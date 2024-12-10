Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии - 10.12.2024 Украина.ру
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Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии
Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии - 10.12.2024 Украина.ру
Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии
Западу всё труднее претендовать на глобальное доминирование, он сдаёт позиции и на постсоветском пространстве. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
2024-12-10T10:28
2024-12-10T10:38
новости
грузия
молдавия
запад
сергей нарышкин
служба внешней разведки
ес
всу
сво
восточное партнерство
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По мнению главы российской спецслужбы, важную роль в развале западноцентричного мироустройства сыграла ставка Вашингтона на одну из постсоветских республик.Он также отметил негативные для Запада тенденции и в других частях постсоветского пространства."Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта". Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдавии же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества", - сказал глава российской СВР.Он также отметил, что Азербайджан и Армения тоже демонстрируют самостоятельность, отказ от строгого следования рекомендациям США и ЕС.Нарышкин констатировал появление в мире устойчивых групп стран, которые способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой войне. Подробности в публикации Россия близка к достижению целей спецоперации - НарышкинТакже на эту тему публикация "ВСУ находятся на грани развала" - СВРРанее в новостях: ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
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новости, грузия, молдавия, запад, сергей нарышкин, служба внешней разведки , ес, всу, сво, восточное партнерство, евроинтеграция, армения, азербайджан, санду майя, постсоветское пространство, бывший ссср, многополярный мир
Новости, Грузия, Молдавия, Запад, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , ЕС, ВСУ, СВО, Восточное партнерство, евроинтеграция, Армения, Азербайджан, Санду Майя, постсоветское пространство, бывший СССР, многополярный мир

Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии

10:28 10.12.2024 (обновлено: 10:38 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты в Тбилиси
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Западу всё труднее претендовать на глобальное доминирование, он сдаёт позиции и на постсоветском пространстве. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По мнению главы российской спецслужбы, важную роль в развале западноцентричного мироустройства сыграла ставка Вашингтона на одну из постсоветских республик.
"Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы", - констатировал Нарышкин.
Он также отметил негативные для Запада тенденции и в других частях постсоветского пространства.
"Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта". Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдавии же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества", - сказал глава российской СВР.
Он также отметил, что Азербайджан и Армения тоже демонстрируют самостоятельность, отказ от строгого следования рекомендациям США и ЕС.
Нарышкин констатировал появление в мире устойчивых групп стран, которые способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой войне. Подробности в публикации Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
Также на эту тему публикация "ВСУ находятся на грани развала" - СВР
Ранее в новостях: ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР
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