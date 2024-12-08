https://ukraina.ru/20241208/1059450749.html

Трэпп рассказал, как новый глава ФБР зачистит deep state и генералов Пентагона

Трэпп рассказал, как новый глава ФБР зачистит deep state и генералов Пентагона - 08.12.2024 Украина.ру

Трэпп рассказал, как новый глава ФБР зачистит deep state и генералов Пентагона

Чтобы победить глубинное государство, Трампу нужно зачистить ФБР, с чем ему может помочь Кэш Патель. Только при таком раскладе событий люди вроде Джо Байдена не смогут сидеть на своих должностях вечно

2024-12-08T05:10

2024-12-08T05:10

2024-12-08T05:10

новости

россия

дональд трамп

джо байден

фбр

пентагон

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059450580_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_617188337f9738d4890e412d0e4954dc.png

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.По его словам, Кэш Патель, которого Трамп выдвинул на пост главы ФБР, хочет уничтожить deep state. А для того, чтобы это сделать, он должен убрать всех генералов в Пентагоне.Он отметил, что глубинное государство стремится сохранить свои позиции. Это причина того, что они выступают против России везде: например, и в Алеппо, и в Грузии, добавил журналист.В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также прокомментировал новости о выдвижении нового главы ФБР.“Федеральное бюро расследований — организация, которая в свое время сильно навредила Трампу и наступила ему на все мозоли. За это, они сейчас понесут сокрушительное понижение в статусе”, — заметил Вайнер.Более подробно об этом — в интервью Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФРанее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБРПолный текст интервью — Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

https://ukraina.ru/20241203/1059374104.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, джо байден, фбр, пентагон, детали