Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна - 10.12.2024 Украина.ру
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Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна - 10.12.2024 Украина.ру
Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
Россия предлагала, но Запад отказался строить новую архитектуру трансконтинентальной безопасности. Поэтому она будет реализована в другом формате, заявил в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
2024-12-10T11:34
2024-12-10T11:35
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"В свое время мы предлагали западникам строить общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, они этого не захотели. Что ж, будем выстраивать новую архитектуру без них - скажем, от Минска до Пхеньяна", - рассказал Нарышкин.Директор российской СВР напомнил, что президент Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативой создания в Евразии новой системы коллективной безопасности.Накануне, 9 декабря президент России провёл в Кремле встреч с председателями парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки."Мы твёрдо привержены задаче укрепления организации, повышения её авторитета в обеспечении мира и стабильности на всём обширном евразийском пространстве, солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития", - сказал Путин.Ранее на эту тему: Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и МолдавииРанее в новостях: В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР Интервью на эту тему: Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
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новости, россия, минск, кндр, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки , одкб, свр, безопасность, национальная безопасность, международные отношения, международная политика, евразия
Новости, Россия, Минск, КНДР, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки , ОДКБ, СВР, безопасность, национальная безопасность, международные отношения, Международная политика, Евразия

Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна

11:34 10.12.2024 (обновлено: 11:35 10.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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Россия предлагала, но Запад отказался строить новую архитектуру трансконтинентальной безопасности. Поэтому она будет реализована в другом формате, заявил в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"В свое время мы предлагали западникам строить общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, они этого не захотели. Что ж, будем выстраивать новую архитектуру без них - скажем, от Минска до Пхеньяна", - рассказал Нарышкин.
Директор российской СВР напомнил, что президент Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативой создания в Евразии новой системы коллективной безопасности.
"Сегодня тема формирования на Евразийском континенте контура равной и неделимой безопасности без военного присутствия внешних держав уже прочно вошла в международный дискурс", - сказал Нарышкин.
Накануне, 9 декабря президент России провёл в Кремле встреч с председателями парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки.
"Мы твёрдо привержены задаче укрепления организации, повышения её авторитета в обеспечении мира и стабильности на всём обширном евразийском пространстве, солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития", - сказал Путин.
Ранее на эту тему: Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии
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