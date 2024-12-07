Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким
В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.
Комментируя ситуацию в Южной Кореи, эксперт отметил, что ключевую роль в ней сыграли внутренние факторы: это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.
“Но нельзя исключить возможность попытки создания на Дальнем Востоке очага напряженности. Дело в том, что украинские войска все менее способны к сопротивлению. В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины”, — добавил Ким.
По его словам, сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента.
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