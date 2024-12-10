Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных
09:50 10.12.2024 (обновлено: 09:58 10.12.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Российская сторона публикует сведения об украинских военнопленных – в отличие от украинской стороны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих. Они более года ожидают обмена пленными.
"Я посчитала (необходимым - ред.) свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала Москалькова.
По её мнению, важно, чтобы близкие пленных знали о судьбах военнослужащих. Ранее она выражала надежду на обмен пленными и гражданскими лицами - в том числе и в возвращении на родину жителей Курской области.
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