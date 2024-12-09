https://ukraina.ru/20241209/1059506648.html

Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта

Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта - 09.12.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта

Сейчас гарантировать безопасность наших баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока неизвестны. Даже если нам придется уйти, мы не останемся без выхода к Средезименому морю, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК

2024-12-09T12:36

2024-12-09T12:36

2024-12-09T13:04

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сирия

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югославия

башар асад

вооруженные силы украины

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средиземное море

алжир

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руГеополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс, вошли в Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Сам Асад вместе с семьей вылетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище.- Михаил Аркадьевич, в этой ситуации не до шуток. Но сейчас, когда в наших СМИ царит всеобщее уныние, я бы хотел получить от вас комментарий, который мог бы превратить эту сирийскую "зраду" в "перемогу".- Мы можем извлечь для себя позитив из этой истории, если сделаем правильные выводы.Первое. Мы не должны оставлять украинский конфликт замороженным, потому что любой замороженный конфликт дезориентирует и расслабляет армию. Я сам наблюдал это в Югославии. И мы все видели, как подписания Минские соглашения сказывались на боеспособности Народной милиции Донбасса с 2015 по 2022 год. Так что любой конфликт надо доводить до победного конца.Второе. Конкретно в этой истории само поведении сирийской армии вызывает вопросы. После того, как мы узнаем, кто войдет в состав нового правительства Сирии, мы поймем истинные причины этой катастрофы. Если туда войдут представители прежнего руководства (прежде всего – военного), у нас не будет никаких сомнений в том, что была реальная зрада, когда кто-то из генералов приказал воинским частям не вступать в бой.Я еще с лета читал оценки серьезных аналитиков, что в Сирии очень тяжелое экономическое положение и что страна на грани социального взрыва. Но согласитесь, что быть на грани социального взрыва – это одно, а когда армия бросает оружие и разбегается – это совсем другое.Те же самые солдаты дрались в 2015 году в окруженном городе Дейр-эз-Зор."Цитадель Алеппо" сражалась в длительное время в полной блокаде. То есть в 2015-2016 году сирийцы сражались за "непопулярного Асада", а сейчас они почему-то не захотели это делать.Сирийцев предупреждали и российские, и иранские аналитики, что какой-то удар из Идлиба готовится. Но официальный Дамаск этим пренебрёг и сам оказался в шоке от произошедшего.Скажу честно. Наверное, мы в феврале 2022 года рассчитывали, что нечто похожее, что случилось в Сирии, произойдет и на Украине. Это и был бы тот самый идеальный сценарий, когда армия отказывается воевать, а это приводит к краху политического режима. Некоторые люди на Украине тоже считали, что ВСУ воевать не будут. Но все вышло совершенно иначе.Повторюсь, падение режима Асада – это очень хорошее предупреждение для нас во всех смыслах.- Получается, вы не разделяете популярную зрения, что если бы сейчас в Сирии был условный или реальный "Вагнер", то этой проблемы не было бы, потому что они одним своим присутствием заставили сирийскую армию сражаться?- Не разделяю.Дело в том, что реальных вагнеровцев там всегда было немного – около 1,5 тысяч. Сами понимаете, что невозможно приставить взвод вагнеровцев к каждому сирийскому взводу или роте. Но там и сейчас была дивизия Сухейля, которая сражалась, и "Хезболла", которые держали один город два дня, а потом их отвели. Почему? Когда ты держишь фронт в одном месте – это классно. Но когда рядом на протяжении 100 километров фронта нет, это бессмысленно.Так что никакой "Вагнер" сейчас проблему не решил бы.Проблему можно было бы решить, если бы сейчас в Сирии было много иранских прокси (15-20 тысяч), которые бы стали костяком обороны. Но сирийское руководство проигнорировало угрозу вторжения и поверило в свою армию. Видимо, Дамаск поссорился с иранцами и убрал их оттуда.Да, там был иранский генерал, который погиб в Алеппо. Но я не уверен, что он там готовился воевать.Повторюсь, 15-20 тысяч иранских прокси могли остановить первую волну боевиков. В этом случае фронт бы не посыпался по принципу домино и предатели в сирийском руководстве вряд ли бы решились на измену. Но их там не оказалось.- СМИ сообщают, что боевики гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений. Пока их действительно не трогают, но чего нам ждать дальше?- Мы не понимаем, как развивались события, но слив произошел примерно 6 декабря.В этот день должна была состояться встреча в Багдаде, но неожиданно для меня руководство шиитской милиции в Ираке во главе с Муктадой ас-Садром высказалось против того, чтобы влезать в конфликт. Когда я прочел эту новость в англоязычных СМИ, я подумал, что это фейк, потому что это просто не лезло в голову. Если Ирак выпадал из этой цепочки - и если одна из самых мощных шиитских организацийза рубежом не захотела поддерживать Асада, то вся его конструкция становилась очень шаткой.Но почему было принято такое решение среди всех потенциальных партнеров Асада, которые могли бы перебросить в Сирию бойцов, мне непонятно. Так что зрада была не только в Сирии.Сейчас гарантировать безопасность наших баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока неизвестны.- В каких еще странах мы могли бы разместить наши базы, чтобы сохранить выход к Средиземноморью? Востоковеды говорят, что от этого напрямую зависит безопасность Крыма.- На самом деле базы в Сирии никак не влияют на безопасность Крыма.Мы можем перебросить базы в восточную часть Ливии, которая находится под контролем условно дружественного нам правительства. Теоретически мы можем перебросить их в Алжир. Есть еще одна точка, где мы можем разместить базу, но я промолчу, так как боюсь сглазить. Может быть, это произойдет после СВО.В любом случае без выхода к Средиземному морю мы не останемся.- Как сирийская история повлияет на формирование наших подразделений, предназначенных для колониальных войн?- Операцию в Сирии мы начали осенью 2015 года и закончили в декабре 2017-го. Наши войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента. То есть наших войск там толком не было. И перебросить их туда из-за СВО мы не имели возможностиь, да и не хотели.Может быть, быстрое крушение режима Асада спасло нас от войны на два фронта. Там бы пошла жестка заруба, в которую влезла бы Турция, и мы были бы на грани войны еще и с Турцией за Идлиб. Это, конечно, слабое утешение, но нам грозила война на два фронта на участке, где у нас проблемы с коммуникациями для обеспечения баз.- Можем ли мы сейчас сконцентрировать ресурсы, чтобы завершить СВО победой в 2025 году?- Можем. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы из всех этих историй в плане анализа информации, которая поступает на верх. Есть еще один важный момент - это лояльность элит. Пока элиты верны центру, такого произойти не должно. И власти должны быть полностью уверены в лояльности - и главное эффективности - своих вооруженных сил. А для этого необходимо воспринимать армию как инструмент для решения политических вопросов, которая нужна не только для учений и парадов.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, сирия, россия, югославия, башар асад, вооруженные силы украины, хезболла, турция, средиземное море, алжир, сво, украина, чвк "вагнер"