Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии - 09.12.2024 Украина.ру
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Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии - 09.12.2024 Украина.ру
Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
Ситуация в Сирии потрясла весь мир, включая Россию. Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-12-09T13:19
2024-12-09T13:19
новости
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башар асад
дмитрий песков
владимир путин
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Наступление сирийских мятежников началось 27 ноября. Противники президента Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над её территорией. В МИД РФ сообщили, что президент страны Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию.Позже Песков заявил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.Другие темы: Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
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новости, сирия, россия, кремль, башар асад, дмитрий песков, владимир путин
Новости, Сирия, Россия, Кремль, Башар Асад, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

13:19 09.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ситуация в Сирии потрясла весь мир, включая Россию. Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Произошедшее [в Сирии] в целом удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение", — заявил Песков.
Наступление сирийских мятежников началось 27 ноября. Противники президента Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над её территорией. В МИД РФ сообщили, что президент страны Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию.
Позже Песков заявил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
12:57
Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве На здании диппредставительства Сирии в Москве установили новый флаг. Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости
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НовостиСирияРоссияКремльБашар АсадДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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