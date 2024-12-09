Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
Ситуация в Сирии потрясла весь мир, включая Россию. Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Произошедшее [в Сирии] в целом удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение", — заявил Песков.
Наступление сирийских мятежников началось 27 ноября. Противники президента Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над её территорией. В МИД РФ сообщили, что президент страны Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию.
Позже Песков заявил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.