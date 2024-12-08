На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже - 08.12.2024 Украина.ру
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На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже
На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже - 08.12.2024 Украина.ру
На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже
Состоявшаяся 7 ноября в Елисейском дворце встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским могла быть полезной. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.
2024-12-08T12:57
2024-12-08T12:57
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Встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским состоялась вечером 7 ноября в резиденция французского президента.Издание сослалось на некоего анонимного чиновника, который считает, что встреча Трампа с Зеленским была важна. По его мнению, политики могли обсудить перспективы урегулирования украинского кризиса после вступления избранного президента США в должность, что должно произойти в конце января.До этого Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украины к границам 1991 года в ближайшей перспективе. Он также выступил с инициативой принятия в НАТО и ЕС подконтрольной Киеву территории.Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о якобы имеющейся у него возможности быстро прекратить российскою спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Сохраняющий полномочия президента США Джозеф Байден в свою очередь подтвердил намерение продолжать военные поставки на Украину для поддержания боеспособности ВСУ.Новость на эту тему: Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, the washington post, нато, ес, сво
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, The Washington Post, НАТО, ЕС, СВО

На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже

12:57 08.12.2024
 
© X / Emmanuel MacronТрамп, Макрон и Зеленский
Трамп, Макрон и Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© X / Emmanuel Macron
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Состоявшаяся 7 ноября в Елисейском дворце встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским могла быть полезной. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.
Встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским состоялась вечером 7 ноября в резиденция французского президента.
Издание сослалось на некоего анонимного чиновника, который считает, что встреча Трампа с Зеленским была важна. По его мнению, политики могли обсудить перспективы урегулирования украинского кризиса после вступления избранного президента США в должность, что должно произойти в конце января.
До этого Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украины к границам 1991 года в ближайшей перспективе. Он также выступил с инициативой принятия в НАТО и ЕС подконтрольной Киеву территории.
Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о якобы имеющейся у него возможности быстро прекратить российскою спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Сохраняющий полномочия президента США Джозеф Байден в свою очередь подтвердил намерение продолжать военные поставки на Украину для поддержания боеспособности ВСУ.
Новость на эту тему: Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронThe Washington PostНАТОЕССВО
 
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