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Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши

Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши - 10.12.2024 Украина.ру

Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши

Варшава стремится играть ведущую роль в процессе урегулирования украинского кризиса и проявить себя уже зимой нынешнего года. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

2024-12-10T17:28

2024-12-10T17:28

2024-12-10T17:30

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Глава польского правительства рассказал на заседании правительства о запланированных встречах с переговорами на тему внешней политики, сообщает Reuters.Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, заявил премьер-министр Польши во вторник, обрисовав ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Польша была одним из самых ярых сторонников Киева с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда она займет председательство в Европейском союзе 1 января."У меня будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами нашей восточной границы", — сказал Туск на заседании правительства Польши.Информагенство отметило, что Туск вёл речь о мире на Украине."Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал Туск.Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву в четверг, чтобы дать краткий обзор переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на минувших выходных в Париже.Туск также сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС."Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", — поведал Туск.Кремль 10 декабря снова напомнил о своей позиции по перспективам СВО. Подробности в публикации Кремль высказался об окончании спецоперацииРанее на эту тему: Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и ЗеленскогоНакануне Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО

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новости, польша, варшава, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, ес, сво, переговоры, туск дональд, франция, британия, дипломатия, международные отношения, международная политика