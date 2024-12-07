https://ukraina.ru/20241207/1059466054.html

Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед

Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед - 07.12.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед

Сиренами воздушной тревоги в центральных и западных областях Украины уже никого не удивить. В этом смог убедиться немецкий канцлер Шольц, приезжавший в Киев на встречу с Зеленским.

2024-12-07T06:07

2024-12-07T06:07

2024-12-07T06:07

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"орешник"

минобороны

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Звуки сирен воздушной тревоги в Киеве, да и по всей Украине, стали уже постоянной ночной мелодией, ставшей второй по популярности после гопака. Большая часть российских ударов приходится именно на ночное время. Это в большей степени связано с тем, что украинские предприятия в это время не работают, поэтому под уничтожение попадает производимая военная техника. В самом центре Киева лишь наблюдают сполохи в округе. При этом ждут более мощных ударов, но пока их нет.Ожидание нового удара "Орешником" — головная боль для киевского режима. Власти и украинские депутаты ушли в "подполье", спрятались где-то в подземных бункерах. Впрочем, судя по ударам по "Южмашу" в Днепропетровске, укрыться не удастся даже под землёй.Российский "Орешник" — это уже такой фетиш с мнимыми страхами на Украине. Его технические характеристики и боевые возможности обсуждают не только военные и чиновники, но и продавцы в магазинах и супермаркетах незалежной. Пусть боятся, и не напрасно. Причем это касается не самих обычных украинских граждан, а властных структур, и в первую очередь военных объектов, предприятий военно-промышленного комплекса.Мы все прекрасно видели мощь “Орешника”, это очень серьезное оружие, которое будет применяться в исключительных случаях. У российской армии достаточно и других вооружений, способных вогнать врага в землю.Если обратить внимание, то за последние несколько дней было нанесено множество ракетных ударов по украинским расположениям в тылу. Вот стерли учебный центр ВСУ под Чугуевом, где находились иностранные инструкторы. Мощно прилетело по объектам, в том числе энергетики, в Харькове. Эффект от этого ощутимый. А “Орешник” останется про запас. Пусть знают и втягивают голову в плечи от страха.На минувшей неделе воздушная тревога звучала как в Киеве и Киевской области, так ещё и как минимум в шести регионах центральной и западной части Украины, а также в крупных городах юго-востока, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта – таких, как Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Одесса и Николаев. Удары пришлись по местам сосредоточения вооружений, а также по логистическим маршрутам, которые используются для скрытной перевозки западного оружия и боеприпасов.Здесь стоит обратить внимание на сами маршруты поставок вооружений Запада. В основном они идут на Украину из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления и подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях. На днях удары прокатились и по Закарпатью, там граница с Венгрией, но Будапешт не замешан в поставках западных вооружений Украине. А вот Братислава от "помощи" Киеву не отказалась. Из Словакии есть прямое сообщение с Украиной через Мукачево, а до Ужгорода там вообще около километра.Основные боевые действия на линии фронта с нарастающей силой продолжаются в Донбассе, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Торецк (бывший Дзержинск) основательно зачищают от противника. Упорные, тяжелые бои, помимо центральных и западных районов города, развернулись в районе терриконов шахты "Центральная". Северо-восточная часть города пока что остается "серой зоной", в которой продолжаются ожесточенные боестолкновения в развалинах, но на данный момент российским подразделениям не получается взять их под полный контроль.Сейчас там идёт зачистка микрорайона и выбивание украинских подразделений как с территории самой шахты, так и их окрестностей. ВСУ пытаются сопротивляться, однако без подкрепления у них это слабо получается. Одновременно российская армия ведет охваты со стороны Петровки и Щербиновки.Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска, освобождение которого позволит зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение.По данным российских военкоров, ночью в ходе ожесточенного боя было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать его с двух сторон. Сражение продолжается. Противник отходит, но продолжает отчаянно отбиваться и цепляется за каждый дом. Для него критически важно не дать российским войскам закрепиться в селе и с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада.По мнению военных специалистов, это довольно крупное село, которое, в случае его освобождения, мы можем использовать как плацдарм для дальнейших наступательных операций. Все остальные села здесь крайне малы для выполнения этой функции. А потому противник будет удерживать его до конца.По информации Министерства обороны РФ, силами подразделений группировки войск "Юг" был освобожден от боевиков населенный пункт Романовка (ДНР). Противник в течение суток пытался несколько раз контратаковать, но был остановлен и отброшен на исходные рубежи. Огневое поражение нанесено двум десантным бригадам и бригаде морской пехоты ВСУ. Потери противника только за сутки составили до 370 боевиков и несколько единиц бронетехники.В целом ситуацию на этом направлении надо рассматривать в контексте всех атакующих действий, которые проводит российская армия. Одновременно с боями в районе Шевченко идет продвижение в районе села Николаевка, южнее Мирнограда. Ещё немного додавить, и мы сможем зацепиться за городские окраины. Но "додавить" в условиях ожесточенного боя — упорный кровавый труд, в котором не щадят ни себя, ни тем более противника.По данным Минобороны РФ, именно на этом направлении у ВСУ самые крупные суточные потери — 530 бойцов. И не рядовых "мобиков", а специально подготовленных штурмовых бригад "Лють", морской пехоты, 12-й бригады спецназа и специальных штурмовых батальонов ВСУ.По информации из открытых источников известно, что в этот район по команде главкома ВСУ Сырского были переброшены резервы, предназначенные для пополнения "сил вторжения" в курском приграничье.Натовские советники и западные хозяева Киева обеспокоены столь уверенным продвижением российской армии в Донбассе. Издание Financial Times сравнило это с захватом русскими половины Лондона.Здесь же, на территории ДНР, российские войска продолжают громить противника в Курахово. Этот населенный пункт практически полностью окружен нашими войсками, штурмовики уже контролируют центр и некоторые жилые кварталы, Но до полного освобождения Курахово еще предстоит тяжелая, кропотливая работа штурмовых подразделений. Упорные бои здесь ещё продолжаются.По словам советника главы ДНР Яна Гагина, инициатива находится в руках российской армии, действия которой носят наступательный характер. Освобождение Курахова, находящегося в 46 километрах от Донецка, позволит армии РФ продвинуться к западной границе ДНР.На южно-донецком участке ЛБС российская армия продолжает уверенно наступать. Министерство обороны РФ официально заявило, что полностью освобожден от противника населенный пункт Новодаровка в Запорожской области. До трассы на Гуляйполе остается несколько километров. Перерезав её, ВС РФ начнут наступление в сторону Гуляйполя, которое является восточными "воротами" для взятия крупного узла обороны ВСУ города Орехов. Потери украинских формирований растут каждый день, за сутки составили до 155 военных, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и САУ "Акация".В Минобороны также сообщили, что российские десантники продолжают бить противника на Каховском направлении в островной зоне дельты Днепра. Немаловажную роль в этом играют артиллеристы, которые ведут прицельный огонь и подавляют артиллерию ВСУ.Противник, вторгшийся Курскую область ещё в августе, здесь также несёт большие потери. Уже уничтожено под сорок тысяч захватчиков. Сейчас к погибшим от пуль и осколков добавились и замерзшие — солдаты ВСУ ночуют в окопах под открытым небом, без обогрева и горячего питания. Ночные температуры в курском приграничье сейчас опускаются до минус четырех, но и этого достаточно, чтобы околеть в практически летней одежде.Украинские волонтеры, как сообщает телеграм-канал "Укропский фреш", объявили сбор средств на теплую одежду и печки для ВСУ. В качестве аргументации выставили фотографию бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который насмерть замерз в окопе. Солдата отправили на дежурство в окопе под открытым небом, вероятно, вовремя не сменили на позиции, и он банально уснул. И уже не проснулся. Утром нашли окоченевшее тело. Мрут украинские националисты, как фашисты под Москвой зимой 1941-1942 года, которые пришли захватывать Россию в шинельках на "рыбьем меху". Это удел всех захватчиков. А морозы ещё будут крепчать, как и ярость российских ударов.Несмотря на стабильную в целом линию боевого соприкосновения, на отдельных участках подразделениям группировки "Север" удалось продвинуться. Это зафиксировано у села Николаево-Дарьино. В этом же районе ВСУ несколько раз пытались отбить потерянные позиции. В пабликах гуляет видеоролик, как российские операторы беспилотников уничтожают под селом Николаево-Дарьино немецкий танк "Леопард" дроном на оптоволокне, который невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Есть небольшое продвижение у Малой Локни. Идут бои у Погребков, в Новоивановке и Мартыновке. Военкоры пишут, что освобождена Куриловка и опять отбито Плехово. ВС РФ полностью освободили территорию Глушковского района — до границы с Украиной. Эту информацию подтверждают украинские паблики.На Купянском направлении украинское командование отчаянно пытается восстановить утраченные за последние дни позиции. В районе Новомлынска, где ВС РФ удалось захватить плацдарм и постепенно расширить его в сторону Купянска, в контратаках на российские позиции принимало участие большое количество иностранных наемников. По данным радиоперехватов, большинством бойцов в ударных частях были испаноговорящие боевики, которым так и не удалось даже сдвинуть подразделения ВС РФ с занимаемых рубежей.Позиционные бои вспыхивают севернее Харькова, в районах Волчанска и Липцев. Фактически в круглосуточном режиме фронтовая авиация, ударные вертолеты постоянно наносят ракетно-бомбовые удары по противнику, по полной программе задействована артиллерия.Семью днями ранее: Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров

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эксклюзив, олаф шольц, украина, россия, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины, financial times, "орешник", минобороны, киев