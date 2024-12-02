Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу - 02.12.2024 Украина.ру
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Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу - 02.12.2024 Украина.ру
Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
Гражданин Украины Вячеслав Бородий приговорён к лишению свободы и штрафу за переброску на территорию Белоруссии оружия, взрывчатки, беспилотников и агентурную деятельность интересах украинских спецслужб. Об этом говорится в приговоре белорусского Гомельского областного суда.
2024-12-02T17:56
2024-12-02T17:56
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Гомельский областной суд воздерживается от комментариев. При этом на него ссылается государственное информагенство Белоруссии "БелТА", сообщая о приговоре Бородию (он же агент украинских спецслужб "Мангуст")."Окончательно "Мангусту" назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в начале сентября 2023 года Бородия задержали сотрудники КГБ Белоруссии в Ельском районе Гомельской области. Задержанный представлен как агент СБУ и ГУР Минобороны Украины."Он сотрудничал с Главным управлением разведки минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ "Мангуст" должен был перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов на ее территории, а также в России. Чтобы грамотно выполнять задания, житель приграничья прошел специальное обучение и подготовку. Также он должен был стать "глазами и ушами" спецслужб на этих территориях", - отмечено в публикации.СБУ и ГУР Минобороны Украины приговор Вячеславу Бородию не комментируют.Ранее на эту тему: Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ Также агент "Мангуст" фигурировал в публикации Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ Также сообщалось, что Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
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новости, украина, белоруссия, россия, сбу, кгб, спецслужба, гур моу, главное управление разведки украины (гур), шпионаж, шпионы, приговор, суд, союзное государство
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, СБУ, КГБ, спецслужба, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), шпионаж, шпионы, приговор, Суд, Союзное государство

Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу

17:56 02.12.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии
Здание КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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Гражданин Украины Вячеслав Бородий приговорён к лишению свободы и штрафу за переброску на территорию Белоруссии оружия, взрывчатки, беспилотников и агентурную деятельность интересах украинских спецслужб. Об этом говорится в приговоре белорусского Гомельского областного суда.
Гомельский областной суд воздерживается от комментариев. При этом на него ссылается государственное информагенство Белоруссии "БелТА", сообщая о приговоре Бородию (он же агент украинских спецслужб "Мангуст").
"Окончательно "Мангусту" назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что в начале сентября 2023 года Бородия задержали сотрудники КГБ Белоруссии в Ельском районе Гомельской области. Задержанный представлен как агент СБУ и ГУР Минобороны Украины.
"Он сотрудничал с Главным управлением разведки минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ "Мангуст" должен был перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов на ее территории, а также в России. Чтобы грамотно выполнять задания, житель приграничья прошел специальное обучение и подготовку. Также он должен был стать "глазами и ушами" спецслужб на этих территориях", - отмечено в публикации.
СБУ и ГУР Минобороны Украины приговор Вячеславу Бородию не комментируют.
Ранее на эту тему: Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ
Также агент "Мангуст" фигурировал в публикации Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ
Также сообщалось, что Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
 
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