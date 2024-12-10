Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Бойцы ВС РФ пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские силы освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе поселков Горналь и Гуево на границе с Сумской областью, сообщил эксперт.
"Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли". Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел", — подчеркнул Сазонов.
С самого начала курской авантюры было понятно, что те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники. А теперь это становится очевидно, отметил публицист.
Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.