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Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев - 09.12.2024 Украина.ру
Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) пробивают колеса с помощью "ежей". Об этом 9 декабря сообщил украинский телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на очевидцев
2024-12-09T16:44
2024-12-09T16:44
2024-12-09T17:11
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Как утверждают свидетели, таким образом сотрудники украинского военкомата пытались принудительно мобилизовать мужчину, из-за чего его мать перекрыла дорогу. Позже телеграм-канал опубликовал видео, где дорогу перегородило большое скопление людей. На последних секундах ролика один из очевидцев заснял, как какая-то машина вырывается из окружения. Был ли это автомобиль мужчины, которого сотрудники ТЦК желали мобилизовать, неизвестно. Ранее украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова главы МВД Украины Игоря Клименко, который заявил, что украинские военкомы могут проводить мобилизацию на улицах без привлечения полиции. В прошлом месяце в интервью украинскому телевидению рассказал командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко сообщил, что насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сёл. Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистовЕще по теме: Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию
https://ukraina.ru/20241209/1059509320.html
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новости, украина, одесса, вооруженные силы украины, военкомат, мобилизация
Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
16:44 09.12.2024 (обновлено: 17:11 09.12.2024)
В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) пробивают колеса с помощью "ежей". Об этом 9 декабря сообщил украинский телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на очевидцев