Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким - 07.12.2024 Украина.ру
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Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким
Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким - 07.12.2024 Украина.ру
Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким
В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины
2024-12-07T09:00
2024-12-07T09:00
новости
южная корея
сша
дальний восток
президент
сво
запад
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.Комментируя ситуацию в Южной Кореи, эксперт отметил, что ключевую роль в ней сыграли внутренние факторы: это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.По его словам, сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.Еще по теме: Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлосьПолный текст интервью — Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
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южная корея
сша
дальний восток
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новости, южная корея, сша, дальний восток, президент, сво, запад, детали
Новости, Южная Корея, США, Дальний Восток, президент, СВО, Запад, детали

Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким

09:00 07.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Андрей Ольферт
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В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.
Комментируя ситуацию в Южной Кореи, эксперт отметил, что ключевую роль в ней сыграли внутренние факторы: это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.
“Но нельзя исключить возможность попытки создания на Дальнем Востоке очага напряженности. Дело в том, что украинские войска все менее способны к сопротивлению. В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины”, — добавил Ким.
По его словам, сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента.
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Еще по теме: Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось
Полный текст интервью — Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
 
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