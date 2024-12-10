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Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна - 10.12.2024 Украина.ру
Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
Россия предлагала, но Запад отказался строить новую архитектуру трансконтинентальной безопасности. Поэтому она будет реализована в другом формате, заявил в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
2024-12-10T11:34
2024-12-10T11:34
2024-12-10T11:35
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"В свое время мы предлагали западникам строить общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, они этого не захотели. Что ж, будем выстраивать новую архитектуру без них - скажем, от Минска до Пхеньяна", - рассказал Нарышкин.Директор российской СВР напомнил, что президент Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативой создания в Евразии новой системы коллективной безопасности.Накануне, 9 декабря президент России провёл в Кремле встреч с председателями парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки."Мы твёрдо привержены задаче укрепления организации, повышения её авторитета в обеспечении мира и стабильности на всём обширном евразийском пространстве, солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития", - сказал Путин.Ранее на эту тему: Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и МолдавииРанее в новостях: В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР Интервью на эту тему: Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
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новости, россия, минск, кндр, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки , одкб, свр, безопасность, национальная безопасность, международные отношения, международная политика, евразия
Новости, Россия, Минск, КНДР, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки , ОДКБ, СВР, безопасность, национальная безопасность, международные отношения, Международная политика, Евразия
Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
11:34 10.12.2024 (обновлено: 11:35 10.12.2024)
Россия предлагала, но Запад отказался строить новую архитектуру трансконтинентальной безопасности. Поэтому она будет реализована в другом формате, заявил в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.