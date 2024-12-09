https://ukraina.ru/20241209/1059519850.html

Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в Сирии

Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в Сирии - 09.12.2024 Украина.ру

Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в Сирии

События в Сирия развивались стремительно. Наступление мятежников началось 27 ноября, а же 8 декабря беспорядки охватили Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул страну и свой президентский пост. Владимир Путин предоставил семье Асада и ему лично политическое убежище, сейчас все они находятся в Москве.

2024-12-09T17:58

2024-12-09T17:58

2024-12-09T17:58

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То, что произошло в Сирии, потрясло весь мир. Но от того, как будут развиваться событие дальше в этом регионе, зависит не только равновесие Ближнего Востока, но и устойчивость всего миропорядка. Что же произошло в Сирии и почему это важно для России, объяснили эксперты на своих страницах в соцсетях.Американист Максим СучковЧто значит "падение Сирии" для России? Аргументы, зачем России нужна Сирия, в целом, известны. Глядя на происходящее, хочется посмотреть на них как бы наизнанку – какие потенциальные вызовы возникают в связи со случившимся.К 2015 г. в регионе возобладал скепсис, что США в одиночку могут победить ИГИЛ* и – шире – обеспечить стабильность и безопасность. Запрос на сильного внешнего игрока был. Он остается, т.к. Трамп уже ясно дал понять, что в ближневосточных делах будет избирателен. Плохо, что внешние силы "наелись" регионом как раз в тот момент, когда там поднимаются напористые местные игроки и очень недружественные исламистские силы. Другой будет не только Сирия, но и весь Ближний Восток. Европа, к слову, тоже. Присутствие России на БВ было важным инструментом управления, в т.ч. сдерживания исламистских сил вблизи российских границ и внутри страны. Теперь эта тема возвращается в повестку и, скорее всего, будет серьезным образом "нагружать" силовые ведомства страны, в т.ч. по теме миграции. Присутствие на БВ давало важные механизмы в отношениях с "заливными" монархиями, всем арабским миром, турками, иранцами, Израилем и западниками – как по теме исламистов, так и по темам энергетики, выхода на рынки вооружений, сельхозпродукции и пр. Падение союзника плохо само по себе – в таких случаях репутация на некоторое время портится. Западные тезисы о том, что Россия – "бумажный тигр", получат новое дыхание. Наверное, даже назовут эти события "новым Афганистаном". Ладно бы просто словеса. Важно, как это скажется на восприятии западников того, что можно (а что нельзя) в части Украины и что обо всем этом будут думать на Глобальном Юге? В любом случае, победой в этих условиях было бы сохранить в Сирии некоторую военную инфраструктуру. Инфраструктура эта нужна и для минимального присутствия в Восточном Средиземноморье. В отличие от держав морских, континентальным союзы на дальних рубежах нужны, когда они позволяют перенести центр противостояния дальше от собственных границ с тем, чтобы самой континентальной державе сфокусироваться на одном главном направлении. Успехи в Сирии в 2015-2019 помогли концентрироваться на Украине – южное "подбрюшье" было на определенный период стабилизировано. Этот период закончился. Закончился как раз тогда, когда на главном направлении предстоят серьезные решения. Пожалуй, это пока главный вызов для российской внешней политики на 2025 г. Из тех, что мы наблюдаем прямо сейчас. А там кто знает, что еще может вылезти."Падение Сирии" - это ослабление Ирана и усиление Турции. После Карабаха и заходов в Цент.Азии это третий "марш-бросок" Эрдогана. У Турции полно своих уязвимостей, да и на БВ сильно разгуляться не получится. Но противоядия на турецкий подход "хельвы на устах и ножа в шароварах" у нас пока не найдено. Надо искать.Политолог Илья УховХитрый гамбит: западные аналитики рассматривают события в Сирии в контексте энергетических проектов. Несмотря на всю трагичность сирийских событий – как лично для многих ориентированных на Россию и в целом светский характер государства граждан, так и потенциальные угрозы нашим интересам, оказывается, есть и другое измерение. Мы не можем быть большими сирийцами чем сами сирийцы – сделав все что возможно в плане многолетней поддержке сирийского государства, Россия не может заменить там всю элиту и систему кланово-племенного и насквозь коррумпированного мировоззрения, пронизывающего незримыми нитями все страты сирийского общества.Аналитики агентства Bloomberg в свете конца правления Асада и победы вооруженной исламистской оппозиции пишут, что при этом, что "репутация Владимира Путина на Западе как никогда сильна. Его воспринимают как некоего злобного кукловода, без усилий контролирующего остальной мир, который к тому же одержал огромную победу в контексте возвращения Трампа в Белый дом". Главный вывод в свете экономических расстановок в мире, на который обращает внимание Bloomberg – Сирия никак не влияет на глобальный энергетический рынок и события там, в отличие от скажем Персидского залива, или Красного моря неспособны поколебать энергетические рынки.Второй важнейший аспект ситуации в Сирии заключается в проектах строительства газопроводов через ее многострадальную территорию – из газодобывающих стран Аравийского полуострова (прежде всего, Катара) в Европу. Асад стоял на пути этих проектов, пытался играть в другие игры, в частности, строить трубопровод из Ирана через Ирак в Сирию. Катарский трубопровод по планам должен пройти через территорию, контролируемую курдскими формированиями, прежде всего, SDF. Собственно, сейчас как раз идут активнейшие боевые действия между про-турецкими боевиками из СНА и курдами в окрестностях Манбиджа и на левом берегу Евфрата.Распад Сирии и вполне вероятная война "всех против всех", а также сохранение курдского фактора (а они сохранятся, так как являются клиентелой США) приводит к мысли о невозможности в ближайшие годы запуска трубопроводных проектов из Катара в сторону Европы. А значит сохраняет текущую конфигурацию энергетических рынков и нашу долю на нем – пусть и сократившуюся на фоне западных санкций. Дешевый трубопроводный газ из Катара, к слову, не выгоден и Штатам, так как негативно влияет на их проекты продажи СПГ в Европу с собственных месторождений.Таким образом, клубок противоречий вокруг Сирии не имеет однозначно негативного измерения, представляя из себя геополитическую партию на нескольких досках – и для России там далеко не все еще потеряно, при умном и предельно рациональном подходе. Это Восток, там ослик с золотом откроет двери любой крепости…Публицист Алексей ПилькоИ самый важный важный вывод для России из произошедших в Сирии событий: если Москва пойдёт на "заморозку" по линии фронта на Украине(без её денацификации и демилитаризации), то нынешнее политическое руководство может начинать готовиться к новой войне с куда более сильным противником через три-пять лет. И начнётся она в самый неудачный момент. Это самый важный сирийский урок России. Вернее, тем людям, которые называются российской политической элитой. А в ней есть сторонники "заморозки" и компромисса по Украине, которые могут закончиться крахом нашей современной государственности. Также очевидно, что окрылённые успехом на Ближнем Востоке трамписты полетят добивать нас. Вообще-то, сейчас самое время продемонстрировать запредельную жёсткость и даже жестокость. Резко критикуемый большей частью мирового сообщества Израиль показал, как: ликвидация нелегитимного политического руководства Украины на всех уровнях и масштабная инфраструктурная война, проводимая системно и последовательно. В принципе, этого может хватить. А может и не хватить, что заставит принимать ещё более тяжёлые решения. Потому что основной удар новой американской администрации сейчас придётся на Россию. И ей не просто надо выстоять, а добиться в жизненно важном для неё украинском конфликте всех своих целей.Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья КрамникАссоциации событий в Сирии с Вьетнамом-75, конечно, прямые, при всей разнице времени, культур и прочего. Наступление Северного Вьетнама в 1975 было обусловлено в первую очередь четким пониманием того, что Штаты не вступят в эту войну повторно в силу предельной ее непопулярности в американском обществе. Наступление боевиков в Сирии было также обусловлено пониманием того, что оба сильных союзника Асада в лице России и Ирана не могут вмешаться здесь и сейчас. Россия в виду ведущейся большой войны на Украине и невозможности оперативно перебросить серьезный контингент и снабжать его с учетом закрытых черноморских проливов, Иран – в виду отвлечения Хезболлы на конфликт в Ливане и серьезных проблем там по итогам. Это, так сказать, расчистило внешний контур. Внутренний контур расчистили внутрисирийские проблемы, начиная с усталости людей от войны, бедности, коррупции, и всего сопутствующего, и заканчивая низкой боеспособностью армии, в силу действий собственно сирийского руководства в последние годы. Прочее стало делом техники. Разница, собственно, в том, что прямых последствий для безопасности США падение их сайгонского сателлита не несло. Для нас же падение дома Асадов в этих обстоятельствах с очень высокой вероятностью будет иметь крайне неприятные последствия внутри границ бывшего СССР и самой России. Да и в регионе с высокой вероятностью будет не "обновленная Сирия", а серая зона размером со страну и прилегающие территории, королем на которой будет АК, и валютой – патрон.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

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