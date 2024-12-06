Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Российские военные освободили Сухие Ялы и Пустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили <...> Сухие Ялы", — говорится в сводке ведомства.
Минобороны также заявило, что центральная группировка заняла Пустынку. Несколько дней назад ВС России освободили также Ильинку и Петровку в ДНР.
В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за осень российская армия заняла более 80 населенных пунктов.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.