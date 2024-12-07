https://ukraina.ru/20241207/1059456353.html

Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким

Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким - 07.12.2024 Украина.ру

Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким

В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:00

новости

южная корея

сша

дальний восток

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.Комментируя ситуацию в Южной Кореи, эксперт отметил, что ключевую роль в ней сыграли внутренние факторы: это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.По его словам, сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.Еще по теме: Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлосьПолный текст интервью — Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы

https://ukraina.ru/20241205/1059438378.html

южная корея

сша

дальний восток

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, сша, дальний восток, президент, сво, запад, детали