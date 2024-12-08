https://ukraina.ru/20241208/1059495435.html

Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?

Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко? - 08.12.2024 Украина.ру

Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?

Что и о чем говорили, обсуждали журналисты и политики в эти дни? О чем спорили, что разоблачали на Украине и вне её? Как оценивают на западе нынешнюю украинскую власть? Традиционные "Цитаты недели"

2024-12-08T14:27

2024-12-08T14:27

2024-12-08T14:34

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Конечно, в первую очередь, не остался без внимания визит Зеленского в Париж. Но совсем не в том ключе, как ему бы хотелось."Это позор!"Встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже прошла без особых результатов. По крайней мере, кроме не очень внятного твитта Трампа (при чем здесь Китай, пока непонятно) публике ничего важного не сообщили."Говорили о мире", - уклончиво сказал Зеленский.А вот о самом Зеленском в Париже вышли в западной прессе неожиданные комментарии."Все одеты в деловую одежду. Но не Зеленский. Он появляется в свитере и куртке. Это позор, " - пишет "Нью Йорк пост".Казалось бы, маленькая, незначительная деталь. Кто во что одет.Но это очень говорящая деталь. Даже не сама одежда, а то, что об этом пишет уважаемое издание.Говорят о Зеленском теперь с пренебрежением и негативно.Мог ли представить Зеленский что-то подобное всего год назад, когда "белые господа" вставали при его появлении и аплодировали толпой по несколько минут. Риши Сунак год назад провёл его через аплодирующий строй политиков и персонала, как какого-то короля. Зеленский шёл в своём привычном зелёном свитере и брюках "карго" и не успевал раскланиваться.Что же теперь не так?Почему комик больше не слышит аплодисментов? За что такое пренебрежение?"Только не надо опять про Украину!"Во-первых, от Зеленского и Украины все устали.Чего стоит только одна реплика ведущей Би-Би-Си Мишель Флери, которая случайно попала в эфир. Передача уже началась, а ведущая ещё не поняла этого. Вот что она сказала коллеге:"Клянусь, если мы сегодня опять будем говорить об Украине, я просто на... застрелюсь".Это демонстрация и усталости от бесконечных "новостей Украины", и в то же время - что гораздо хуже - высокомерного пренебрежения к тем "малым сим", кого хитростью, деньгами и политическими интригами заманили в войну.А теперь - "да сколько можно уже о вас говорить, надоели, папуасы!"И во-вторых, тренд поменялся. А Зеленский этого не понял.Зеленского совершенно очевидно собираются "выставить на мороз". Да, он, скорее всего, как намекают западные издания, уедет в "золотую ссылку". Но могут быть и другие варианты.Сценарий ещё окончательно не написан. Поэтому и происходит эта странная суета, эти пробежки Зеленского, Ермака, Умерова и других украинских актёров, изображающих политиков.Они носятся по всей Европе, Умеров кинулся даже в Корею, Ермак судорожно летает чуть не каждую неделю в США. Зеленский пытается запрыгнуть на подножку уходящего поезда "белых господ".Но его ставят на место.У Зеленского много господ. Поэтому он и бежит "между струйками", как первый президент Украины Кравчук. Как угодить всем и спасти свою шкуру?Но будущее его уже по крайней мере в одном ясное: его сделают виновным за все поражения, все жертвы войны.Ничего удивительного. Так всегда поступают "господа" с режимами аборигенов.Походил в форме хаки. Поизображал "руководителя нации".Теперь отправляйся в ссылку с "золотым парашютом", как "отаман Залужный" или бывший глава МИД Кулеба. Но это, опять же, в лучшем случае.И всё награбленное, всё, что Зеленский рассовал по всему миру: замки, отели, яхты, вложения в недвижимость и бизнес, биткоины, наконец - всё тоже может превратиться в пыль.Но судьба самого Зеленского мало кому интересна.Есть тяжёлые и страшные вопросы об Украине. И их задают в Америке два очень популярных журналиста: Стив Бэннон и Джек Пособец."А где элиты Украины?"Стив Бэннон - активнейший политик - республиканец, главный стратег Трампа в предыдущий президентский срок, один из самых влиятельных сотрудников его первой администрации, известный режиссёр-документалист, автор книг и публикаций.Кстати, "стратег Белого дома" - это была официальная должность Стива. Эту должность учредил тогда, в 2017 году, лично для него Трамп. Потом, правда, упразднил.Джек Пособец - бывший офицер ВМС США (как и Бэннон), популярный журналист, телеведущий и блогер в США.Вот что он говорит:"Но у меня вопрос: Где добровольцы из элиты (украинской - ред.)? Почему они не идут добровольцами, если это такое почётное огромное дело? Сын Кличко ездит по всей Европе, тусуется. Ему можно, потому что он сын Кличко? Это мэр Киева, если ты знаешь, Стив."Стив Бэннон отвечает, тоже возмущается шикарной жизнью укроэлиты во время войны. Они обсуждают то, что Трамп уже получил доступ к секретным материалам Белого дома, в том числе по Украине."Я видел президента вчера в Мар-о-Лаго, - говорит Джек, - у него лицо побелело, когда он говорил о потерях на этой войне. Но он не сказал нам цифру"."Президент Трамп намекнул, что потери украинской стороны больше миллиона человек", - отвечает Стив Бэннон.Это жуткие цифры, возможно, завышенные. Но главное здесь не точные цифры, а сам тон и отношение. Вот так близкие к Трампу журналисты, лидеры мнений республиканцев обсуждают Украину, украинскую элиту и их отношение к народу.А тем временем на Украине министр обороны решил "ободрить" молодых парней и их родителей.Военный учет? Автоматически!Рустем Умеров, министр обороны:"Не надо больше юноше обращаться в ТЦК или проходить медосмотр."По новому закону "ребята по достижении 17 лет будут ставиться на военный учет автоматически."Невероятная забота о "ребятах"!А в Раде тоже не отстают, собираются принять закон об автоматической постановке на военный учет всех украинских женщин, кто проходил военную подготовку (во время учебы в вузе, например)."Вы сегодня сделали первый шаг к мобилизации женщин", - возмутился действиями коллег бывший спикер Рады Разумков.Никто уже давно не скрывает, что это - требование западных элит. И призывы к мобилизации на Украине "с 18 лет" продолжаются и сейчас, несмотря на все потери.18 лет? На фронт!Вот что говорит нынешний Госсекретарь США Энтони Блинкен:"Даже с деньгами, даже с боеприпасами на фронте должны быть люди. Трудное, но необходимое решение должна принять Украина."Внук массажиста и автора порнороманов Меера Блинкена из Киева, Энтони Блинкен хочет мобилизации всех на Украине, кто старше 18 лет.Речь идёт уже, кажется, об уничтожении украинской нации?И даже возникает мысль: а может, уничтожение украинского народа - это и есть настоящая цель Блинкена и демократов?Но скорее всего, это полное равнодушие к судьбе "аборигенов". Такое же, как у ведущей БиБиСи.Ещё одна цитата американских стратегов, уже из новой команды.Часто цитируют фразу будущего посланника Трампа на Украине Келлога: "мир через силу". Но цитируют её не полностью."В интересах США"Полная цитата звучит гораздо интереснее и совершенно ясно указывает цель.Кит Келлог:"Мир через силу В ИНТЕРЕСАХ США."Вот так всё становится на свои места.Трамп, как о том говорят его соратники - журналисты, наверняка хотел бы стать "украинским миротворцем". Но только если это "в интересах США"!Ну хорошо, а за что же в таком случае воюют украинцы?На этот вопрос нет ответа у них самих.Вот что говорит прежний советник Офиса президента Украины, и будущий кандидат в президенты Украины (уже неоднократно об этом заявлял сам) Алексей Арестович:"Новые сорта украинцев""За что воюют русскоязычные украинцы, я не понимаю. Они воюют за систему, в которой они являются людьми второго сорта? Так у нас ещё появились новые сорта украинцев. У нас теперь есть те, кто по религиозному принципу люди второго сорта. Второго сорта те, кто в тылу, они ниже воюющих. А есть ещё те, которые за рубежом, эти ниже тех, кто в тылу. Эта система - моральный банкрот. Исторический банкрот. "И о знаменитых "границах 1991 года". Что было тогда и что теперь?"Украина-это самый лузерный и неудачный постсоветский проект. Посмотрите, что мы имели в 1991 году. И что мы потеряли даже до начала этой войны? Мы абсолютный, фантастический лузер. Мы всё спустили в унитаз."И, к сожалению, это правда. Нет другой страны в мире, которая имела бы такие невероятные стартовые позиции, такой достаток, построенную систему управления, земли, фабрики, заводы, армию и флот. Церкви, наконец. Лавры и монастыри.Всё досталось "на шару" от Советского союза. И всё разбазарили, украли, вывезли на запад, продали за бесценок, уничтожили своими руками.Фантастические лузеры - это ещё мало сказано. Во главе с Зеленским, "лидером нации", которого уже начинают (или продолжают?) публично унижать."Но это какой-то позор?" Как говорил один из персонажей "Собачьего сердца" киевлянина Михаила Булгакова.О главных скандалах недели - в статье Елены Мурзиной ""Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, сша, париж, владимир зеленский, дональд трамп, стив бэннон, рада, би-би-си, мид, эксклюзив