https://ukraina.ru/20241206/1059472629.html

Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР

Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР - 06.12.2024 Украина.ру

Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР

Российские военные освободили Сухие Ялы и Пустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщило Минобороны РФ

2024-12-06T15:54

2024-12-06T15:54

2024-12-06T15:54

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россия

донецкая народная республика

минобороны

населенный пункт

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вс рф

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Минобороны также заявило, что центральная группировка заняла Пустынку. Несколько дней назад ВС России освободили также Ильинку и Петровку в ДНР. Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНРВ тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за осень российская армия заняла более 80 населенных пунктов. Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Другие темы: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

https://ukraina.ru/20241201/1059335289.html

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новости, россия, донецкая народная республика, минобороны, населенный пункт, освобождение, вс рф