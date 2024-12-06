https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html

Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУ

Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру

Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУ

Количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз. Об этом 6 декабря сообщило американское информационное агентство Bloomberg

2024-12-06T17:22

2024-12-06T17:22

2024-12-06T17:22

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

дезертирство

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С 2022 года на Украине было возбуждено около 96 тысяч уголовных дел против военных ВСУ по статье о дезертирстве, уточнило агентство со ссылкой на генеральную прокуратуры Украины. В статье также подчеркивается, что большинство дел было открыто в этом году. Кроме того, в своей публикации издание приводит слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева. "Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — рассказал Лихачев. Ранее американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады опубликовало информацию о том, что на данный момент число сбежавших украинских военных оценивается в 200 тысяч человек. Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.В прошлом месяце Верховная Рада Украины рассматривала законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.Подробнее об этом — в материале Украинских дезертиров простят, если они быстро одумаются — депутат РадыНа Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Другие темы: В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, дезертирство