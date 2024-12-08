https://ukraina.ru/20241208/1059496747.html

Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля

Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля - 08.12.2024 Украина.ру

Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля

Конфликт на Украине приближается к неприятному для всех этапу, поэтому сторонам лучше сейчас принять реалии и согласиться на переговоры с обсуждением условий побеждающей России. Об этом в своём блоге на Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

2024-12-08T15:42

2024-12-08T15:42

2024-12-08T15:42

новости

украина

россия

кремль

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

нато

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059241311_0:422:2890:2048_1920x0_80_0_0_69dee5c52e75d798d15ae37209745d40.jpg.webp

Армия России прорывается через оборону подразделений ВСУ, которые в некоторых местах отступают почти хаотично, констатировал финский профессор."Ситуация требует быстрых действий, чтобы не допустить выхода конфликта из-под контроля и его перерастания в Третью мировую войну, – отметил Малинен. - Война на Украине также стала крайне эмоциональной из-за неустанной пропаганды войны, особенно извергаемой европейскими основными СМИ. Это создало своего рода эмоциональную блокаду среди политиков, что затрудняет им участие в переговорах, которые потребуют компромисса от обеих сторон".Малинен отметил, что такая пропагандистская накачка политиков ЕС вылилась в доминирующий нарратив, который сводится к тезису о безальтернативности победы Украины над Россией.Путь к миру, по мнению профессора, лежит через возвращение Евросоюза к realpolitik - то есть возвращению к политическим принципам, основанным на практических, а не ценностных или идеологических соображениях. Малинен выделил шесть фактов, на которых должны основываться успешные мирные переговоры по украинской проблеме.Среди них - принятие на переговорах "почти всех" заявленных Кремлём целей - нейтралитет Украины и её ограниченные военные возможности, территориальные потери, отказ от членства в НАТО при возможности членства в ЕС.Путь к миру следует искать в изначальных целях Кремля, убеждён финский эксперт. Он обратил внимание на четыре заявленные цели Специальной военной операции (СВО), которая началась 24 февраля 2022 года: 1) Защита народов Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций; 2) Очистить украинское руководство от "неонацистов"; 3) Остановить ядерную программу Украины; 4) Остановить и убрать с территории Украины создаваемую инфраструктуру НАТО, угрожающую России.Полный крах и оккупация Украины — это не то, чего добивается Кремль, полагает Малинен.По его мнению, стабильность прекращения огня и создание буферной зоны между ВСУ и российскими войсками имеет первостепенное значение. Миссия ОБСЕ дискредитировала себя. Поэтому вся надежда на миссию ООН с подотчётностью напрямую Совбезу этой организации.По завершении боевых действий США и ЕС должны немедленно обеспечить продовольствие, жилье и здравоохранение в любых необходимых количествах. Они же должны взять на себя восстановление Украины, уверен Малинен.Украине же, по мнению профессора, необходимо установить новые нейтральные органы власти, а также процедуры и политику для нового правительства. Всеобщие выборы должны быть проведены как можно скорее, подчеркнул Малинен.Тем временем российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабряАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?

украина

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кремль, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, нато, всу, сво, демилитаризация, денацификация, постсоветское пространство