Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру
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Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов
Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру
Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов
ВС России фактически окружили группировку украинской армии южнее Курахово около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-12-06T16:15
2024-12-06T16:15
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, сейчас личный состав 79-й бригады ВСУ предпринимает попытки пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО. Ранее в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и бойцы отмечают, что за него особенно отчаянно бьются ВСУ. "Значительная часть самого города за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые", — сообщил Кочетков.Подробнее об этом — в интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактатТем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также по теме: Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
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россия
курахово
донецкая народная республика
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Грозит полное окружение: судьба ВСУ южнее Курахово предрешена — Рогов

16:15 06.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВС России фактически окружили группировку украинской армии южнее Курахово около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Наши войска добились успехов южнее Курахово. Они быстро прошли в направлении Успеновки, где заняли несколько опорников противника и ферму", — рассказал Рогов.
По его словам, сейчас личный состав 79-й бригады ВСУ предпринимает попытки пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО.
Ранее в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и бойцы отмечают, что за него особенно отчаянно бьются ВСУ.
"Значительная часть самого города за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые", — сообщил Кочетков.
Подробнее об этом — в интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также по теме: Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
 
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