Трэпп рассказал, как новый глава ФБР зачистит deep state и генералов Пентагона
© Jose Luis Villegas / APКэш Патель
© Jose Luis Villegas / AP
Чтобы победить глубинное государство, Трампу нужно зачистить ФБР, с чем ему может помочь Кэш Патель. Только при таком раскладе событий люди вроде Джо Байдена не смогут сидеть на своих должностях вечно
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.
“Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет”, — объяснил Трэпп.
В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также прокомментировал новости о выдвижении нового главы ФБР.
“Федеральное бюро расследований — организация, которая в свое время сильно навредила Трампу и наступила ему на все мозоли. За это, они сейчас понесут сокрушительное понижение в статусе”, — заметил Вайнер.
Более подробно об этом — в интервью Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
Ранее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.
Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
Полный текст интервью — Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США