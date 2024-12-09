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Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
Найдено несколько пропавших без вести жителей Курской области. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
2024-12-09T10:42
2024-12-09T10:42
2024-12-09T10:42
новости
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
российский красный крест
всу
обмен
мирные жители
кто
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Аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с украинской стороной о возвращении граждан России, сообщила Москалькова. По её словам, задействованы не только гражданские, но и военные структуры."Смогли установить судьбу еще ряда людей (жителей Курской области - ред.). Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной", - сказала уполномоченный по правам человека.По её мнению, большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области. Сейчас ведутся переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину."Здесь работает и администрация президента, и наши спецслужбы. Я нахожусь в диалоге с украинской стороной и, конечно, наши военные, поскольку любые эти действия связаны с тем, чтобы обеспечить выход этих людей безопасно для их жизни и здоровья", - уточнила Москалькова.Она отметила, что по оценке губернатора Курской области количество без вести пропавших курян может быть более двух тысяч человек.Она также напомнила, что в конце ноября при участии аппарата российского омбудсмена, а также при содействии МККК и Российского Красного Креста в Россию удалось вернуть 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В ноябре сообщалось, что В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также на эту тему: Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными" Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, российский красный крест, всу, обмен, мирные жители, кто, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, омбудсмен
Новости, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Российский Красный Крест, ВСУ, обмен, мирные жители, КТО, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, омбудсмен
Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
Найдено несколько пропавших без вести жителей Курской области. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с украинской стороной о возвращении граждан России, сообщила Москалькова. По её словам, задействованы не только гражданские, но и военные структуры.
"Смогли установить судьбу еще ряда людей (жителей Курской области - ред.). Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной", - сказала уполномоченный по правам человека.
По её мнению, большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области. Сейчас ведутся переговоры по их эвакуации через Белоруссию
или Украину
.
"Здесь работает и администрация президента, и наши спецслужбы. Я нахожусь в диалоге с украинской стороной и, конечно, наши военные, поскольку любые эти действия связаны с тем, чтобы обеспечить выход этих людей безопасно для их жизни и здоровья", - уточнила Москалькова.
Она отметила, что по оценке губернатора Курской области количество без вести пропавших курян может быть более двух тысяч человек.
"Я исхожу из тех обращений, которые приходят в мой адрес. В мой адрес пришли обращения от родных и близких, которые ищут 537 человек. Сначала была тысяча, из них уже часть установлена", - рассказала Москалькова.
Она также напомнила, что в конце ноября при участии аппарата российского омбудсмена, а также при содействии МККК и Российского Красного Креста
в Россию удалось вернуть 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область
Украины.
Ранее СК
РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).