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На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже

На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже - 08.12.2024 Украина.ру

На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже

Состоявшаяся 7 ноября в Елисейском дворце встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским могла быть полезной. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

2024-12-08T12:57

2024-12-08T12:57

2024-12-08T12:57

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Встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским состоялась вечером 7 ноября в резиденция французского президента.Издание сослалось на некоего анонимного чиновника, который считает, что встреча Трампа с Зеленским была важна. По его мнению, политики могли обсудить перспективы урегулирования украинского кризиса после вступления избранного президента США в должность, что должно произойти в конце января.До этого Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украины к границам 1991 года в ближайшей перспективе. Он также выступил с инициативой принятия в НАТО и ЕС подконтрольной Киеву территории.Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о якобы имеющейся у него возможности быстро прекратить российскою спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Сохраняющий полномочия президента США Джозеф Байден в свою очередь подтвердил намерение продолжать военные поставки на Украину для поддержания боеспособности ВСУ.Новость на эту тему: Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, the washington post, нато, ес, сво