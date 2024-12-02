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Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу - 02.12.2024 Украина.ру
Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
Гражданин Украины Вячеслав Бородий приговорён к лишению свободы и штрафу за переброску на территорию Белоруссии оружия, взрывчатки, беспилотников и агентурную деятельность интересах украинских спецслужб. Об этом говорится в приговоре белорусского Гомельского областного суда.
2024-12-02T17:56
2024-12-02T17:56
2024-12-02T17:56
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Гомельский областной суд воздерживается от комментариев. При этом на него ссылается государственное информагенство Белоруссии "БелТА", сообщая о приговоре Бородию (он же агент украинских спецслужб "Мангуст")."Окончательно "Мангусту" назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в начале сентября 2023 года Бородия задержали сотрудники КГБ Белоруссии в Ельском районе Гомельской области. Задержанный представлен как агент СБУ и ГУР Минобороны Украины."Он сотрудничал с Главным управлением разведки минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ "Мангуст" должен был перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов на ее территории, а также в России. Чтобы грамотно выполнять задания, житель приграничья прошел специальное обучение и подготовку. Также он должен был стать "глазами и ушами" спецслужб на этих территориях", - отмечено в публикации.СБУ и ГУР Минобороны Украины приговор Вячеславу Бородию не комментируют.Ранее на эту тему: Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ Также агент "Мангуст" фигурировал в публикации Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ Также сообщалось, что Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
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новости, украина, белоруссия, россия, сбу, кгб, спецслужба, гур моу, главное управление разведки украины (гур), шпионаж, шпионы, приговор, суд, союзное государство
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Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
Гражданин Украины Вячеслав Бородий приговорён к лишению свободы и штрафу за переброску на территорию Белоруссии оружия, взрывчатки, беспилотников и агентурную деятельность интересах украинских спецслужб. Об этом говорится в приговоре белорусского Гомельского областного суда.