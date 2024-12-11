https://ukraina.ru/20241211/1059547969.html

Экономика Украины и война: косметические реформы, некосметические ужесточения и запоздалые инициативы

Экономика Украины и война: косметические реформы, некосметические ужесточения и запоздалые инициативы - 11.12.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: косметические реформы, некосметические ужесточения и запоздалые инициативы

Начало календарной зимы не внесло существенных изменений в ситуацию с украинской электроэнергетикой — страна живёт по графикам отключений. Однако обострились социальные проблемы, а власти анонсировали проведение косметических реформ и некосметические ужесточения в других сферах.

2024-12-11T05:56

2024-12-11T05:56

2024-12-11T05:56

эксклюзив

экономика

украина

реформы

электроэнергетика

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банки

инфляция

таможня

пенсионная реформа

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Об этих и иных события украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Азартные игры4 декабря Рада приняла законопроект о реформировании системы регулирования азартных игр и лотерей.· С 1 апреля 2025 года ликвидируется Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо неё будет создан другой орган и сформулирована новая политика в сфере игорного бизнеса и лотерей.· Введут лимиты трат на игры и обязательные перерывы.· Лотереи попадут под те же ограничения, что и казино.· Всё расчёты переведут на безнал, использование иных платёжных систем запретят.· Введут практику "контрольных закупок" с видеофиксацией.· Получение лицензии на проведение игр запретят лицам с задолженностью по уплате налогов или тем, у кого есть связи с Россией, но к государственным лотереям допустят иностранные компании.· Запретят рекламу казино с участием военных и волонтёров, а показ рекламу на ТВ и радио можно будет транслировать лишь в тёмное время суток.Как видно, ничего революционного — даже рекламу в интернете не ограничили. По сути, вместо реформы просто сменят вывести на здании госрегулятора. С лудоманией никто бороться не планирует — она выгодна как властям, так и владельцам онлайн-казино.Ужесточение банковского контроля10 декабря крупнейшие украинские банки подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", в соответствии с которым вводятся новые ограничения для физических лиц, а также ИП на переводы с карты на карту.Если ранее лимит был установлен в размере 150 тыс. гривен, то с 1 июня 2025 года лимит на переводы для всех физлиц-клиентов украинских банков снизят до 100 тыс. гривен. Ранее ограничения не затрагивали валютные счета, а также переводы по реквизитам IBAN, но теперь лимиты для каждого клиента будут индивидуальными с привязкой к степени риска и подтверждённым доходам. При этом чётких критериев высокорискованных клиентов у банков по-прежнему нет. Однако к таковым лицам банки будут применять усиленные требования финмониторинга и установят для них лимит в 50 тыс. гривен в месяц.К слову, сама гривна продолжает мягкую просадку: в ноябре доллар стал дороже на 0,7%, а в декабре ожидается преодоление долларом отметки в 43 гривны.Ни денег, ни жильяНацбанк констатировал, что фактическая потребительская инфляция в стране превысила 9,7%, что в 1,9 раз больше изначального прогноза НБУ, а производители продуктов питания стали массово прибегать к шринкфляции — снижению объёма отпускаемой продукции при сохранении цены на неё.На фоне падающих доходов и роста цен увеличивается задолженность граждан уже даже не по кредитам от банков, а по микрокредитам от ростовщиков. С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд до 16,02 млрд гривен. Кроме того, за год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 гривен (126 долларов) в 2023 году до 6 190 гривен (примерно 150 долларов) в этом году. 90% займов оформляется онлайн, чтобы перебиться от зарплаты до зарплаты.На этом фоне не стоит удивляться тому, что граждане активно подают заявки на "Вовину тысячу" и "зимнюю помощь" — важно получить любые выплаты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. К слову, за получением "зимней помощи" обратились свыше 5 млн человек, 1,2 млн заявок оформлены на детей, а 66% обратившихся за помощью — женщины.А на фоне дискуссии о возвращении временной перемещённых лиц на территории, которые киевская власть называет оккупированными, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выдвинула предложение расселить миллионы переселенцев в государственных и коммунальных объектах по всей стране, а по согласию хозяев и в частной недвижимости. Шуляк предлагает провести всеукраинскую инвентаризацию всего недвижимого имущества, создать интерактивную карту пригодных для жизни помещений, отремонтировать непригодное за счёт средств международных доноров и фондов городов-побратимов. Инициатива является логичным развитием принятого законопроекта №11281, который позволяет создать базу недвижимости, но есть ряд проблем.Во-первых, этим нужно было заниматься 24 февраля 2022 года и не за счёт средств доноров, а за счёт финансирования из госбюджета. Во-вторых, 90% коммунального и государственного фонда недвижимости непригодно для проживания, а ремонтировать этот жилой фонд некому. В-третьих, решение подобной задачи выше сил киевской власти.Поэтому 5 млн временно перемещённых лиц, оставшихся на подконтрольной киевской власти территории, вынуждены решать свои жилищные проблемы самостоятельно.Реформа таможниКабмин назначил своего уполномоченного по реформированию таможни. Им станет нынешний генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, у которого кроме украинского паспорта есть ещё и американское гражданство, а сам он является сертифицированным в США аудитором и адвокатом. Смилянский продолжит работать в "Укрпочте", а таможней будет заниматься на общественных началах.В его полномочия войдут:· Подготовка предложений по реформе таможни;· Подготовка предложений о привлечении представителей гражданского общества (то есть грантоедов) к реализации государственной таможенной политики;· Разработка нормативно-правовых актов и внесения в них изменений;· Сотрудничество с международными организациями по вопросам таможенного контроля.Сам Смилянский скромно утверждает, что инициатива о его назначении исходила не от него самого, но он согласился, так как больше никто не желал заниматься этим тяжёлым трудом.Пенсионная реформаМинистерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Оно предлагает ввести в стране две пенсии: базовую на основе принципа солидарности (работающее поколение содержит неработающее) и накопительную, формирующуюся из личных отчислений граждан в накопительные фонды.Пенсионный возраст повышать не будут, но размер базовой пенсии ограничат 30% от минимальной зарплаты после вычета налогов. Если пенсионная реформа заработает в 2025 году, то размер базовой пенсии составит 1 848 гривен (минимальная зарплата — 8 000 гривен, а после уплаты налога на доходы физических лиц и нового военного сбора — 6 160 гривен). Для повышения пенсии потребуется набрать определённое количество баллов (как в России), та же история и досрочным выходом на пенсию. Баллы будут начислять каждый месяц, а стоимость балла обещают пересматривать ежегодно в марте. Пересмотр стоимости балла должен заменить ежегодную индексацию. Заодно власти отменят все нестатусные доплаты, включая доплату за сверхурочный стаж, а за особые условия труда будут доплачивать из государственного бюджета.Традиционно обещают повысить пенсии 80% пенсионеров, а остальным 20% их не снижать.А вот размер накопительной пенсии будет зависеть исключительно от самого работника, но получить её можно будет по достижению 60 лет и 35 лет трудового стажа. После запуска системы перечислять в накопительный пенсионный фонд придётся 9% от своего заработка. Забрать пенсию одной выплатой нельзя — её можно будет получать либо до смерти, либо на протяжении определённого срока.Минсоцполитики отмечает, что международные партнёры Украины включая МВФ не будут противиться реформе так как участвовали в её разработке.Резюмируя общие контуры реформы, стоит отметить пару моментов.Первый — накопительная пенсионная система сбоит в развитых странах (там не хватает пригодных активов для инвестирования) и уже сталкивается с серьёзным кризисом. Во что будут вкладывать деньги украинских пенсионеров – не ясно: в "Мироновский хлебопродукт", "Метинвест" или сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр"? Ответа на этот вопрос нет, а никаких гарантий сохранности денег киевская власть не может дать по определению. Поэтому количество случаев с махинациями вокруг пенсионных накоплений будет запредельным.Второй — доплаты к пенсиям отменяются и перекладываются на госбюджет, который без проблем урежут при наличии дефицита денег, а там уже каждая вторая гривна имеет внешнее происхождение.Третий — непонятно насколько адекватно будет индексироваться стоимость каждого балла.В общем, реформа явно задумана как средство для экономии на выплате пенсий и перекладывания бремени содержания пенсионеров на самих пенсионеров, о которых будут вспоминать лишь накануне выборов, когда власти понадобятся их голоса.Прочие новостиВерховная Рада Украины всё же приняла в целом законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ИП. Теперь платить "военный сбор" ИП придётся даже не с 1 декабря, а с 1 января. А изначально их планировали "обилетить" с 1 октября.Киевская власть в лице Минобразования решила реформировать систему подготовки медработников: сейчас в стране 15 медуниверситетов, а в большинстве европейских государств не более четырёх. Медицинские университеты хотят расформировать и готовить медиков в обычных ВУЗах.Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта (RD), поскольку Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешнего долга. Вот только на объёмах внешнего финансирования это никак не сказывается: ЕС согласовал выделение Украине кредита в 20 млрд евро, обеспеченного российскими золотовалютными резервами общей суммой в 50 млрд долларов и сроком погашения в 40 лет. Всю сумму киевская власть получит до конца 2027 года. Эти деньги, включая финансирование от ЕС в размере 1 млрд евро в месяц и прочие транши, позволят Киеву продержаться как минимум год даже без финансирования из США. А выносить решение о выделении Украине дополнительного финансирования в США до инаугурации Трампа не планируется. С внешней торговлей у киевской власти так же беда: за 11 месяцев страна экспортировала товаров на 38,3 млрд долларов, а импортировала на 63,6 млрд долларов.Активисты киевского общественного движения "Пассажиры Киева" отмечают, что Киев остался единственным городом Украины, где во время воздушных тревог останавливается работа общественного транспорта. В Хмельницком и Ивано-Франковске транспорт работает даже во время тревог. Киевляне просят городскую власть отменить запрет на движение во время воздушных тревог, позволив им не мёрзнуть и не переплачивать за такси.Себестоимость поездки в метро Киева приближается к 37 гривнам, что в почти 5 раз больше, чем стоит проезд сейчас (8 гривен за поездку). Соответственно за 9 месяцев работы в 2024 году киевский метрополитен получил убытков на 3 млрд гривен.Сотовый оператор "Киевстар" в рамках подготовки к IPOв США и продажи американским инвестиционным фондам объявил о повышении платы за услуги мобильной связью на 25% для контрактных абонентов. Кроме того, сказалось и повышение тарифов на электроэнергию с необходимостью обеспечивать работу сети в условиях длительных отключений. Подсластить пилюлю обещают бонусами — дополнительными минутами для звонков и гигабайтами интернета.Читайте также: Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова

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эксклюзив, экономика, украина, реформы, электроэнергетика, азартные игры, банки, инфляция, таможня, пенсионная реформа