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В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР

В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР - 05.12.2024 Украина.ру

В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу, сообщили в российском МИД

2024-12-05T10:37

2024-12-05T10:37

2024-12-05T11:09

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"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - указали в ведомстве.Сам договор был подписан в июне в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.В западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в спецоперации на стороне России. Это вызывает серьезные опасения среди стран НАТО.Подробнее о договоре - в материале Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР на сайте Украина.ру.

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