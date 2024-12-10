Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши - 10.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241210/1059554202.html
Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши - 10.12.2024 Украина.ру
Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
Варшава стремится играть ведущую роль в процессе урегулирования украинского кризиса и проявить себя уже зимой нынешнего года. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2024-12-10T17:28
2024-12-10T17:30
новости
польша
варшава
украина
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир зеленский
reuters
ес
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_279:7:2456:1231_1920x0_80_0_0_c99ae5261222f2d4f1225c1e21438d14.jpg
Глава польского правительства рассказал на заседании правительства о запланированных встречах с переговорами на тему внешней политики, сообщает Reuters.Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, заявил премьер-министр Польши во вторник, обрисовав ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Польша была одним из самых ярых сторонников Киева с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда она займет председательство в Европейском союзе 1 января."У меня будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами нашей восточной границы", — сказал Туск на заседании правительства Польши.Информагенство отметило, что Туск вёл речь о мире на Украине."Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал Туск.Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву в четверг, чтобы дать краткий обзор переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на минувших выходных в Париже.Туск также сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС."Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", — поведал Туск.Кремль 10 декабря снова напомнил о своей позиции по перспективам СВО. Подробности в публикации Кремль высказался об окончании спецоперацииРанее на эту тему: Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и ЗеленскогоНакануне Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
польша
варшава
украина
франция
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_163591f163ed02c86727c5724d10d74f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, ес, сво, переговоры, туск дональд, франция, британия, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, Польша, Варшава, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Reuters, ЕС, СВО, переговоры, Туск Дональд, Франция, Британия, дипломатия, международные отношения, Международная политика

Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши

17:28 10.12.2024 (обновлено: 17:30 10.12.2024)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
ДзенTelegram
Варшава стремится играть ведущую роль в процессе урегулирования украинского кризиса и проявить себя уже зимой нынешнего года. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Глава польского правительства рассказал на заседании правительства о запланированных встречах с переговорами на тему внешней политики, сообщает Reuters.
Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, заявил премьер-министр Польши во вторник, обрисовав ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Польша была одним из самых ярых сторонников Киева с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда она займет председательство в Европейском союзе 1 января.
"У меня будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами нашей восточной границы", — сказал Туск на заседании правительства Польши.
Информагенство отметило, что Туск вёл речь о мире на Украине.
"Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал Туск.
Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву в четверг, чтобы дать краткий обзор переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на минувших выходных в Париже.
Туск также сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС.
"Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", — поведал Туск.
Кремль 10 декабря снова напомнил о своей позиции по перспективам СВО. Подробности в публикации Кремль высказался об окончании спецоперации
Ранее на эту тему: Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского
Накануне Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
 
НовостиПольшаВаршаваУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ЗеленскийReutersЕССВОпереговорыТуск ДональдФранцияБританиядипломатиямеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
18:10Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
18:00Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
17:50Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
17:28Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
17:18Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
16:56"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы
16:49В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
16:46Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу
16:30Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию
16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
15:29В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
15:12Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
15:03За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы
14:56Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского
14:26Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
14:11Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
13:55Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Лента новостейМолния