https://ukraina.ru/20241026/1058384018.html

Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией

Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - 26.10.2024 Украина.ру

Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией

Сербия ежедневно подвергается давлению, Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости "министр без портфеля" Ненад Попович, отвечающий за международное сотрудничество в правительстве Сербии

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:20

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сотрудничество

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республика сербская

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По словам Поповича, на Сербию ежедневно оказывается давление, которое нередко переходит в угрозы. Попович отметил, что со стороны Запада Сербии угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, действия этих стран часто противоречат этим понятиям и учитывают только свои интересы.Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.О закупке Сербией российского вооружения — в статье Татьяны Стоянович Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241011/1058041502.html

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россия

республика сербская

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новости, сербия, запад, россия, брикс, санкции, сотрудничество, демократия, республика сербская