https://ukraina.ru/20241118/1058943914.html

Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию

Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию - 18.11.2024 Украина.ру

Ресурс добровольцев исчерпан: Рожин рассказал, смогут ли ТЦК загнать еще 160 тысяч в украинскую армию

Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом они не смогут загнать людей в армию. Планы по призыву не выполняются даже самыми жесткими методами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T06:00

2024-11-18T06:00

2024-11-18T06:00

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С украинской стороны звучат панические настроения, что если они не мобилизуют до конца года 160 тысяч человек, то у них рухнет фронт. По мнению эксперта, вся эта истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации. Если бы она его выполняла, такой паники бы не было.Но эти планы по призыву не выполняются даже такими жесткими методами. Поэтому украинские власти и пытаются призвать к сознательности население, за которым они сами ведут охоту, отметил Рожин.Даже если власти Украины до конца года призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241115/1058939469.html

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