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Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины - 24.10.2024 Украина.ру
Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
Оккупация Суджи и возможное прекращение транзита газа через Украину могут привести к повышению цен на голубое топливо в Европе. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин "на полях" саммита БРИКС, передает РИА Новости
2024-10-24T07:15
2024-10-24T07:15
2024-10-24T07:22
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"Это может стать проблемой для всех нас, для всей Европы, а не только для Сербии. Но, говоря об этом, мы ничего не можем с этим поделать. Если вы ожидаете, что Украина прислушается к тому, что сказала Сербия. Нет, этого не произойдет. Но ожидаем ли мы повышения цен на газ? Да, конечно. Но, к счастью, у нас есть соглашение с Россией. Так что мы от этого не пострадаем", - сказал Вулин.Он отметил, что в этом заключаются преимущества долгосрочных контрактов с Москвой.Он отметил, что Россия всегда поддерживала Сербию. "А теперь, в трудную минуту, какими людьми мы будем, если введем санкции против России? Сейчас, когда страдает Россия. Нет, мы не будем этого делать ни из-за газа, ни из-за экономики, ни из-за денег. Мы не будем этого делать, потому что Россия - это часть нашей истории, часть нашей нации, часть нашего бытия. Вот в чем причина", - заверил он.В Судже Курской области находится газоизмерительная станция, через которую "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сербия, украина, брикс, газпром, "ахмат"
Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
07:15 24.10.2024 (обновлено: 07:22 24.10.2024)
Оккупация Суджи и возможное прекращение транзита газа через Украину могут привести к повышению цен на голубое топливо в Европе. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин "на полях" саммита БРИКС, передает РИА Новости
"Это может стать проблемой для всех нас, для всей Европы, а не только для Сербии. Но, говоря об этом, мы ничего не можем с этим поделать. Если вы ожидаете, что Украина прислушается к тому, что сказала Сербия. Нет, этого не произойдет. Но ожидаем ли мы повышения цен на газ? Да, конечно. Но, к счастью, у нас есть соглашение с Россией. Так что мы от этого не пострадаем", - сказал Вулин.
Он отметил, что в этом заключаются преимущества долгосрочных контрактов с Москвой
.
"И в следующий раз, когда европейцы придут к нам и скажут ввести санкции против России, мы спросим, сколько это будет стоить? И кто за это заплатит? Не стоит измерять все материальными ценностями. Мы не будем вводить санкции против России, потому что считаем, что это несправедливо по отношению к России, потому что у нас есть исторические, культурные, религиозные и семейные связи", - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что Россия всегда поддерживала Сербию.
"А теперь, в трудную минуту, какими людьми мы будем, если введем санкции против России? Сейчас, когда страдает Россия. Нет, мы не будем этого делать ни из-за газа, ни из-за экономики, ни из-за денег. Мы не будем этого делать, потому что Россия - это часть нашей истории, часть нашей нации, часть нашего бытия. Вот в чем причина", - заверил он.
В Судже Курской области
находится газоизмерительная станция, через которую "Газпром
" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата" на сайте Украина.ру.