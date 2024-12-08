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Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб - 08.12.2024 Украина.ру
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом 8 декабря сообщают западные и сирийские издания.
2024-12-08T13:14
2024-12-08T13:14
2024-12-08T13:14
новости
сирия
иран
башар асад
reuters
война
восток
авиакатастрофа
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СМИ обратили внимание на новости о захвате столицы Сирии вооружёнными группировками, подошедшими к Дамаску с трёх сторон. В это время сообщалось о вылете самолёта с сирийским президентом Башаром Асадом на борту.Официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.Кто находился на борту этого самолёта – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад.Самолёт вскоре исчез с радаров. Предположительно, он мог отключить систему оповещения."Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе", — сообщило информагентство Reuters.Тем временем вооружённые формирования антиправительственных войск захватили Дамаск. В городе проходят погромы. Разграблено посольство Ирана.Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что ему не известно о местонахождении президента. Башар Асад не появлялся ни в одной из соседних стран, отказавших в поддержке официальному Дамаску.Ранее в новостях: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента АсадаБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сирия, иран, башар асад, reuters, война, восток, авиакатастрофа
Новости, Сирия, Иран, Башар Асад, Reuters, война, Восток, авиакатастрофа
Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом 8 декабря сообщают западные и сирийские издания.
СМИ обратили внимание на новости о захвате столицы Сирии вооружёнными группировками, подошедшими к Дамаску с трёх сторон. В это время сообщалось о вылете самолёта с сирийским президентом Башаром Асадом на борту.
Официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.
Кто находился на борту этого самолёта – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад.
Самолёт вскоре исчез с радаров. Предположительно, он мог отключить систему оповещения.
"Существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе", — сообщило информагентство Reuters
.
Тем временем вооружённые формирования антиправительственных войск захватили Дамаск. В городе проходят погромы. Разграблено посольство Ирана
.
Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что ему не известно о местонахождении президента. Башар Асад не появлялся ни в одной из соседних стран, отказавших в поддержке официальному Дамаску.