"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В состав добровольческих батальонов имени Богдана Хмельницкого и Максима Кривоноса далеко не всех военнопленных ВСУ. Одно из условий — добровольная сдача в плен, выход на российских военных через волну "Волги", чтобы заявить о своих намерениях, рассказал полковник запаса.
Есть достаточно строгая проверка по разным базам данных, в том числе и через соцсети. Бывшие уголовники или пропагандисты националистических идей в состав российской армии точно не проскочат, отметил он.
"По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы", — подчеркнул Алехин.
То, что этих людей загребли в ряды ВСУ — не их вина, это их беда, отметил эксперт. Поэтому при первой возможности они и сдаются в плен, чтобы перейти на российскую сторону. И просятся на военную службу в составе ВС РФ, чтобы защищать свою Родину, а не киевский режим, указал он.
"Да, есть проверка и в ходе боевых действий, но те, кто прошел испытание, сомнений не вызывают. И хохлами их никто не называет, даже если у кого-то украинская фамилия. В составе этих подразделений есть не только опытные, как говорится, матерые мужики, но немало и молодежи", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
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