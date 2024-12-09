Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
В Приднестровье на месяц ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом 9 декабря написало украинское издание "Политика Страны"
Так как Украина не намерена продлевать договор о транзите газа с Россией, который истекает 1 января, Приднестровью грозит экономический кризис.
Ранее вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа.
Ранее вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа.
Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.
29 ноября, 07:56Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — ЧебанМолдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире кишиневского телеканала N4
Молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян также отметил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа — в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины