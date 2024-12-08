СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада - 08.12.2024 Украина.ру
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СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада - 08.12.2024 Украина.ру
СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
Столица Сирии находится под контролем антиправительственных вооружённых формирований, президент Башар Асад бежал из Дамаска. Об этом сообщают ведущие западные СМИ со ссылкой на Президент Сирии бежал на самолёте.
2024-12-08T09:27
2024-12-08T09:27
новости
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Сообщения о прибытии антиправительственных вооружённых формирований в столицу Сирии и бегстве президента сообщили Reuters и ВВС, Al Hadath и другие издания. Сирийские государственные СМИ ещё вечером 7 декабря опровергали эти сообщения.Башар Асад работал с документами в президентской резиденции Дамаска, сообщала накануне сирийская государственная пресса. Она же сообщала о подконтрольности столицы правительственной армии, стремительно бежавшей из провинций с оставлением крупных городов.Антиправительственные формирования быстро захватили Алеппо и вышли к пригороду Хомса, заблокировав связь с прибрежными провинциями. Именно на побережье находятся российские базы, куда удавалось свозить часть вооружения, ранее переданного сирийской армии.В ходе отступления, больше напоминавшего паническое бегство, правительственные войска оставили наступавшим исламистам богатые трофеи. В их числе – танки и бронетранспортёры, самолёты и вертолёты, средства ПВО и грузовики, склады с оружием и боеприпасами.Вечером 7 декабря антиправительственные силы вышли к пригородам Дамаска (Маадамия, Джарамана и Дарайя). Сообщалось о выезде семьи президента за границу.Асад пытался договориться о поддержке с соседними государствами и США, получив отказ. Утром 8 декабря Дамаск был окружён с трёх сторон вооружёнными формированиями исламистов, протурецких боевиков и курдов, поддерживаемых американской армией.Ранее на эту тему: Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
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новости, сирия, алеппо, сша, башар асад, reuters, ввс, исламисты, турция
Новости, Сирия, Алеппо, США, Башар Асад, Reuters, ВВС, Исламисты, Турция

СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада

09:27 08.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Столица Сирии находится под контролем антиправительственных вооружённых формирований, президент Башар Асад бежал из Дамаска. Об этом сообщают ведущие западные СМИ со ссылкой на Президент Сирии бежал на самолёте.
Сообщения о прибытии антиправительственных вооружённых формирований в столицу Сирии и бегстве президента сообщили Reuters и ВВС, Al Hadath и другие издания. Сирийские государственные СМИ ещё вечером 7 декабря опровергали эти сообщения.
Башар Асад работал с документами в президентской резиденции Дамаска, сообщала накануне сирийская государственная пресса. Она же сообщала о подконтрольности столицы правительственной армии, стремительно бежавшей из провинций с оставлением крупных городов.
Антиправительственные формирования быстро захватили Алеппо и вышли к пригороду Хомса, заблокировав связь с прибрежными провинциями. Именно на побережье находятся российские базы, куда удавалось свозить часть вооружения, ранее переданного сирийской армии.
В ходе отступления, больше напоминавшего паническое бегство, правительственные войска оставили наступавшим исламистам богатые трофеи. В их числе – танки и бронетранспортёры, самолёты и вертолёты, средства ПВО и грузовики, склады с оружием и боеприпасами.
Вечером 7 декабря антиправительственные силы вышли к пригородам Дамаска (Маадамия, Джарамана и Дарайя). Сообщалось о выезде семьи президента за границу.
Асад пытался договориться о поддержке с соседними государствами и США, получив отказ. Утром 8 декабря Дамаск был окружён с трёх сторон вооружёнными формированиями исламистов, протурецких боевиков и курдов, поддерживаемых американской армией.
Ранее на эту тему: Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
 
НовостиСирияАлеппоСШАБашар АсадReutersВВСИсламистыТурция
 
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