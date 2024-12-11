Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин - 11.12.2024 Украина.ру
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Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин
Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин - 11.12.2024 Украина.ру
Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин
Военный корреспондент, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин в эфире Украина.ру подробно разобрал сирийские расклады на сегодняшний день и рассказал о Украина.ру, 11.12.2024
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Военный корреспондент, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин в эфире Украина.ру подробно разобрал сирийские расклады на сегодняшний день и рассказал о событиях, которые предвосхитили конец правления Асада в стране.00:36 – Силы и стороны в Сирии;02:49 – Как "проспали вспышку"? 05:11 – Вооруженная сирийская оппозиция и другие;12:48 – Выгода и ущерб для России;17:11 – Последствия для Сирии.*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанные террористическими и запрещённые в РФ#Сирия #Асад #Дамаск #Алеппо #генерал #рядовой #САА #Курдистан #курды #Иран #Ирак #Израиль #Турция #шииты #сунниты #Босра #мухабарат #бунт #РПК #деньги YPG #нефть #Роснефть #лира #фосфаты #бизнес #Рожава #БелыеКаски #алавиты #христианство #Палестина #Эрдоган #деньги #президент #Россия #РФ #история ТГ-канал Олега Блохина: t.me/Oleg_BlokhinНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, сирия, алеппо, башар асад, украина.ру, роснефть, видео
Россия, Сирия, Алеппо, Башар Асад, Украина.ру, Роснефть, Видео

Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин

09:42 11.12.2024 (обновлено: 09:43 11.12.2024)
 
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Военный корреспондент, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин в эфире Украина.ру подробно разобрал сирийские расклады на сегодняшний день и рассказал о событиях, которые предвосхитили конец правления Асада в стране.

00:36 – Силы и стороны в Сирии;
02:49 – Как "проспали вспышку"?
05:11 – Вооруженная сирийская оппозиция и другие;
12:48 – Выгода и ущерб для России;
17:11 – Последствия для Сирии.

*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанные террористическими и запрещённые в РФ

#Сирия #Асад #Дамаск #Алеппо #генерал #рядовой #САА #Курдистан #курды #Иран #Ирак #Израиль #Турция #шииты #сунниты #Босра #мухабарат #бунт #РПК #деньги YPG #нефть #Роснефть #лира #фосфаты #бизнес #Рожава #БелыеКаски #алавиты #христианство #Палестина #Эрдоган #деньги #президент #Россия #РФ #история

ТГ-канал Олега Блохина: t.me/Oleg_Blokhin

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
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