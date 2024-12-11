Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин
09:42 11.12.2024 (обновлено: 09:43 11.12.2024)
Военный корреспондент, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин в эфире Украина.ру подробно разобрал сирийские расклады на сегодняшний день и рассказал о событиях, которые предвосхитили конец правления Асада в стране.
00:36 – Силы и стороны в Сирии;
02:49 – Как "проспали вспышку"?
05:11 – Вооруженная сирийская оппозиция и другие;
12:48 – Выгода и ущерб для России;
17:11 – Последствия для Сирии.
*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанные террористическими и запрещённые в РФ
#Сирия #Асад #Дамаск #Алеппо #генерал #рядовой #САА #Курдистан #курды #Иран #Ирак #Израиль #Турция #шииты #сунниты #Босра #мухабарат #бунт #РПК #деньги YPG #нефть #Роснефть #лира #фосфаты #бизнес #Рожава #БелыеКаски #алавиты #христианство #Палестина #Эрдоган #деньги #президент #Россия #РФ #история
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00:36 – Силы и стороны в Сирии;
02:49 – Как "проспали вспышку"?
05:11 – Вооруженная сирийская оппозиция и другие;
12:48 – Выгода и ущерб для России;
17:11 – Последствия для Сирии.
*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанные террористическими и запрещённые в РФ
#Сирия #Асад #Дамаск #Алеппо #генерал #рядовой #САА #Курдистан #курды #Иран #Ирак #Израиль #Турция #шииты #сунниты #Босра #мухабарат #бунт #РПК #деньги YPG #нефть #Роснефть #лира #фосфаты #бизнес #Рожава #БелыеКаски #алавиты #христианство #Палестина #Эрдоган #деньги #президент #Россия #РФ #история
ТГ-канал Олега Блохина: t.me/Oleg_Blokhin
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru