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Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных

Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных - 10.12.2024 Украина.ру

Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных

Российская сторона публикует сведения об украинских военнопленных – в отличие от украинской стороны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

2024-12-10T09:50

2024-12-10T09:50

2024-12-10T09:58

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Она напомнила, что 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих. Они более года ожидают обмена пленными."Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала Москалькова.По её мнению, важно, чтобы близкие пленных знали о судьбах военнослужащих. Ранее она выражала надежду на обмен пленными и гражданскими лицами - в том числе и в возвращении на родину жителей Курской области. Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области Также Москалькова рассказала о том, что Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря

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новости, россия, украина, татьяна москалькова, обмен, обмен пленными, мирные жители, сво, кто