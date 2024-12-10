Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел - 10.12.2024 Украина.ру
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Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел - 10.12.2024 Украина.ру
Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Бойцы ВС РФ пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-10T05:00
2024-12-10T05:00
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По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские силы освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе поселков Горналь и Гуево на границе с Сумской областью, сообщил эксперт.С самого начала курской авантюры было понятно, что те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники. А теперь это становится очевидно, отметил публицист.Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, суджа, окружение, освобождение, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Суджа, окружение, освобождение, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел

05:00 10.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Бойцы ВС РФ пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские силы освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе поселков Горналь и Гуево на границе с Сумской областью, сообщил эксперт.
"Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли". Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел", — подчеркнул Сазонов.
С самого начала курской авантюры было понятно, что те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники. А теперь это становится очевидно, отметил публицист.
Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Вчера, 15:44
Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другиеГрандиозная встреча 50 представителей европейских правящих династий, президентов, премьеров и политиков в Париже в прошедшие выходные должна была стать иллюстрацией единства Великой Европы.
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО
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05:30Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
05:15Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре
05:00Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
04:45"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
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