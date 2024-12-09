Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-09T16:40
2024-12-09T16:40
спецоперация
вооруженные силы украины
вкс
курская область
россия
сумская область
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По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема.Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя.Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.
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курская область
россия
сумская область
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2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, вооруженные силы украины, вкс, курская область, россия, сумская область
Спецоперация, Вооруженные силы Украины, ВКС, Курская область, Россия, Сумская область

Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области

16:40 09.12.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Сергей Сазонов
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плехово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.
Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема.
Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя.
Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.
Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.
СВО
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Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
5 декабря, 17:19
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на ОсколеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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Заголовок открываемого материала
16:44Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТКЦ идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
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