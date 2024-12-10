Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных - 10.12.2024 Украина.ру
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Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных
Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных - 10.12.2024 Украина.ру
Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных
Российская сторона публикует сведения об украинских военнопленных – в отличие от украинской стороны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
2024-12-10T09:50
2024-12-10T09:58
новости
россия
украина
татьяна москалькова
обмен
обмен пленными
мирные жители
сво
кто
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Она напомнила, что 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих. Они более года ожидают обмена пленными."Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала Москалькова.По её мнению, важно, чтобы близкие пленных знали о судьбах военнослужащих. Ранее она выражала надежду на обмен пленными и гражданскими лицами - в том числе и в возвращении на родину жителей Курской области. Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области Также Москалькова рассказала о том, что Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, татьяна москалькова, обмен, обмен пленными, мирные жители, сво, кто
Новости, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, обмен, обмен пленными, мирные жители, СВО, КТО

Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных

09:50 10.12.2024 (обновлено: 09:58 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская сторона публикует сведения об украинских военнопленных – в отличие от украинской стороны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих. Они более года ожидают обмена пленными.
"Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала Москалькова.
По её мнению, важно, чтобы близкие пленных знали о судьбах военнослужащих. Ранее она выражала надежду на обмен пленными и гражданскими лицами - в том числе и в возвращении на родину жителей Курской области.
Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
Также Москалькова рассказала о том, что Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
 
НовостиРоссияУкраинаТатьяна Москальковаобменобмен пленнымимирные жителиСВОКТО
 
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