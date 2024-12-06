В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии - 06.12.2024 Украина.ру
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В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии
В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии - 06.12.2024 Украина.ру
В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии
Необходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-12-06T16:38
2024-12-06T16:38
новости
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россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
"орешник"
ракеты средней и меньшей дальности
ракеты
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, резюмировал эксперт.Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводовДругие темы: Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов
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новости, беларусь, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, "орешник", ракеты средней и меньшей дальности, ракеты
Новости, Беларусь, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, "Орешник", ракеты средней и меньшей дальности, ракеты

В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии

16:38 06.12.2024
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Необходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Такие решения [по поводу размещения "Орешника" в Белоруссии] принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", — сказал Песков.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, резюмировал эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
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НовостиБеларусьРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир Путин"Орешник"ракеты средней и меньшей дальностиракеты
 
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