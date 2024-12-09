https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html

Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области

Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области - 09.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-09T16:40

2024-12-09T16:40

2024-12-09T16:40

спецоперация

вооруженные силы украины

вкс

курская область

россия

сумская область

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По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема.Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя.Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.

https://ukraina.ru/20241205/1059446531.html

курская область

россия

сумская область

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, вооруженные силы украины, вкс, курская область, россия, сумская область