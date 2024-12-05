В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР - 05.12.2024 Украина.ру
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В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР - 05.12.2024 Украина.ру
В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу, сообщили в российском МИД
2024-12-05T10:37
2024-12-05T11:09
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"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - указали в ведомстве.Сам договор был подписан в июне в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.В западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в спецоперации на стороне России. Это вызывает серьезные опасения среди стран НАТО.Подробнее о договоре - в материале Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, кндр, ким чен ын, владимир путин, мид, нато
Новости, Россия, Москва, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, МИД, НАТО

В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР

10:37 05.12.2024 (обновлено: 11:09 05.12.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу, сообщили в российском МИД
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - указали в ведомстве.
Сам договор был подписан в июне в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.
Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
В западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в спецоперации на стороне России. Это вызывает серьезные опасения среди стран НАТО.
Подробнее о договоре - в материале Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваКНДРКим Чен ЫнВладимир ПутинМИДНАТО
 
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