В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
10:37 05.12.2024 (обновлено: 11:09 05.12.2024)
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу, сообщили в российском МИД
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - указали в ведомстве.
Сам договор был подписан в июне в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.
Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
В западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в спецоперации на стороне России. Это вызывает серьезные опасения среди стран НАТО.
Подробнее о договоре - в материале Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР на сайте Украина.ру.