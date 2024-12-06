В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
Необходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Такие решения [по поводу размещения "Орешника" в Белоруссии] принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", — сказал Песков.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, резюмировал эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
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