https://ukraina.ru/20241209/1059524856.html

Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа

Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа - 09.12.2024 Украина.ру

Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа

В Приднестровье на месяц ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом 9 декабря написало украинское издание "Политика Страны"

2024-12-09T18:31

2024-12-09T18:31

2024-12-09T18:31

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экономический кризис

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Так как Украина не намерена продлевать договор о транзите газа с Россией, который истекает 1 января, Приднестровью грозит экономический кризис. Ранее вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью, в случае если Украина прекратит транзит газа. Он также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.Молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян также отметил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.Подробнее о последствиях возможного прекращения транзита газа — в материале Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за УкраиныДругие темы: "ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине

https://ukraina.ru/20241129/1059297763.html

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новости, украина, приднестровье, молдавия, газ, российский газ, энергетика, экономика, экономический кризис