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Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии

Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии - 08.12.2024 Украина.ру

Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии

Накануне свержения сирийского президента Башара Асада была предпринята попытка урегулирования ситуации в Сирии. Однако на состоявшемся 7 декабря в Дохе форуме Россия, Турция и Иран не смогли достичь консенсуса, сообщила британская Guardian.

2024-12-08T17:12

2024-12-08T17:12

2024-12-08T17:12

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Три ключевых игрока пытались найти общий подход к сирийской проблеме, отметило издание. Они призвали к возобновлению прямого диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозиционными группами, констатировав недопустимость использования террористов для получения контроля над Сирией.На полях Дохийского форума в Катаре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва "пытается сделать все возможное, чтобы не допустить победы террористов, даже если они утверждают, что не являются террористами". Он также предположил, сказано в публикации, что будут предприняты новые усилия, чтобы убедить Асада нормализовать отношения с Турцией, в том числе в отношении требования Анкары противодействовать курдским силам в атаках на турецкую территорию.До этого Асад отказался разговаривать с Турцией, пока турецкие войска остаются в Сирии. Этот отказ заставил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана негласно одобрить атаки группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* на Алеппо, а совсем недавно и на город Хомс, отметило издание.Оно также обратило внимание на отсутствие гарантий в том, что Анкара сможет контролировать исламистскую ХТШ* или просто приказать группировке прекратить наступление, спех которого превзошёл ожидания.Лавров неоднократно указывал на то, что ХТШ* включена в список террористических групп как ООН, так и США. Он усомнился в том, что эта группа отошла от своих корней в "Аль-Каиде"* и намекнул на причастность к её деятельности США.Глава МИД РФ также сказал, отмечено в публикации, что если будет создан политический вакуум, то сирийцы могут пострадать от повторения хаоса, который наблюдался в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011 году. Лавров напомнил о российской поддержке Сирии и заверил в намерении защищать российские объекты – военную базу в Хмеймиме и важный военно-морской порт в Тартусе.Сирийская оппозиция в Дохе, сказано в публикации, утверждала, что не только власть Асада, но и весь силовой блок сирийского государства должен быть ликвидирован с заменой переходным правительством, представляющим все группы в Сирии. По их мнению, на этой основе возможно провести всеобщие выборы - требование, которое Асад якобы неоднократно блокировал.Перед саммитом в Дохе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не смог убедить Турцию в том, что она создаёт опасный вакуум власти, который будет заполнен террористами, отметила "Гардиан". Иран утверждал о причастности Израиля и США в продвижении ХТШ* и утверждал, что Тель-Авив использует конфликт, чтобы перекрыть маршруты поставок иранских боеприпасов через Сирию в Ливан.На переговорах в пятницу Арагчи не смог убедить иракских лидеров в необходимости военного вмешательства для спасения Асада.В публикации также отмечена заинтересованность Турции в стабилизации Сирии для возвращения в соседнюю страну трёх миллионов сирийских беженцев. Пока они остаются, Эрдоган подвергается критике в своей стране, заметило британское издание.О свержении президента Сирии стало известно воскресным утром 8 декабря. Башар Асад вылетел на самолёте, связь с которым вскоре прервалась. Вооружённые группы антиправительственных войск захватили Дамаск и объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет пленению свергнутого президента.* организация признана террористической и запрещена в России.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря

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