https://ukraina.ru/20241204/1059417584.html

Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ

Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ - 04.12.2024 Украина.ру

Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ

Окончание конфликта на Украине и выведение России из политической изоляции важно сейчас и для США, и для Европы. Для Трампа санкции — это торги, он любит договариваться, поэтому вечной экономической войны с Китаем и Россией не будет

2024-12-04T18:43

2024-12-04T18:43

2024-12-04T19:27

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

кит келлог

рон десантис

брикс

ес

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538373_87:30:821:443_1920x0_80_0_0_2e32e6837b5515d5febcc9b24be859c2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.Предложения спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, написанные в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, были опубликованы на днях OSW Report.Документ подготовлен в апреле 2024 года и размещен на сайте указанного института. Он содержит 5 пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной.— Грег, что особенного в плане Келлога по Украине?— Пока что это лишь статья Келлога, а не официальное предложение по прекращению конфликта на Украине. Подобных идей очень много в США, Европе и других регионах.Я думаю, что эта статья будет рассматриваться, перелопачиваться, изгибаться, потому что переговоры — это такая вещь, которая по одному сценарию пойти не в состоянии. Не очень понимаю, что именно может быть взято из предложений Келлога.Например, Россия категорически настаивает на том, чтобы не было никаких иностранных миротворцев на территории Украины, а Евросоюз и Соединенные Штаты считают, что без этого никак. А у Келлога об этом вообще ничего нет в материале.Поэтому я бы не рассматривал подобные планы как нечто новое и свежее. До 20 января, до инаугурации Трампа, думаю, будет масса всего, и от подобных идей может ничего не остаться. Главное, чтобы переговоры начались как можно скорее.— По мнению Келлога и Флейца необходимо вывести Россию из политической изоляции и снять санкции. Насколько намерения Келлога соотносятся с планом Трампа?— У Трампа намерения очень простые — закончить конфликт как можно быстрее. Потому что мировой экономике он наносит жесточайший ущерб, от чего страдают ее два крупнейших игрока: Китай и США. Современная логистика, а точнее отсутствие ее нормального функционирования, губит многие отрасли.Антироссийские санкции бьют по европейским рынкам. Европейцы тоже стонут. Они бы хотели окончания украинского конфликта и снятия ограничений с России, чтобы она спокойно могла выйти на рынок и работать как прежде.Конечно, выведение России из политической изоляции важно не только для США, но и для других регионов и стран мира, включая европейский и китайский рынки. Нужны российские нефть и газ.За последние 2,5 года в Европе выросли цены на продукты и ЖКХ. Особенно это коснулось Венгрию, где я недавно был, и Германию. При этом ни зарплаты, ни пенсии не увеличились. То есть антироссийские санкции бьют по электорату, особенно по пожилым людям. А это самая активная часть избирателей.— Удастся ли США урегулировать с Украиной вопрос принадлежности новых территорий РФ. Келлог предлагает их оставить за нами (что логично).— Я не берусь обсуждать ситуацию с новыми территориями. Даже представить не могу, как к этому можно подойти, чтобы договориться, и как будет утрясен вопрос с заходом ВСУ в Курскую область и так далее.Пока что есть четкая позиция России, есть точка зрения Украины, есть мнение США и видение событий Европой. Как это будет соотноситься в реальной договоренности, пока непонятно. Когда подойдем к ситуации поближе, возможно, станет яснее.— Тем временем губернатора Флориды Рона Десантиса уже уведомили о возможном выдвижении на пост главы Пентагона, написал The World Street Journal. Что особенного в этой фигуре?— По Десантису, думаю, через 40 часов мы получим официальное утверждение. В этом назначении есть одна очень интересная и важная деталь.В администрации у Трампа на двух ключевых постах будут стоять два человека из штата Флорида: госсекретарь Марко Рубио и начальник Пентагона Рон Десантис. Губернатор и сенатор из одного штата вошли в правительство! Я не помню такого в истории США.Напомню, что Флорида — это один из самых мощных штатов по экономике (ее ВВП равняется показателям Австралии) и по населению (здесь проживают самые богатые диаспоры из стран Латинской Америки). То есть это еще и фантастический разворот в сторону латиноамериканцев.С одной стороны, это сигнал Латинской Америке, Венесуэле и Мадуро. Полагаю, что с Мадуро будет, конечно, разговор. Либо договоренность, что он тихо уйдет, либо какой-нибудь дружеский американский переворот. Потому что ситуация на границе с Америкой с нелегальной миграцией запредельная. Это необходимо как-то заканчивать.С другой стороны, два таких человека в администрации — это своеобразная защита для Трампа. Когда начнется массовая депортация нелегальных иммигрантов из США и посыплются обвинения на президента, он скажет: "Смотрите, у меня два представителя латиноамериканской диаспоры в администрации, а вы меня обвиняете".— Как Десантис будет вести себя в отношении Украины?— Могу предположить, что Рубио как старший товарищ и политик из того же штата, что и Десантис, даст ему наставления, как вести себя по Украине. Кроме того, Десантис присягнул Трампу, который простил ему все дерзкие высказывания. Поэтому, скорее всего, новый глава Пентагона будет во всем следовать линии нового президента США.— Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что возможная неудачная для стран Запада сделка по Украине чревата "серьезной угрозой" для Вашингтона. Об этом написала британская газета Financial Times. С чем связано волнение Рютте? НАТО желает продолжать войну на Украине?— Соединенные Штаты везли на себе более 70% расходов и поддержки Украины в военных поставках. Это сумасшедшие деньги. Трамп хочет, чтобы Евросоюз переложил эти расходы на себя, потому что Украина — европейская территория.Евросоюзу же это ни под каким видом не нужно. Европейцы железно не хотят платить больше денег, потому что считают, что они дают достаточно. К примеру, в НАТО бюджет составляет 1 триллион 300 миллиарда долларов, из которых около 70% идут из США. Естественно, американцы этого не хотят, а Трамп требует от европейцев, чтобы они платили больше. То же самое с украинским конфликтом.— По мнению господина Рютте, потенциально выгодное для Москвы соглашение по Украине может еще больше сблизить ее с Пекином, Пхеньяном и Тегераном. Именно этим он пугает Трампа…— Это пустые угрозы. И Трамп это понимает не хуже, чем остальные люди.Потому что как бы не сблизились Пекин и Москва, российский рынок не заменит Китаю американский. А для КНР торговля — это все, и вряд ли он готов потерять рынок США. Это будет для китайцев катастрофа, учитывая плохую экономическую ситуацию.— К слову о Китае. Джо Байден подписал новые санкции против КНР по проводникам и автомобилям. Они, кстати, напрямую будут касаться Южной Кореи, где до недавнего времени было военное положение.— По истории южнокорейских лидеров и президентов можно создавать отдельную компьютерную игру. Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи.Южная Корея управляется огромной монополией южнокорейских корпораций, которые держат в своих руках всю экономику и, соответственно, политику. Думаю, никаких революций в Южной Кореи не ожидается.Что касается Китая и санкциq США против него, то не забывайте, что Трамп все-таки человек, выросший в бизнесе. Такие люди знают, как надо торговаться. Поэтому для Трампа санкции — это не вечный приговор, а торги. Я вам санкции, а вы — мне. Я вам снижаю санкции, а вы — мне. И так далее.Я думаю, что это будет жесточайшие торги и с стороны Китая, и со стороны Соединенных Штатов. Трамп любит договариваться. Поэтому уверен, что вечной экономической войны с Китаем не будет.— А с БРИКС будет? Летом Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых.Трамп в недавних заявлениях пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами в случае замены доллара.— Думаю, что Трамп будет грозить, особенно тем странам, которые хотят дружить и общаться с Соединенными Штатами и для которых важен американский рынок. В первую очередь это Индия, Индонезия, Вьетнам и Малайзия. То есть многие азиатские страны, для которых американский рынок был и остается огромным источником дохода, благодаря которому живут экономики этих государств.Я думаю, что на кое-кого из стран БРИКС надавить Трампу удастся. Потому что сегодня что-то сегодня у БРИКС пока что нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело.— Трамп же создал огромный переполох в ФБР. Как пишут некоторые СМИ, он выдвинул на пост главы бюро "политического палача" Кэша Патела.— На эту тему дикое количество отзывов в американской прессе, 7 тысяч человек будет уволено, если верить заявлением этого джентльмена. Федеральное бюро расследований — организация, которая в свое время сильно навредила Трампу и наступила ему на все мозоли. За это, они сейчас понесут сокрушительное понижение в статусе. Это 100%. Федеральное бюро расследования потеряет много кадров. Я думаю, оно будет сильно урезано на территории Соединенных Штатов Америки. И, конечно, это высвободит огромное количество свободных денег, потому что зарплаты у сотрудников ФБР большие, не менее 100 тысяч долларов со всеми премиями. Получается, если эту цифру умножить на 7 тысяч, около 700 миллионов долларов будут свободны!— Трамп сделал еще один интересный поступок. Он написал обращение, где потребовал от ХАМАС освобождения заложников до инаугурации 20 января. Получается, переиграл Байдена и Блинкена, которые сейчас тоже ради этого стараются? Ведь если у них получится, Трамп может забрать лавры себе.— Я бы тут исходил из личных отношений Трампа и Нетаньяху, которые являются друзьями с 80-х годов. То есть более 40 лет они дружат. Думаю, что это лежит в основе того, что происходит на Ближнем Востоке.Президентсво Трампа для Нетаньяху — это большой подарок. Во-первых, это поддержит его власть в Израиле. Во-вторых, чем дольше он у руля, тем меньше шансов, что против него начнется какой-то судебный процесс (а их набежало несколько).На счет того, переиграл ли Трамп таким обращением Байдена. Сложно сказать. Дело в том, что во все это вмешались события Сирии, которая находится на границе с Израилем, и на территории которой находится энное количество боевиков, пытающихся обстреливать еврейскую территорию. Нужно последить, чем закончатся сирийский конфликт.— А что мы можем ожидать от Ирана?— Президент Ирана меня смутил, когда несколько дней назад заявил, что проходящее в Сирии — это сионистский заговор. Где он там увидел следы сионистского заговора? Хорошо, что больше он этого не стал повторять. Такой подход к событиям, происходящим в соседней стране, немного удивляет.Новоиспеченному президенту Ирана, конечно, нужны какие-то свершения, победы, рейтинги. Может быть, он воспользуется ситуацией в Сирии и действительно введет туда войска. С другой стороны, если бы Иран желал этого на самом деле, то уже иранская армия была бы в Сирии.Масуд Пезешкиан говорит, что он ждет официального приглашения от Асада… А я думаю, что последний готов молиться, чтобы иранские войска вошли в Сирию. Но они пока не входят. Поэтому между тем, что заявляет и делает президент Ирана, есть серьезное разночтение.Более подробно о том, что Трамп и его новая администрация готовят России и Украине, в материале Вынужденная рокировка после скандала: Пентагон может возглавить один из главных оппонентов Трампа.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

украина

сша

россия

иран

сирия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, рон десантис, брикс, ес, пентагон, иран, сирия, израиль, биньямин нетаньяху, переговоры