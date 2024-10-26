Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербия ежедневно подвергается давлению, Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости "министр без портфеля" Ненад Попович, отвечающий за международное сотрудничество в правительстве Сербии
По словам Поповича, на Сербию ежедневно оказывается давление, которое нередко переходит в угрозы.
"То, что терпит наш президент и наше правительство, не сравнимо в нашей истории, не было такого давления", — сказал он в рамках саммита БРИКС.
Попович отметил, что со стороны Запада Сербии угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, действия этих стран часто противоречат этим понятиям и учитывают только свои интересы.
Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.
О закупке Сербией российского вооружения — в статье Татьяны Стоянович Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие на сайте Украина.ру
11 октября, 19:22У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларациюПрезидент Сербии Александр Вучич 9 октября на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в хорватском городе Дубровник подписал очередную антироссийскую декларацию, осуждающую специальную военную операцию, проводимую Вооруженными силами РФ