https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-09T16:40
2024-12-09T16:40
2024-12-09T16:40
спецоперация
вооруженные силы украины
вкс
курская область
россия
сумская область
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059515044_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_84109d8ae665bf9a9f08933ed85f6b1d.jpg
По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема.Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя.Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.
https://ukraina.ru/20241205/1059446531.html
курская область
россия
сумская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, вооруженные силы украины, вкс, курская область, россия, сумская область
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.
Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема.
Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя.
Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.
Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.