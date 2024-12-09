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Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76

Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 - 09.12.2024 Украина.ру

Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76

Тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении самолёта Ил-76 в России, передан на Украину. Об том в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

2024-12-09T12:47

2024-12-09T12:47

2024-12-09T12:47

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Передача тел погибших граждан Украины состоялась при личном присутствии Москальковой."Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала уполномоченный по правам человека.Москалькова также сообщила, что между Россией и Украиной продолжается процесс обмена телами погибших в ходе СВО.Военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. Он перевозил украинских военнопленных для обмена на российских военнопленных. Москва обвинила украинскую сторону в уничтожении самолёта и срыва обмена.На борту Ил-76 находились 65 украинских пленных, три российских офицера и шесть членов экипажа. Их гибель подтверждена экспертизами.Как сообщил 8 ноября украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, получив взамен 37 тел своих бойцов."Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, отметив, что довольно много времени потребовалось, чтобы идентифицировать всех находившихся на борту.Подробности в публикации 563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных В июне Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

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новости, украина, россия, москва, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, всу, потери всу, ил-76, обмен пленными, сво