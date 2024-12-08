Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб - 08.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241208/1059494752.html
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб - 08.12.2024 Украина.ру
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом 8 декабря сообщают западные и сирийские издания.
2024-12-08T13:14
2024-12-08T13:14
новости
сирия
иран
башар асад
reuters
война
восток
авиакатастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044432652_0:189:1971:1298_1920x0_80_0_0_31119b2980eda527fb1f63c97c429f15.jpg.webp
СМИ обратили внимание на новости о захвате столицы Сирии вооружёнными группировками, подошедшими к Дамаску с трёх сторон. В это время сообщалось о вылете самолёта с сирийским президентом Башаром Асадом на борту.Официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.Кто находился на борту этого самолёта – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад.Самолёт вскоре исчез с радаров. Предположительно, он мог отключить систему оповещения."Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе", — сообщило информагентство Reuters.Тем временем вооружённые формирования антиправительственных войск захватили Дамаск. В городе проходят погромы. Разграблено посольство Ирана.Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что ему не известно о местонахождении президента. Башар Асад не появлялся ни в одной из соседних стран, отказавших в поддержке официальному Дамаску.Ранее в новостях: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента АсадаБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
сирия
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044432652_81:0:1920:1379_1920x0_80_0_0_f512238771eb2a795f4798629fff86e3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, иран, башар асад, reuters, война, восток, авиакатастрофа
Новости, Сирия, Иран, Башар Асад, Reuters, война, Восток, авиакатастрофа

Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб

13:14 08.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Б. Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Сирии Б. Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом 8 декабря сообщают западные и сирийские издания.
СМИ обратили внимание на новости о захвате столицы Сирии вооружёнными группировками, подошедшими к Дамаску с трёх сторон. В это время сообщалось о вылете самолёта с сирийским президентом Башаром Асадом на борту.
Официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.
Кто находился на борту этого самолёта – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад.
Самолёт вскоре исчез с радаров. Предположительно, он мог отключить систему оповещения.
"Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе", — сообщило информагентство Reuters.
Тем временем вооружённые формирования антиправительственных войск захватили Дамаск. В городе проходят погромы. Разграблено посольство Ирана.
Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что ему не известно о местонахождении президента. Башар Асад не появлялся ни в одной из соседних стран, отказавших в поддержке официальному Дамаску.
Ранее в новостях: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
 
НовостиСирияИранБашар АсадReutersвойнаВостокавиакатастрофа
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского
13:39Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
13:18Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян
13:14Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
13:00Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
12:57На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже
12:40Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
12:11В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
12:00"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев"
11:32Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
11:14Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express
10:49Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
10:29Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
10:04Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
10:03Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову
09:49ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
09:42Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок
09:27СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
08:20Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
08:10Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас
Лента новостейМолния