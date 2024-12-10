Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии
10:28 10.12.2024 (обновлено: 10:38 10.12.2024)
Западу всё труднее претендовать на глобальное доминирование, он сдаёт позиции и на постсоветском пространстве. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По мнению главы российской спецслужбы, важную роль в развале западноцентричного мироустройства сыграла ставка Вашингтона на одну из постсоветских республик.
"Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы", - констатировал Нарышкин.
Он также отметил негативные для Запада тенденции и в других частях постсоветского пространства.
"Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта". Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдавии же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества", - сказал глава российской СВР.
Он также отметил, что Азербайджан и Армения тоже демонстрируют самостоятельность, отказ от строгого следования рекомендациям США и ЕС.
Нарышкин констатировал появление в мире устойчивых групп стран, которые способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой войне. Подробности в публикации Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
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