Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа - 09.12.2024 Украина.ру
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Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа - 09.12.2024 Украина.ру
Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
В Приднестровье на месяц ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом 9 декабря написало украинское издание "Политика Страны"
2024-12-09T18:31
2024-12-09T18:31
новости
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приднестровье
молдавия
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российский газ
энергетика
экономика
экономический кризис
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Так как Украина не намерена продлевать договор о транзите газа с Россией, который истекает 1 января, Приднестровью грозит экономический кризис. Ранее вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.Молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян также отметил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа — в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за УкраиныДругие темы: "ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине
https://ukraina.ru/20241129/1059297763.html
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новости, украина, приднестровье, молдавия, газ, российский газ, энергетика, экономика, экономический кризис
Новости, Украина, Приднестровье, Молдавия, газ, российский газ, энергетика, экономика, экономический кризис

Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа

18:31 09.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Приднестровье на месяц ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом 9 декабря написало украинское издание "Политика Страны"
Так как Украина не намерена продлевать договор о транзите газа с Россией, который истекает 1 января, Приднестровью грозит экономический кризис.

Ранее вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа.
Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.
флаг Молдавия Молдова
29 ноября, 07:56
Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — ЧебанМолдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире кишиневского телеканала N4
Молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян также отметил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа — в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
Другие темы: "ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине
 
НовостиУкраинаПриднестровьеМолдавиягазроссийский газэнергетикаэкономикаэкономический кризис
 
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Заголовок открываемого материала
18:31Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
18:05Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
18:03Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
18:02"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине
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