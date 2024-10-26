Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - 26.10.2024 Украина.ру
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Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - 26.10.2024 Украина.ру
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербия ежедневно подвергается давлению, Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости "министр без портфеля" Ненад Попович, отвечающий за международное сотрудничество в правительстве Сербии
2024-10-26T10:20
2024-10-26T10:20
новости
сербия
запад
россия
брикс
санкции
сотрудничество
демократия
республика сербская
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По словам Поповича, на Сербию ежедневно оказывается давление, которое нередко переходит в угрозы. Попович отметил, что со стороны Запада Сербии угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, действия этих стран часто противоречат этим понятиям и учитывают только свои интересы.Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.О закупке Сербией российского вооружения — в статье Татьяны Стоянович Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие на сайте Украина.ру
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новости, сербия, запад, россия, брикс, санкции, сотрудничество, демократия, республика сербская
Новости, Сербия, Запад, Россия, БРИКС, санкции, сотрудничество, демократия, Республика Сербская

Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией

10:20 26.10.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Сербия ежедневно подвергается давлению, Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости "министр без портфеля" Ненад Попович, отвечающий за международное сотрудничество в правительстве Сербии
По словам Поповича, на Сербию ежедневно оказывается давление, которое нередко переходит в угрозы.
"То, что терпит наш президент и наше правительство, не сравнимо в нашей истории, не было такого давления", — сказал он в рамках саммита БРИКС.
Попович отметил, что со стороны Запада Сербии угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, действия этих стран часто противоречат этим понятиям и учитывают только свои интересы.
Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.
О закупке Сербией российского вооружения — в статье Татьяны Стоянович Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие на сайте Украина.ру
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