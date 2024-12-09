https://ukraina.ru/20241209/1059508153.html

Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии - 09.12.2024 Украина.ру

Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

Ситуация в Сирии потрясла весь мир, включая Россию. Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

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башар асад

дмитрий песков

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Наступление сирийских мятежников началось 27 ноября. Противники президента Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над её территорией. В МИД РФ сообщили, что президент страны Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию.Позже Песков заявил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.Другие темы: Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка

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новости, сирия, россия, кремль, башар асад, дмитрий песков, владимир путин