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Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной

Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной - 16.12.2024 Украина.ру

Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной

Польша должна разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни. Об этом заявила глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме польскому правительству, опубликованном на портале Myśl Polska

2024-12-16T08:30

2024-12-16T08:30

2024-12-16T08:35

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"Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы", — предупредила она.Лидер организации также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации, наказать виновных в этой трагедии и отречься от бандеровской идеологии.По мнению Соколовской, в этом вопросе Варшава должна руководствоваться только своими интересами и интересами польского народа, а мнение украинского руководства не должно быть приоритетным.Она еще раз напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за помощь, которую та ей оказала, а не выдвигать свои условия по каким-либо вопросам.Вопрос трактовки Волынской резни является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.На Украине эксгумация жертв Волынской трагедии с 2017 года фактически приостановлена, польские общественники считают, что это сделано намеренно, поскольку число жертв тех событий "действительно пугающее".Директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться.Подробнее о резне - в материале "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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