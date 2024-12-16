"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ - 16.12.2024 Украина.ру
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"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ - 16.12.2024 Украина.ру
"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T06:30
2024-12-16T06:30
новости
геннадий алехин
всу
вс рф
украинская армия
плен
пленные
богдан хмельницкий
кривонос
сво
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В состав добровольческих батальонов имени Богдана Хмельницкого и Максима Кривоноса далеко не всех военнопленных ВСУ. Одно из условий — добровольная сдача в плен, выход на российских военных через волну "Волги", чтобы заявить о своих намерениях, рассказал полковник запаса.Есть достаточно строгая проверка по разным базам данных, в том числе и через соцсети. Бывшие уголовники или пропагандисты националистических идей в состав российской армии точно не проскочат, отметил он.То, что этих людей загребли в ряды ВСУ — не их вина, это их беда, отметил эксперт. Поэтому при первой возможности они и сдаются в плен, чтобы перейти на российскую сторону. И просятся на военную службу в составе ВС РФ, чтобы защищать свою Родину, а не киевский режим, указал он."Да, есть проверка и в ходе боевых действий, но те, кто прошел испытание, сомнений не вызывают. И хохлами их никто не называет, даже если у кого-то украинская фамилия. В составе этих подразделений есть не только опытные, как говорится, матерые мужики, но немало и молодежи", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
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Новости
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новости, геннадий алехин, всу, вс рф, украинская армия, плен, пленные, богдан хмельницкий, кривонос, сво, детали, спецоперация
Новости, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, украинская армия, плен, Пленные, Богдан Хмельницкий, Кривонос, СВО, детали, Спецоперация

"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ

06:30 16.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В состав добровольческих батальонов имени Богдана Хмельницкого и Максима Кривоноса далеко не всех военнопленных ВСУ. Одно из условий — добровольная сдача в плен, выход на российских военных через волну "Волги", чтобы заявить о своих намерениях, рассказал полковник запаса.
Есть достаточно строгая проверка по разным базам данных, в том числе и через соцсети. Бывшие уголовники или пропагандисты националистических идей в состав российской армии точно не проскочат, отметил он.
"По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы", — подчеркнул Алехин.
То, что этих людей загребли в ряды ВСУ — не их вина, это их беда, отметил эксперт. Поэтому при первой возможности они и сдаются в плен, чтобы перейти на российскую сторону. И просятся на военную службу в составе ВС РФ, чтобы защищать свою Родину, а не киевский режим, указал он.
"Да, есть проверка и в ходе боевых действий, но те, кто прошел испытание, сомнений не вызывают. И хохлами их никто не называет, даже если у кого-то украинская фамилия. В составе этих подразделений есть не только опытные, как говорится, матерые мужики, но немало и молодежи", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
12 декабря, 15:34
Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоровРакета "Орешник" имеет шесть боеголовок, а мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Конечно, эта ракета носитель для ядерных боеголовок. Можно смести с лица всю Польшу, половину Германии. Причем ее невозможно перехватить, и системы ПРО Запада бессмысленны.
 
НовостиГеннадий АлехинВСУВС РФукраинская армияпленПленныеБогдан ХмельницкийКривоносСВОдеталиСпецоперация
 
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