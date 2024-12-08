Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля - 08.12.2024 Украина.ру
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Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля - 08.12.2024 Украина.ру
Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
Конфликт на Украине приближается к неприятному для всех этапу, поэтому сторонам лучше сейчас принять реалии и согласиться на переговоры с обсуждением условий побеждающей России. Об этом в своём блоге на Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
2024-12-08T15:42
2024-12-08T15:42
новости
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Армия России прорывается через оборону подразделений ВСУ, которые в некоторых местах отступают почти хаотично, констатировал финский профессор."Ситуация требует быстрых действий, чтобы не допустить выхода конфликта из-под контроля и его перерастания в Третью мировую войну, – отметил Малинен. - Война на Украине также стала крайне эмоциональной из-за неустанной пропаганды войны, особенно извергаемой европейскими основными СМИ. Это создало своего рода эмоциональную блокаду среди политиков, что затрудняет им участие в переговорах, которые потребуют компромисса от обеих сторон".Малинен отметил, что такая пропагандистская накачка политиков ЕС вылилась в доминирующий нарратив, который сводится к тезису о безальтернативности победы Украины над Россией.Путь к миру, по мнению профессора, лежит через возвращение Евросоюза к realpolitik - то есть возвращению к политическим принципам, основанным на практических, а не ценностных или идеологических соображениях. Малинен выделил шесть фактов, на которых должны основываться успешные мирные переговоры по украинской проблеме.Среди них - принятие на переговорах "почти всех" заявленных Кремлём целей - нейтралитет Украины и её ограниченные военные возможности, территориальные потери, отказ от членства в НАТО при возможности членства в ЕС.Путь к миру следует искать в изначальных целях Кремля, убеждён финский эксперт. Он обратил внимание на четыре заявленные цели Специальной военной операции (СВО), которая началась 24 февраля 2022 года: 1) Защита народов Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций; 2) Очистить украинское руководство от "неонацистов"; 3) Остановить ядерную программу Украины; 4) Остановить и убрать с территории Украины создаваемую инфраструктуру НАТО, угрожающую России.Полный крах и оккупация Украины — это не то, чего добивается Кремль, полагает Малинен.По его мнению, стабильность прекращения огня и создание буферной зоны между ВСУ и российскими войсками имеет первостепенное значение. Миссия ОБСЕ дискредитировала себя. Поэтому вся надежда на миссию ООН с подотчётностью напрямую Совбезу этой организации.По завершении боевых действий США и ЕС должны немедленно обеспечить продовольствие, жилье и здравоохранение в любых необходимых количествах. Они же должны взять на себя восстановление Украины, уверен Малинен.Украине же, по мнению профессора, необходимо установить новые нейтральные органы власти, а также процедуры и политику для нового правительства. Всеобщие выборы должны быть проведены как можно скорее, подчеркнул Малинен.Тем временем российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабряАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?
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новости, украина, россия, кремль, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, нато, всу, сво, демилитаризация, денацификация, постсоветское пространство
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАТО, ВСУ, СВО, демилитаризация, денацификация, постсоветское пространство

Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля

15:42 08.12.2024
 
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Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Конфликт на Украине приближается к неприятному для всех этапу, поэтому сторонам лучше сейчас принять реалии и согласиться на переговоры с обсуждением условий побеждающей России. Об этом в своём блоге на Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Армия России прорывается через оборону подразделений ВСУ, которые в некоторых местах отступают почти хаотично, констатировал финский профессор.
"Ситуация требует быстрых действий, чтобы не допустить выхода конфликта из-под контроля и его перерастания в Третью мировую войну, – отметил Малинен. - Война на Украине также стала крайне эмоциональной из-за неустанной пропаганды войны, особенно извергаемой европейскими основными СМИ. Это создало своего рода эмоциональную блокаду среди политиков, что затрудняет им участие в переговорах, которые потребуют компромисса от обеих сторон".
Малинен отметил, что такая пропагандистская накачка политиков ЕС вылилась в доминирующий нарратив, который сводится к тезису о безальтернативности победы Украины над Россией.
Путь к миру, по мнению профессора, лежит через возвращение Евросоюза к realpolitik - то есть возвращению к политическим принципам, основанным на практических, а не ценностных или идеологических соображениях. Малинен выделил шесть фактов, на которых должны основываться успешные мирные переговоры по украинской проблеме.
Среди них - принятие на переговорах "почти всех" заявленных Кремлём целей - нейтралитет Украины и её ограниченные военные возможности, территориальные потери, отказ от членства в НАТО при возможности членства в ЕС.
Путь к миру следует искать в изначальных целях Кремля, убеждён финский эксперт. Он обратил внимание на четыре заявленные цели Специальной военной операции (СВО), которая началась 24 февраля 2022 года: 1) Защита народов Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций; 2) Очистить украинское руководство от "неонацистов"; 3) Остановить ядерную программу Украины; 4) Остановить и убрать с территории Украины создаваемую инфраструктуру НАТО, угрожающую России.
Полный крах и оккупация Украины — это не то, чего добивается Кремль, полагает Малинен.
"Поскольку Россия доминирует над событиями на поле боя, мир должен быть заключен на условиях Кремля. Если это не будет принято, Кремль может подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции, что фактически приведет к тому же результату, но с более тяжелыми последствиями для Запада", - констатировал профессор Хельсинкского университета.
По его мнению, стабильность прекращения огня и создание буферной зоны между ВСУ и российскими войсками имеет первостепенное значение. Миссия ОБСЕ дискредитировала себя. Поэтому вся надежда на миссию ООН с подотчётностью напрямую Совбезу этой организации.
По завершении боевых действий США и ЕС должны немедленно обеспечить продовольствие, жилье и здравоохранение в любых необходимых количествах. Они же должны взять на себя восстановление Украины, уверен Малинен.
Украине же, по мнению профессора, необходимо установить новые нейтральные органы власти, а также процедуры и политику для нового правительства. Всеобщие выборы должны быть проведены как можно скорее, подчеркнул Малинен.
Тем временем российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?
 
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15:42Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
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