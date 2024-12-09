https://ukraina.ru/20241209/1059474655.html

Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США

Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США - 09.12.2024 Украина.ру

Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США

Сейчас принято ругать "Минск", но если бы он сработал, мы бы жили совсем в другом мире. Никто не ожидал такой немощи от США, которые могли повести себя гораздо умнее. Гибридными методами они могли добиться большего, чем военными. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-09T03:30

2024-12-09T03:30

2024-12-09T03:30

новости

минск

соглашение

минские соглашения

сша

украина

россия

владимир зеленский

олигарх

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473877_0:193:1920:1273_1920x0_80_0_0_c671892b856f7716f2e8bca8ec5ac95c.jpg

Сейчас кажется, что в Минских соглашениях стороны друг друга "обманывали и думали о войне", сказал эксперт. Все-таки за эти десять лет у власти в Киеве находились очень разные элиты, отметил он.Украина образца 2014 года была страной олигархической, где можно было много кого купить. Теперь же на Украине принимают решения совсем другие силы, указал Скоробогатый.Это может прозвучать странно, но олигархический режим гораздо больше думал о судьбе Украины и ее граждан, чем власть Зеленского, отметил политолог.Историю о том, что часть Украины получает определенную независимость и пытается повлиять на геополитическую ориентацию Киева, противники могли повернуть в другую сторону. Гибридными методами они могли добиться большего, чем военными методами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059451675.html

минск

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минск, соглашение, минские соглашения, сша, украина, россия, владимир зеленский, олигарх, детали, власти украины