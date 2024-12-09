Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
Тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении самолёта Ил-76 в России, передан на Украину. Об том в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Передача тел погибших граждан Украины состоялась при личном присутствии Москальковой.
"Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала уполномоченный по правам человека.
Москалькова также сообщила, что между Россией и Украиной продолжается процесс обмена телами погибших в ходе СВО.
"Это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины", - отметила она.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. Он перевозил украинских военнопленных для обмена на российских военнопленных. Москва обвинила украинскую сторону в уничтожении самолёта и срыва обмена.
На борту Ил-76 находились 65 украинских пленных, три российских офицера и шесть членов экипажа. Их гибель подтверждена экспертизами.
Как сообщил 8 ноября украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, получив взамен 37 тел своих бойцов.
"Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, отметив, что довольно много времени потребовалось, чтобы идентифицировать всех находившихся на борту.
Подробности в публикации 563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
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