Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР - 06.12.2024 Украина.ру
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Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР - 06.12.2024 Украина.ру
Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
Российские военные освободили Сухие Ялы и Пустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщило Минобороны РФ
2024-12-06T15:54
2024-12-06T15:54
новости
россия
донецкая народная республика
минобороны
населенный пункт
освобождение
вс рф
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Минобороны также заявило, что центральная группировка заняла Пустынку. Несколько дней назад ВС России освободили также Ильинку и Петровку в ДНР. Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНРВ тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за осень российская армия заняла более 80 населенных пунктов. Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Другие темы: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
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новости, россия, донецкая народная республика, минобороны, населенный пункт, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны, населенный пункт, освобождение, ВС РФ

Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР

15:54 06.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные освободили Сухие Ялы и Пустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке ведомства.
Минобороны также заявило, что центральная группировка заняла Пустынку. Несколько дней назад ВС России освободили также Ильинку и Петровку в ДНР.
Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР
В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за осень российская армия заняла более 80 населенных пунктов.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
1 декабря, 10:01
Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов За осень 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областей. Об этом сообщает издание gazeta.ru со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Другие темы: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
 
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