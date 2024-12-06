https://ukraina.ru/20241206/1059474001.html

В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии

В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии - 06.12.2024 Украина.ру

В Кремле рассказали, будет ли "Орешник" размещен в Белоруссии

Необходимость размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии может обсуждаться только лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-12-06T16:38

2024-12-06T16:38

2024-12-06T16:38

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"орешник"

ракеты средней и меньшей дальности

ракеты

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, резюмировал эксперт.Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводовДругие темы: Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов

https://ukraina.ru/20241206/1059463471.html

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новости, беларусь, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, "орешник", ракеты средней и меньшей дальности, ракеты