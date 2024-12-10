Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов - 10.12.2024 Украина.ру
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Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов - 10.12.2024 Украина.ру
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов
Да, встреча Ермака с Вэнсом и Китом Келлогом действительно была, здесь мейнстримовые медиа не врут. Но, это была не одна и та же встреча, что и с Майком Уолтцем.
2024-12-10T11:18
2024-12-10T11:18
украина
лондон
банковая
андрей ермак
дональд трамп
владимир зеленский
нато
сбу
нацбанк
мнения
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Первая была долгая, содержательная, и очень неприятная для Ермака. Вторая, короткая, дежурная, ознакомительная. Впрочем, подтвердившая траекторию команды Трампа на остановку войны на Украине. Полет потом в Мар-а-Лаго, и встреча с Сьюзан Уайлс, которая будет руководить аппаратом Белого дома, были чисто техническими, и касались порядка и способов контактов между Банковой и Пенсильвания-авеню. Все попытки Ермака донести хотелки киевского режима до будущих вице-президента и спецпредставителя по Украине не увенчались успехом. Ни про НАТО, ни про усиление военной поддержки и "переговоры с позиции силы", ни про помощь в усмирении украинской оппозиции. Наши источники говорят, даже, что попытки Ермака рассказать про якобы российских агентов в украинской оппозиции (с Порошенко и Ахметовым включительно) вызвали смех у его собеседников, и рекомендацию называть коллаборантами и изменниками людей исходя из решения суда, а не вот это вот все. Вдогонку, с судами пообещали дополнительно поработать, чтобы они стали самыми честными и демократичными. Как сообщают информированные люди, именно этот намек на усиление американского контроля за украинской судебной системой вызвал едва ли наибольшее беспокойство у руководителя офиса Зеленского. Дальше говорили уже только Вэнс и Келлог. Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы. А что бы они были тоже честными и демократичными украинскую власть должен в срочном порядке покинуть большой список важнейших персон режима. Названы были фамилии заместителя главы офиса президента Татарова, главы СБУ экстремиста Малюка, главы ГУР МО экстремиста Буданова, премьер-министра Шмыгаля, главы Нацбанка Пышного и многих других. Личные позиции во власти Ермака были поставлены в прямую взаимосвязь с "очищением украинской власти от дискредитирующих ее людей". Список этот, озвученный Ермаку Келлогом, похоже на сто процентов совпадает со списком подготовленным известным на Украине грантоедом, "антикоррупционером" Виталием Шабуниным. И, как говорят, переданным людям Трампа американскими лоббистами, нанятыми украинским олигархом Виктором Пинчуком. Вишенкой на торте в этой порке Ермака стало недвусмысленное предложение Зеленскому запустить выборы, но самому в них не участвовать. Впрочем, это-то как раз Ермака расстроило в наименьшей степени, прилетел он, в первую очередь, договариваться о своем будущем. А потому, выслушав все требования, торжественно взял на себя "повышенные капиталистические обязательства" стать демократичнее самой демократии, и каленым железом искоренять все попытки врагов душить свободу. С тем и отбыл, сначала во Флориду а потом ни куда-нибудь, а в Лондон. Где легенды ради принял участие в "круглом столе" в Chatham House, британском аналитическом центре в области международных отношений. Злые языки даже называют конкретные и весьма немаленькие суммы которые, якобы, бэк офис Ермака заплатил дабы это действо ради него сварганили. Реальной же причиной визита была встреча с советником Стармера по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом и подробный отчет о прошедших в США переговорах. Ну и, конечно же, получение новых инструкций. Говорят, Лондон затевает на Украине новую игру в которой рассчитывает переиграть Трампа.Кстати о Трампе. Исходя из всего выше изложенного, совершенно не стоит удивляться тому, что заявил Трамп после короткой встречи с Зеленским в Париже. К слову, слухи об их разговоре тет-а-тет не подтвердились, Макрон присутствовал. Да и реально общение заняло даже меньше десяти минут. И за весь разговор Трамп обронил буквально пару фраз про то, что войну нужно остановить и, вообще, за все хорошее против всего плохого.Все остальное время на встрече с Трампом просроченный на плохом английском вещал что-то про потужные потужности, и про то как нужно принуждать Россию к миру. Особого понимания у Дональда Фредовича не нашел. Да и вообще, не факт, что Трамп полностью понял что там говорил Зеленский, но от общего коммюнике, на котором настаивал Макрон, отказался. Ну, и выходит так, что его слова сказанные на следующий день, о том, что Зеленский якобы хочет закончить войну, базировались совсем не на словах злого клоуна, а на ворохе обещаний выданных Ермаком Вэнсу.О том, к чему могут привести киевский режим пожелания Трампа - в статье Евгении Кондаковой Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости на сайте Украина.ру.
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лондон
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Михаил Павлив
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, лондон, банковая, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, нато, сбу, нацбанк, мнения
Украина, Лондон, Банковая, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, СБУ, Нацбанк, Мнения

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов

11:18 10.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский и Ермак
Коллаж: Зеленский и Ермак - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Украина.ру
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Да, встреча Ермака с Вэнсом и Китом Келлогом действительно была, здесь мейнстримовые медиа не врут. Но, это была не одна и та же встреча, что и с Майком Уолтцем.
Первая была долгая, содержательная, и очень неприятная для Ермака. Вторая, короткая, дежурная, ознакомительная. Впрочем, подтвердившая траекторию команды Трампа на остановку войны на Украине. Полет потом в Мар-а-Лаго, и встреча с Сьюзан Уайлс, которая будет руководить аппаратом Белого дома, были чисто техническими, и касались порядка и способов контактов между Банковой и Пенсильвания-авеню.

Все попытки Ермака донести хотелки киевского режима до будущих вице-президента и спецпредставителя по Украине не увенчались успехом. Ни про НАТО, ни про усиление военной поддержки и "переговоры с позиции силы", ни про помощь в усмирении украинской оппозиции.
Наши источники говорят, даже, что попытки Ермака рассказать про якобы российских агентов в украинской оппозиции (с Порошенко и Ахметовым включительно) вызвали смех у его собеседников, и рекомендацию называть коллаборантами и изменниками людей исходя из решения суда, а не вот это вот все. Вдогонку, с судами пообещали дополнительно поработать, чтобы они стали самыми честными и демократичными. Как сообщают информированные люди, именно этот намек на усиление американского контроля за украинской судебной системой вызвал едва ли наибольшее беспокойство у руководителя офиса Зеленского.
Дальше говорили уже только Вэнс и Келлог. Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы. А что бы они были тоже честными и демократичными украинскую власть должен в срочном порядке покинуть большой список важнейших персон режима. Названы были фамилии заместителя главы офиса президента Татарова, главы СБУ экстремиста Малюка, главы ГУР МО экстремиста Буданова, премьер-министра Шмыгаля, главы Нацбанка Пышного и многих других.
Личные позиции во власти Ермака были поставлены в прямую взаимосвязь с "очищением украинской власти от дискредитирующих ее людей". Список этот, озвученный Ермаку Келлогом, похоже на сто процентов совпадает со списком подготовленным известным на Украине грантоедом, "антикоррупционером" Виталием Шабуниным. И, как говорят, переданным людям Трампа американскими лоббистами, нанятыми украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Вишенкой на торте в этой порке Ермака стало недвусмысленное предложение Зеленскому запустить выборы, но самому в них не участвовать.
Впрочем, это-то как раз Ермака расстроило в наименьшей степени, прилетел он, в первую очередь, договариваться о своем будущем. А потому, выслушав все требования, торжественно взял на себя "повышенные капиталистические обязательства" стать демократичнее самой демократии, и каленым железом искоренять все попытки врагов душить свободу.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
С тем и отбыл, сначала во Флориду а потом ни куда-нибудь, а в Лондон. Где легенды ради принял участие в "круглом столе" в Chatham House, британском аналитическом центре в области международных отношений. Злые языки даже называют конкретные и весьма немаленькие суммы которые, якобы, бэк офис Ермака заплатил дабы это действо ради него сварганили.
Реальной же причиной визита была встреча с советником Стармера по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом и подробный отчет о прошедших в США переговорах. Ну и, конечно же, получение новых инструкций. Говорят, Лондон затевает на Украине новую игру в которой рассчитывает переиграть Трампа.

Кстати о Трампе. Исходя из всего выше изложенного, совершенно не стоит удивляться тому, что заявил Трамп после короткой встречи с Зеленским в Париже. К слову, слухи об их разговоре тет-а-тет не подтвердились, Макрон присутствовал. Да и реально общение заняло даже меньше десяти минут. И за весь разговор Трамп обронил буквально пару фраз про то, что войну нужно остановить и, вообще, за все хорошее против всего плохого.
Все остальное время на встрече с Трампом просроченный на плохом английском вещал что-то про потужные потужности, и про то как нужно принуждать Россию к миру. Особого понимания у Дональда Фредовича не нашел. Да и вообще, не факт, что Трамп полностью понял что там говорил Зеленский, но от общего коммюнике, на котором настаивал Макрон, отказался.
Ну, и выходит так, что его слова сказанные на следующий день, о том, что Зеленский якобы хочет закончить войну, базировались совсем не на словах злого клоуна, а на ворохе обещаний выданных Ермаком Вэнсу.
О том, к чему могут привести киевский режим пожелания Трампа - в статье Евгении Кондаковой Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости на сайте Украина.ру.
 
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