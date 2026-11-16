Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики - 16.11.2026 Украина.ру
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Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики - 16.11.2026 Украина.ру
Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
Энергетический сектор Украины практически уничтожен, поэтому российской армии вскоре просто не понадобится наносить новые удары, сказал в эфире YouTube-канала экс-помощник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-16T08:58
2026-11-16T08:58
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По его словам, сейчас по украинским городам идут массированные атаки с применением большого числа реактивных беспилотников. Соскин охарактеризовал происходящее как финальную волну, которая окончательно добивает объекты энергетики.В сложившемся кризисе политик обвинил действующие киевские власти. Он подчеркнул, что сам Владимир Зеленский, его супруга и близкие родственники никак не страдают от происходящего, в то время как главной жертвой ситуации стали простые жители, оставшиеся в стране.Тяжелое положение в отрасли ранее подтверждал и мэр Киева Виталий Кличко. Он признавал, что после ударов российских войск по объектам инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях ситуация со светом в столице серьезно обострилась.Кроме того, еще в начале ноября в Верховной раде сообщали о критических проблемах с подачей воды в Киеве и других населенных пунктах. Депутаты также отмечали, что столица уже длительное время не способна вырабатывать достаточно электричества для закрытия собственных нужд.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, житомирская область, соскин, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Житомирская область, Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Верховная Рада, Украина.ру

Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики

08:58 16.11.2026
 
© Фото : youtube.com / Перейти в фотобанкСоскин
Соскин - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : youtube.com
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Энергетический сектор Украины практически уничтожен, поэтому российской армии вскоре просто не понадобится наносить новые удары, сказал в эфире YouTube-канала экс-помощник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин
По его словам, сейчас по украинским городам идут массированные атаки с применением большого числа реактивных беспилотников. Соскин охарактеризовал происходящее как финальную волну, которая окончательно добивает объекты энергетики.
В сложившемся кризисе политик обвинил действующие киевские власти. Он подчеркнул, что сам Владимир Зеленский, его супруга и близкие родственники никак не страдают от происходящего, в то время как главной жертвой ситуации стали простые жители, оставшиеся в стране.
Тяжелое положение в отрасли ранее подтверждал и мэр Киева Виталий Кличко. Он признавал, что после ударов российских войск по объектам инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях ситуация со светом в столице серьезно обострилась.
Кроме того, еще в начале ноября в Верховной раде сообщали о критических проблемах с подачей воды в Киеве и других населенных пунктах. Депутаты также отмечали, что столица уже длительное время не способна вырабатывать достаточно электричества для закрытия собственных нужд.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой на сайте Украина.ру.
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