024-12-16T12:08

2024-12-16T12:08

видео

белоруссия

украина

россия

александр носович

ес

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молдавия

приднестровская молдавская республика

приднестровье

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал уровень напряжённости на границах Белоруссии и европейских стран, а также рассказал о ситуации в Молдавии и в Приднестровье: 00:23 - Ситуация на границах Белоруссии; 02:30 - О европейском военном контингенте на Украине; 07:18 - Почему США не идут на переговоры по Украине? 11:13 - О Молдавии и Приднестровье. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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