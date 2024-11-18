Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию - 18.11.2024 Украина.ру
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Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию
Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию - 18.11.2024 Украина.ру
Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию
Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом они не смогут загнать людей в армию. Планы по призыву не выполняются даже самыми жесткими методами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T06:00
2024-11-18T06:00
новости
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борис рожин
всу
доброволец
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пленные
мобилизация
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С украинской стороны звучат панические настроения, что если они не мобилизуют до конца года 160 тысяч человек, то у них рухнет фронт. По мнению эксперта, вся эта истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации. Если бы она его выполняла, такой паники бы не было.Но эти планы по призыву не выполняются даже такими жесткими методами. Поэтому украинские власти и пытаются призвать к сознательности население, за которым они сами ведут охоту, отметил Рожин.Даже если власти Украины до конца года призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, борис рожин, всу, доброволец, плен, пленные, мобилизация, сво, детали, украинская армия
Новости, Украина, Россия, Киев, Борис Рожин, ВСУ, доброволец, плен, Пленные, мобилизация, СВО, детали, украинская армия

Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию

06:00 18.11.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом они не смогут загнать людей в армию. Планы по призыву не выполняются даже самыми жесткими методами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
С украинской стороны звучат панические настроения, что если они не мобилизуют до конца года 160 тысяч человек, то у них рухнет фронт. По мнению эксперта, вся эта истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации. Если бы она его выполняла, такой паники бы не было.
Но эти планы по призыву не выполняются даже такими жесткими методами. Поэтому украинские власти и пытаются призвать к сознательности население, за которым они сами ведут охоту, отметил Рожин.

"Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом людей они загнать в армию не смогут. Это приводит к росту внутреннего напряжения, вымыванию ценных кадров из оборонного производства, а также к дезертирству и сдаче в плен", — указал журналист.

Даже если власти Украины до конца года призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.
Владимир Путин. Портрет. Саммит БРИКС, 2024.
15 ноября, 13:40
Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мирПосле того, как недавно американская газета Washington Post нагло соврала, что президент России Владимир Путин уже поговорил по телефону с избранными президентом США Дональдом Трампом, верить этой газете — себя не уважать.
 
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