https://ukraina.ru/20241206/1059473113.html

Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов

Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру

Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов

ВС России фактически окружили группировку украинской армии южнее Курахово около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-12-06T16:15

2024-12-06T16:15

2024-12-06T16:15

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По его словам, сейчас личный состав 79-й бригады ВСУ предпринимает попытки пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО. Ранее в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и бойцы отмечают, что за него особенно отчаянно бьются ВСУ. "Значительная часть самого города за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые", — сообщил Кочетков.Подробнее об этом — в интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактатТем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также по теме: Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР

https://ukraina.ru/20241206/1059466463.html

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донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф