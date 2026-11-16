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Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой

Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой - 16.11.2026 Украина.ру

Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой

Положение дел в украинской энергосистеме перед началом зимы стало критическим, посетовал в соцсети X премьер-министр Украины Сергей Корецкий

2026-11-16T08:35

2026-11-16T08:35

2026-11-16T08:36

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Глава правительства уточнил, что без электричества уже остались сотни тысяч жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Чтобы справиться с кризисом, украинские власти разрабатывают вместе с Евросоюзом программу экстренной зимней помощи.По словам Корецкого, Киеву жизненно необходимо получить эту поддержку от европейских партнеров в течение ближайших дней. Для согласования основных параметров пакета премьер запланировал встречу в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.На днях назначение Корецкого на пост главы правительства раскритиковал депутат Рады Михаил Папиев, назвав этот шаг ошибкой. До своего назначения Корецкий возглавлял "Нафтогаз", он считается близким соратником Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Рада поддержала назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, днепропетровская область, киев, сергей корецкий, урсула фон дер ляйен, михаил папиев, рада, ес, еврокомиссия