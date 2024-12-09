Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск - 09.12.2024 Украина.ру
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Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск
Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск - 09.12.2024 Украина.ру
Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск
Запад может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, это будет отнимать у России большие ресурсы. Решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства путем легитимной смены власти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-12-09T04:15
2024-12-09T04:15
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
пётр скоробогатый
общество
мобилизация
ресурсы
власти украины
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У России сейчас хорошие переговорные позиции по Украине. Она может продолжать боевые действия, и торговаться с Западом, сообщил эксперт. Но надо понимать, что Запад тоже может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, а это будет отнимать ресурсы, добавил он.С другой стороны, никуда не делись и огромные проблемы украинского общества (усталость от войны, насильственная мобилизация, нищета, перебои с электричеством), указал политолог.Если этого не произойдет, то в целом мы все же готовы воевать. Хотя могут возникнуть проблемы с ресурсами и кадрами, но пока они все же не так остры. До сих пор Москва справлялась с социально-экономическими вызовами, отметил он."И вполне возможно, что мы будем выбирать, какая следующая область Украины войдет по конституции РФ в наш состав. Скажем, Днепропетровск для наших военных смотрится гораздо интереснее Харькова (смеется)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.Подробно об актуальной ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241206/1059474260.html
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украина
запад
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, пётр скоробогатый, общество, мобилизация, ресурсы, власти украины, сво, детали, спецоперация, харьков, днепропетровск
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, Общество, мобилизация, ресурсы, власти Украины, СВО, детали, Спецоперация, Харьков, Днепропетровск

Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск

04:15 09.12.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
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Запад может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, это будет отнимать у России большие ресурсы. Решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства путем легитимной смены власти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
У России сейчас хорошие переговорные позиции по Украине. Она может продолжать боевые действия, и торговаться с Западом, сообщил эксперт. Но надо понимать, что Запад тоже может поддерживать на Украине долгую и вялотекущую войну, а это будет отнимать ресурсы, добавил он.
С другой стороны, никуда не делись и огромные проблемы украинского общества (усталость от войны, насильственная мобилизация, нищета, перебои с электричеством), указал политолог.
"В этом смысле решение украинского конфликта может заключаться в смене украинского руководства. Не в том смысле, что "Орешник" прилетит по бункеру Зеленского, а в смысле легитимной смены власти", — подчеркнул Скоробогатый.
Если этого не произойдет, то в целом мы все же готовы воевать. Хотя могут возникнуть проблемы с ресурсами и кадрами, но пока они все же не так остры. До сих пор Москва справлялась с социально-экономическими вызовами, отметил он.
"И вполне возможно, что мы будем выбирать, какая следующая область Украины войдет по конституции РФ в наш состав. Скажем, Днепропетровск для наших военных смотрится гораздо интереснее Харькова (смеется)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Подробно об актуальной ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
6 декабря, 16:46
На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова КарлсонуРоссия будет разговаривать с Западом как с бандитами, которые не понимают вежливости, жестко и определенно. Тому подтверждение — интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийПётр СкоробогатыйОбществомобилизацияресурсывласти УкраиныСВОдеталиСпецоперацияХарьковДнепропетровск
 
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