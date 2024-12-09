https://ukraina.ru/20241209/1059487036.html

Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск

Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск - 09.12.2024 Украина.ру

Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск

Запад может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, это будет отнимать у России большие ресурсы. Решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства путем легитимной смены власти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-09T04:15

2024-12-09T04:15

2024-12-09T04:15

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общество

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власти украины

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У России сейчас хорошие переговорные позиции по Украине. Она может продолжать боевые действия, и торговаться с Западом, сообщил эксперт. Но надо понимать, что Запад тоже может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, а это будет отнимать ресурсы, добавил он.С другой стороны, никуда не делись и огромные проблемы украинского общества (усталость от войны, насильственная мобилизация, нищета, перебои с электричеством), указал политолог.Если этого не произойдет, то в целом мы все же готовы воевать. Хотя могут возникнуть проблемы с ресурсами и кадрами, но пока они все же не так остры. До сих пор Москва справлялась с социально-экономическими вызовами, отметил он."И вполне возможно, что мы будем выбирать, какая следующая область Украины войдет по конституции РФ в наш состав. Скажем, Днепропетровск для наших военных смотрится гораздо интереснее Харькова (смеется)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.Подробно об актуальной ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059474260.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, пётр скоробогатый, общество, мобилизация, ресурсы, власти украины, сво, детали, спецоперация, харьков, днепропетровск