https://ukraina.ru/20241207/1059483515.html

"Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!

"Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем! - 07.12.2024 Украина.ру

"Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!

Скандалов на этой неделе было много, и наверное, некоторые из них мы будем вспоминать и весь следующий год, и даже дольше.

2024-12-07T13:04

2024-12-07T13:04

2024-12-07T13:04

грузия

франция

тбилиси

джо байден

урсула фон дер ляйен

марк милли

ес

пентагон

эксклюзив

елена мурзина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058409411_0:0:2017:1134_1920x0_80_0_0_59ae73490a0afd8dcea22a2f3da1285a.jpg

Поразительные события произошли, и поучительные. Они действительно войдут в историю, как иллюстрация: вот как выглядит настоящее "лицо западной демократии".О чем же мы будем говорить сегодня?Президент Байден помиловал своего сына Хантера за все известные и неизвестные грехи. Интересно, что Байден собирается "отпускать грехи" и дальше. Кому?Кого еще помилует Байден?Президент Грузии зовёт выходить на протесты школьников. 15 декабря истекает срок её полномочий, но она отказывается уходить. Почему?Урсула фон дер Ляйен осуществила попытку уйти от судебной ответственности. Но кто и за что судит "королеву Евросоюза"?А начнем с потрясающей истории о прощении грехов Папой Байденом.Все грехи за 54 годаДа, все грехи за все 54 года жизни отпустил Байден своему сыну Хантеру.Он помиловал его за известные и неизвестные преступления, ведомые и неведомые ему самому грехи. Это прямо библейская история. Если бы Байден мог, он бы отпустил Хантеру, наверное, и все будущие грехи.Феноменальный случай.Впрочем, нет, не феноменальный. Такое же помилование получил президент Никсон в 1974 году от Джеральда Форда после Уотергейтского скандала. И через 50 лет - Хантер Байден.Как же всё-таки это произошло? Ведь Папа Байден неоднократно говорил о том, что он никогда, никогда не помилует Хантера.На этот вопрос ответила пресс секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер:"Обстоятельства изменились".Как говорится, смеялся и плакал одновременно.Да это же ответ на все времена и случаи жизни. Обстоятельства изменились. И теперь всё, что я говорил раньше, не имеет значения.И таким же образом, как помиловал Байден сына, предполагается, что будут помилованы ещё некоторые чиновники.Например, генерал Милли, который был главой комитета начальников штабов и при Трампе (во время первого президентства), и при Байдене. Открыто конфликтовал с Трампом и не выполнял его указания. Внедрял в Пентагоне ЛГБТ* повестку. А теперь трансгендеров будут с оглушительным треском увольнять из армии.Опасное положение и у Марка Милли. Его самого Трамп может с треском.. послать вслед за трансгендерами.Но генерал Милли - только первый кандидат на помилование. Там целая очередь.Какое отношение это имеет к демократии? Ну вы же понимаете, "обстоятельства".Папа Байден уже почти как Папа Римский. Байден, кстати, католик, так что процедура для него понятная и привычная."Сим отпускаю тебе, сын мой..."Саломе: школьники, вперед!А Саломе Зурабишвили, пока ещё президент Грузии, обратилась с призывом к детям:"После университетов пришла очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии".Уже появились мэмы и вопросы: когда Саломе предложит уже и воспитанникам детских садов выразить свою солидарность с протестами?Кстати, протесты идут далеко не по всей Грузии. Основная масса протестующих - в Тбилиси. Грузинский "майдан" то затухает, то разгорается вновь.Это зависит от многих факторов . В частности, от финансирования. Нынешний грузинский майдан имеет отличительную особенность. Финансирование происходит через криптовалюту. Уже не надо завозить наличные мешками. Как было в Киеве, где майдан снабжался наличными через посольства "демократических стран" и другие каналы.А в остальном что можно сказать? Технологии перестали работать. Да они и до этого не очень хорошо работали.Основной принцип "майдана" - не театральные постановки с толпами протестующих.Основной принцип - покупка элиты. Если элита не куплена, то майдан невозможен.Да, есть известный постулат про американское посольство. Если в стране нет американского посольства, то майдан не произойдёт. Собственно, это одно и то же. Посольство подкупает и руководит элитой, элита подкупает силовиков, и тогда-то всё и происходит. Иногда вместо подкупа используют угрозы и компромат, а чаще - и то, и другое вместе. Плюс желание удержаться наверху пищевой цепочки.Но в Грузии кроме гражданки Франции Саломе больше никого в элите не нашлось.Кстати, интересное имя. Саломея. Это же падчерица царя Ирода, которая потребовала у него за свой танец голову Иоанна Крестителя.Саломея была дочерью Ирода и Иродиады, падчерицей Ирода, женой двух Иродов (первый муж скончался) и матерью Ирода!Это была фамилия, династия Иродов, которая 150 лет правила Иудеей. Сегодня это стало словом, которое обозначает мучителя и злодея.Семейство было знаменитое. Один Ирод устроил избиение младенцев в Иерусалиме, второй Ирод дал согласие на казнь Христа. Голову Иоанну отсечь, правда, упросила именно Саломея. Сам Ирод не хотел. А почему Саломея хотела? Потому что Иоанн изобличал то, что она родилась от брата мужа Иродиады (того мужа, который был раньше, до Ирода Антипы). Все в Иудее это знали, но Иоанн сказал публично. Вот Саломея и отомстила.Но оставим эти истории про семейные связи Иродов в тех старых временах. Да, редкое и интересное имя - Саломея. И многозначительное.У Саломе Зурабишвили истекает срок годности как у президента 15 декабря этого года. Но она отказывается уходить. Как Зеленский.Хотя почему бы не пойти и не победить триумфально на выборах, если "протесты по всей Грузии" против правительства. И Саломе, наверное, на руках должны бы внести в ложи власти. Но нет, не хочет Саломе "триумфа".Наверное, триумф невозможен? Партия, которая сейчас выводит на протесты школьников, набрала на выборах 11 процентов.Все это мало похоже на "демократические протесты" и "вся Грузия против".И тут ещё новая проблема: досидит ли покровитель Саломе, президент Франции Макрон до конца своего срока?А в европейских судах произошёл поучительный скандал с Урсулой фон дер Ляйен. Поучительный - для судов, которые даже не подозревали, как будет изворачиваться глава ЕС, чтобы избежать правосудия."Королева Евросоюза" и её личная прокуратураСуд города Льежа, во Франции, собрался провести процесс над Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросоюза.Причина: махинации с вакцинами во время эпидемии коронавируса. Вакцин Урсула тогда закупила более чем на 35 миллиардов евро.Суд Льежа давно готовился к этому делу. И Урсула готовилась. Для этого она создала собственную прокуратуру ЕС.Прокуратура ЕС быстренько состряпала иск о том, что у госпожи фон дер Ляйен есть судебный иммунитет и суд Льежа не вправе её судить.Что интересно, Урсула держала этот иск в секрете даже от самого судьи.Окончательное решение: можно ли судить Урсулу, - будет вынесено 6 января.Урсула фон дер Ляйен закупила вакцину "Пфайзер" не только в количестве, которого хватило бы на пять вакцинаций всего населения ЕС. Она закупила вакцину, не прошедшую испытания. И без согласования с другими странами ЕС. Это было по сути, ее личное решение.А в суд города Льежа уже поступило более 100 заявлений от граждан, чьё здоровье резко ухудшилось после урсулиных вакцинаций.Документов о ценах на вакцины нет, и Пфайзер, и Урсула их не предоставляют.Деловой переписки Пфайзера и Урсулы нет, она велась в мессенджере, и Урсула ее стёрла. С лёгкой улыбкой она объясняет этот факт тем, что не считала переписку о закупке вакцин на 35 миллиардов чем-то важным.Три года ни один суд, ни одна комиссия не могут добиться никаких показаний.За эти годы Урсула создала свою прокуратуру, и пытается забрать дело туда.Да как же такое возможно?Это Европа, это европейские демократические институты, это "западные ценности" и всё, что под этим подразумевается.О том, как скандально изменили решение Конституционного суда Румынии, признавшего состоявшимся первый тур президентских выборов в Румынии - в статье Елены Мурзиной ""Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ

грузия

франция

тбилиси

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

грузия, франция, тбилиси, джо байден, урсула фон дер ляйен, марк милли, ес, пентагон, эксклюзив, елена мурзина