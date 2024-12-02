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Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР

Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР - 02.12.2024 Украина.ру

Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР

Вернувшись к власти, Дональд Трамп собирается провести серьёзную чистку в проавоохранительных органах и отомстить тем, кто действовал против него в первый президентский срок, а поможет ему в этом один из самых преданных сторонников

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:16

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Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою вторую администрацию."Я с гордостью объявляю, что Кашьяп Кэш Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, расследователь и борец за "Америку прежде всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа. Он сыграл ключевую роль в раскрытии обмана "Россия, Россия, Россия", выступая в качестве защитника правды, подотчётности и Конституции", — написал он в соцсети Truth Social.Преданный союзник Трампа, сыгравший ключевую роль в разоблачении Рашагейта44-летнего потомка выходцев из Индии Пателя телеканал NBC характеризует как максимально преданного сторонника Трампа. В администрации 45-го президента он занимал несколько высоких постов: с 2017 года трудился в комитете Палаты представителей по разведке (в т.ч. старшим помощником председателя Девина Нунеса), в 2019-м, когда нижняя палата Конгресса отошла под контроль демократов, перешёл в Совет национальной безопасности Белого дома на пост старшего директора по борьбе с терроризмом, в феврале 2020-го стал первым заместителем и.о. главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла (которого, как сообщали СМИ, Трамп рассматривал в качестве кандидата на должность спецпосланника по Украине в своей второй администрации).В ноябре того же года он возглавил аппарат и.о. главы Пентагона, где, по сведениям телеканала NBC, тормозил работу переходной команды избранного президента Джо Байдена, пытаясь помешать сотрудникам обмениваться информацией.Под конец президентского срока Трамп раздумывал над тем, чтобы сделать Пателя заместителем директора ЦРУ либо ФБР. Однако Уильям Барр, бывший на тот момент министром юстиции и генеральным прокурором США, которому подчиняется ФБР, заявил, что это назначение произойдёт только "через его труп", в свою очередь Джина Хаспел угрожала собственной отставкой с пост директора ЦРУ, если бы получила такого заместителя.Патель, как пишет The Hill, сыграл ключевую роль в попытке дискредитировать расследование комитета Демократической партии о связях Трампа с Россией: он, будучи сотрудником комитета Палаты представителей по разведке, участвовал в написании отчёта, известного как "меморандум Нуньеса", в котором засвидетельствован факт незаконной слежки ФБР за командой Трампа.Установил её за 3,5 месяца до выборов, в конце июля 2016 года, агент ФБР, профессиональный контрразведчик Питер Строк, а поводом послужила, как бы комично это ни звучало, история о наличии у России "политической грязи" - компромата на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которую посол США в Австралии Александер Даунер услышал во время "крупной попойки" в одном из престижных лондонских баров от Джорджа Пападопулоса - внешнеполитического консультанта избирательной кампании Трампа, баллотировавшегося от республиканцев.Так был ли Патель каналом связи Трампа по УкраинеКроме того, Патель был одним из тех, кто поддерживал Трампа во время процедуры импичмента, инициированной из-за якобы имевшего место шантажа американским президентом украинского коллеги Владимира Зеленского с целью получения компромата на семью своего политического оппонента Байдена.При этом и сам потенциальный директор ФБР фигурировал в этой истории. Фиона Хилл, будучи советником 45-го президента по России и Евразии, при даче показаний в Палате представителей в рамках расследования по импичменту поделилась своими опасениями, что Патель неправомерно вмешивается в политический курс на украинском направлении. По словам женщины, один из чиновников Белого дома слышал, что Трамп хочет встретиться с Пателем по поводу полученных им документов по Украине, и назвал его директором по Украине в Совета национальной безопасности – а эту должность занимал один из заместителей Хилл, подполковник Александр Виндман (к слову, уроженец Киева).Догадками о том, что Патель занимается украинским направлением в обход официальных каналов Совета национальной безопасности, она поделилась со своим руководством, в том числе советником президента по национальной безопасности в то время Джоном Болтоном.Имя Пателя на допросе в рамках процедуры импичмента также упоминал Виндман. Хилл сказала ему, что Патель выдаёт себя за эксперта по Украине, и президент Трамп пришёл к выводу, что тот отвечает за политику в отношении Украины в Совете национальной безопасности."Патель присоединился к Совету национальной безопасности в феврале и начал заниматься украинскими делами в апреле, когда Джулиани подталкивал украинское правительство к дискредитации доказательств против Пола Манафорта, бывшего председателя предвыборной кампании Трампа. Неясно, кто его нанял. <…> Под руководством Болтона Патель позже получил более высокую должность в управлении по борьбе с терроризмом. Это больше соответствует его прошлому в качестве федерального прокурора по борьбе с терроризмом, но некоторые должностные лица заявили, что Патель был повышен до должности старшего директора необычно быстро", - писала в октябре 2019 года The New York Times.Сам Патель отрицает, что когда-либо обсуждал Украину с Трампом-президентом и никогда не выступал в качестве канала связи с ним по этому вопросу: вообще никаких встреч, никаких документов, никаких тайных переговоров. В 2023 году он подал в суд на издание Politico, которое также утверждало это, за распространение ложной информации. В иске говорится, что Хилл и Виндман помогли продвинуть ложь председателя комитета Палаты представителей по разведке демократа Адама Шиффа, возглавлявшего команду управляющих импичментом, о том, что Патель был "украинским шептуном" Трампа.Зачем Патель Трампу в ФБРЧарльз Купперман, бывший при администрации 45-го президента заместителем советника по национальной безопасности США, уверен, что Трамп ценит Пателя прежде всего за лояльность."В 2019 году Трамп рассматривал возможность назначить Кэша своего рода политическим "палачом", чтобы выявлять и увольнять сотрудников Белого дома, которых он считал недостаточно лояльными. И Кэш бы сделал это без промедления", — заявил он.Это дела давно минувших дней, а в 2025 году Патель готов без промедления зачистить ФБР и Министерство юстиции. Ранее в одном из интервью он предложил уволить из ФБР всех сотрудников, не разделяющих взгляды Трампа, и лишить Бюро функции по сбору разведывательных данных."Самая большая проблема, с которой сталкивалось ФБР, возникла из-за его разведывательных служб. Я бы убрал этот компонент. Я бы закрыл здание ФБР Гувера в первый же день и открыл бы его на следующий день как музей глубинного государства. А 7 000 сотрудников, которые работают в этом здании, я отправил бы ловить преступников по всей Америке. Вы копы. Так идите и будьте копами", — заявил Патель.К комплексной чистке Министерства юстиции он призывал и в своей книге "Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию", выпущенной в 2023 году. Трамп назвал её "планом по возвращению Белого дома и удалению этих гангстеров из всего правительства".В прошлом году Патель также говорил, что при Трампе Министерство юстиции США будет искать заговорщиков не только в правительстве, но и в СМИ, пообещав применить меры против журналистов, "которые лгали об американских гражданах и помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы".Чиновник не просто не признал победу действующего хозяина Белого дома в 2020 году, но и постарался донести всю историю противостояния Трампа с демократами даже до самых юных американцев, для чего написал детскую книгу "Заговор против короля", повествующую об "одной из самых больших несправедливостей в стране": в ней сам Патель представлен как волшебник, Трамп - король, сталкивающийся с угрозами Хиллари Куинтон, в сюжете также появляются Адам Шифф и Девин Нунес.Назначение Пателя на пост главы ФБР стоит рассматривать как часть стратегии Трампа по усилению контроля над ключевыми государственными институтами. The Wall Street Journal пишет, что Трамп, вероятно, ищет себе союзника, который сможет использовать ФБР для поиска предполагаемых врагов, в том числе внутри этой системы. Поэтому, как предполагает издание, некоторые сотрудники ФБР и опасаются назначения Пателя на пост главы ведомства.Радости от перспективы получить такого начальника команда Бюро действительно не испытывает, но вслух об этом стараются не говорить, подчеркнув в своём заявлении, что ФБР продолжает работать под руководством нынешнего директора Кристофера Рэя.Его Трамп назначил в 2017 году, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет, соответственно, он должен оставаться на месте до 2027-го. Но раз избранный президент объявил о выдвижении кандидатуры Пателя на этот пост, значит, собирается уволить Рея, и основания для этого есть: Трамп точит на него зуб из-за того, что под его руководством ФБР провело обыск в резиденции Мар-а-Лаго по уголовному делу о ненадлежащем обращении с секретными документами (которое несколько дней назад суд закрыл в связи с правилом не преследовать президентов страны) – поскольку уходить в отставку по собственному желанию Рэй, как сообщала The Washington Post, не собирался.За всю историю существования ФБР и ведомств-предшественников президенты увольняли директора всего дважды: Билл Клинтон в 1993 году и Трамп в 2017-м (Джеймса Коми, на смену которому и пришёл Кристофер Рэй).Не скрывает своего недовольства таким развитием событий Болтон. В своём микроблоге он написал: "Трамп выдвинул кандидатуру Кэша Пателя на роль своего Лаврентия Берии. К счастью, ФБР — это не НКВД. Сенат должен отклонить эту кандидатуру со счетом 100:0".Утвердит ли кандидатуру Пателя верхняя палата Конгресса – вопрос. Да, большинство там принадлежит однопартийцам Трампа - 53 республиканца против 47 демократов, - однако перевес небольшой. Так, бывший конгрессмен Мэт Гетц, которого избранный президент планировал назначить генеральным прокурором США, взял самоотвод, когда узнал, что более трёх сенаторов-республиканцев не поддержат его на голосовании. И, как отмечает The New York Times, Патель работал федеральным прокурором и государственным защитником, но у него мало опыта в правоохранительной и управленческой деятельности, типичного для директоров ФБР.О том, почему 47-му президенту в итоге пришлось выбрать другого генерального прокурора, читайте в статье Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам

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эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, фбр, цру, импичмент