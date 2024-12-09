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Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области

Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области - 09.12.2024 Украина.ру

Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области

Найдено несколько пропавших без вести жителей Курской области. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

2024-12-09T10:42

2024-12-09T10:42

2024-12-09T10:42

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Аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с украинской стороной о возвращении граждан России, сообщила Москалькова. По её словам, задействованы не только гражданские, но и военные структуры."Смогли установить судьбу еще ряда людей (жителей Курской области - ред.). Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной", - сказала уполномоченный по правам человека.По её мнению, большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области. Сейчас ведутся переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину."Здесь работает и администрация президента, и наши спецслужбы. Я нахожусь в диалоге с украинской стороной и, конечно, наши военные, поскольку любые эти действия связаны с тем, чтобы обеспечить выход этих людей безопасно для их жизни и здоровья", - уточнила Москалькова.Она отметила, что по оценке губернатора Курской области количество без вести пропавших курян может быть более двух тысяч человек.Она также напомнила, что в конце ноября при участии аппарата российского омбудсмена, а также при содействии МККК и Российского Красного Креста в Россию удалось вернуть 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В ноябре сообщалось, что В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также на эту тему: Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными" Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

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новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, российский красный крест, всу, обмен, мирные жители, кто, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, омбудсмен